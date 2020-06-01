10 самых громких скандалов на съемочной площадке

Виктория Панова . 01 июня, 2020 11

На съемочных площадках часто кипят настоящие страсти: звезды ссорятся между собой, скандалят с режиссерами и другими участниками съемочного процесса. Иногда скандалы заканчиваются примирением, а иногда склоки приводят к тому, что стороны конфликта не разговаривают многие годы. Мы собрали для вас 10 самых громких скандалов, которые произошли на съемках.

1. «Форсаж 8»: Дуэйн Джонсон VS Вин Дизель

Поговаривают, что разногласия между Дуэйном Джонсоном и Вин Дизелем возникли еще во время работы над 7-м «Форсажем», но на съемках 8-й части стало очевидно, что эти двое недолюбливают друг друга. Что послужило причиной неприязни актеров – неизвестно. Но Джонсон обвинил в соцсетях Дизеля в непрофессионализме и трусости. В своем посте он не назвал имя коллеги, но пользователи быстро догадались, о ком речь.

Дошло до того, что актеры на съемочной площадке отказывались появляться в совместных сценах. Монтажерам пришлось подключать все свое мастерство, чтобы зритель поверил, что кадр целостный, а не склеенный. В рекламной компании «Форсажа 8» актеры тоже участвовали по отдельности. В Голливуде на этот счет ходили разные слухи: одни говорили, что звезды будут выяснять отношения на ринге, вторые уверяли, что ссоры нет, а разногласия – это ни что иное как пиар-акция. Но в девятой части франшизы Дуэйн Джонсон не заявлен в актерском составе, так что скандал таки был.

2. «Ангелы Чарли»: Люси Лью VS Билл Мюррей

Во время съемок «Ангелов Чарли» Билл Мюррей поскандалил с Люси Лью. Актер на площадке вел себя отвратительно: его откровенно раздражали не самые талантливые реплики, да еще и к коллегам он особого трепета не испытывал. Особенно досталось Люси Лью. Однажды прямо во время съемок Мюррей заявил, что Люси – бездарность. Билл сказал, что у Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас хотя бы есть талант, но что делает здесь Лью – он, откровенно говоря, не понимает, ведь она не умеет играть. Причем сказал он это прямо в лицо актрисе, когда та произносила свои слова. Та рассвирепела и накинулась на коллегу с кулаками. Потасовку пришлось разнимать всей съемочной группе, съемки остановили на целый день, чтобы все пришли в себя. В конечном итоге «Ангелов» досняли, но вот в сиквел Мюррея не позвали.

Позже в интервью Билл заявлял, что у них с Люси Лью произошла небольшая размолвка. На самом деле, его выводила из себя другая «ангельская» девушка, но кто – он так и не признался.

3. «День сурка» Билл Мюррей VS режиссер Гарольд Рамис

За актером Биллом Мюрреем в Голливуде закрепилась слава скандалиста. Даже на съемках доброй комедии «День сурка» Мюррей умудрился ввязаться в скандал. Причем, повздорил он со своим близким другом – режиссером комедии Гарольдом Рамисом. «День сурка» – шестая совместная киноработа творческого дуэта Мюррей – Рамис и, к сожалению, последняя.

Скандал разгорался постепенно, а к завершению съемочного процесса набрал оборотов. Примерно за шесть недель до начала съемок Билл заявил Гарольду, что сценарий ему не нравится, и его нужно доработать. При этом, творческая команда уже длительное время занималась проработкой проекта, и сам Мюррей принимал активное участие в этом процессе. Но в тот момент Билл переживал тяжелый бракоразводный процесс и, по воспоминаниям очевидцев, вел себя несносно. Рамис не пошел на уступки актеру, а тот, в свою очередь, постоянно срывал съемки – опаздывал, пропадал на несколько дней, постоянно спорил с режиссером, навязывая свое видение той или иной сцены. Фильм, конечно, досняли, но все закончилось тем, что актер и режиссер, которые ранее плодотворно сотрудничали, перестали общаться на 20 долгих лет. Они заговорили друг с другом только перед самой смертью Рамиса – режиссер был неизлечимо болен.

4. «Терминатор: да придет спаситель»: Кристиан Бэйл VS оператор Шейн Херлбат

Громкий скандал разразился в 2008 году на съемках четвертого «Терминатора». Правда, общественность узнала о нем незадолго до проката блокбастера. Неизвестный пользователь опубликовал в сети аудиозапись, где исполнитель главной роли Кристиан Бэйл, не выбирая слов, ругает оператора картины Шейна Херлбата, который имел неосторожность появиться в кадре, тем самым «выбив» Бэйла из образа. Оператор оправдывается, звезда бранится и даже требует немедленно уволить Шейна.

