Таня Гончаренко .30 августа, 2021 8

На фото: Круз Бекхэм и его девушка Блисс Чепмен

Вся семья Бекхэмов всегда находилась под пристальным вниманием прессы. Правда, последнее время все были увлечены помолвкой Бруклина Бекхэма с дочерью миллиардера Николой Пельтц, пока его младший 16-летний брат Круз Бекхэм впервые не вышел в свет со своей девушкой.

Круз попал в объективы папарацци со своей новой девушкой во время посещения музыкального фестиваля в Рединге.





Избранницей парня стала 15-летняя Блисс Чепмен. - сообщает Daily Mail. Instagram-аккаунт у девушки закрыт. Известно только, что Блисс дочь звездного диетолога и модели Розмари Фергюсон.

К слову, мать Круза Виктория Бекхэм клиентка и подруга Розмари. Возможно, именно благодаря мамам новоиспеченная пара и познакомилась.

По слухам, Круз и Блисс состоят в отношениях уже около года, но ранее, они ни разу не попадали в объективы охотников за сплетнями и, видимо, пытались сохранять свою личную жизнь в секрете.