Общественность, естественно, осудила поведение актера. За него даже вступился режиссер четвертого «Терминатора» МакДжи, оправдывая поведение звезды усталостью и нервами, которые неизменно сопровождают съемочный процесс. Доводы режиссера вроде бы прозвучали убедительно, но тут в соцсетях на происходящее отреагировали сестра и мать Бэйла. Они заявили, что актер всегда был неуравновешенным и даже не чурался рукоприкладства в семье. Разгорелся нешуточный скандал, который утих только после того, как виновник покаялся в популярной радиопередаче и сказал, что на самом деле считает Херлбата настоящим профи. Спустя время некоторые скептики стали строить догадки, что, возможно, никакого скандала и не было, а аудиозапись – просто вирусная реклама, чтобы привлечь внимание зрителей к фильму. Но сам оператор подтверждает, что малоприятный инцидент не был постановкой.

5. «Блэйд 3: Троица»: Уэсли Снайпс VS съемочная группа

На съемках супергеройского боевика «Блэйд 3» отличился исполнитель главной роли – Уэсли Снайпс. Он конфликтовал со всей съемочной группой. Актеру не нравился сценарий, он порывался даже его изменить. Снайпс выражал недовольство появлением в третьей части новых героев, ставил под сомнения талант своих коллег. В конечном итоге актер стал вести себя так странно, что съемочная группа даже начала подозревать его в помешательстве: он отказывался выходить из своего трейлера, даже когда приходил черед съемки его сцен, не откликался на свое имя, требовал называть его исключительно Блэйдом, а потом и вовсе перестал разговаривать с Дэвидом Гойером – режиссером картины.

Боевик, конечно, удалось доснять, но коллеги Снайпса уверяют, что работать с ним было очень тяжело. Даже во время промо-кампании актер не сдержался и поссорился с коллегой: Райан Рейнольдс публично осудил отвратительное поведение Снайпса на съемочной площадке, на что Уэсли посоветовал «держать рот на замке, чтобы дольше прожить».

6. «Трансформеры»: Меган Фокс VS Майкл Бэй и Стивен Спилберг

После окончания работы над «Трансформерами» вдруг разоткровенничалась Меган Фокс. Актриса заявила, что режиссер франшизы Майкл Бэй вел себя на съемочной площадке как настоящий диктатор. Она даже сравнила его с Гитлером. Меган заявила, что требования режиссера едва не повлекли за собой трагедию: Бэй заставлял ее и Шайа Лабафа выполнять столь сложные трюки, что они едва не погибли.

Режиссер не хотел скандалить с актрисой и признал, что бывает действительно излишне требовательным и жестким во время съемочного процесса, но это все во имя результата. Скандал, наверняка, на этом исчерпал бы себя, если бы слова актрисы не привели в бешенство Стивена Спилберга – продюсера франшизы. Именно Спилберг настоял, чтобы в третьей части «Трансформеров» Меган не было. А вот с Бэйем Фокс помирилась, правда, спустя пару лет. Она сама ему позвонила и попросила прощения. В это время Бэй как раз начал работать над «Черепашками-ниндзя». Его так обрадовал звонок Меган, что он тут же пригласил ее на роль Эйприл О’Нил. Актриса, как вы знаете, согласилась.

7. «Дневник памяти»: Райан Гослинг VS Рэйчел МакАдамс

В любимой многими мелодраме Ника Кассаветиса «Дневник памяти» между исполнителями главных ролей – Рэйчел МакАдамс и Райаном Гослингом – ощущается настоящая «химия». Но на съемочной площадке между этими двумя разгорелся скандал: они не могли терпеть друг дружку и открыто об этом заявляли. Гослинг даже на глазах у всей съемочной группы попросил Кассаветиса сменить актрису: он считал МакАдамс малоприятной особой, к тому же, сомневался в ее актерских способностях. Райан откровенно признавался, что не может работать с Рэйчел, да и та не выбирала слов в его адрес. Актеры постоянно ссорились, Гослинг все настаивал на смене партнерши. Кассаветис уже стал сомневаться, что из этого всего хоть что-то получится. В порыве отчаянья он отвел Гослинга к продюсеру. Актер стал уговаривать продюсера поменять актрису, но тот видел на этой роли только МакАдамс: в итоге между продюсером и Райаном произошла крупная ссора.

История закончилась тем, что все остались при своих ролях. Коллегам пришлось «притираться» друг к другу. И, как можно убедиться по результату, они отлично справились. Но самое интересное случилось после премьеры «Дневника памяти»: вдруг исполнители главных ролей начали активно общаться, да так сблизились, что стали парой, а потом еще и провстречались больше трех лет. От громких скандалов до любви, как оказалось, всего один шаг.

8. «Крамер против Крамера»: Мэрил Стрип VS Дастин Хоффман

Фильм Роберта Бентона «Крамер против Крамера» (1979 года) получил пять премий «Оскар», в том числе, награды получили исполнители главных ролей – Мэрил Стрип и Дастин Хоффман. Но на съемочной площадке между этими актерами все проходило не так гладко, как на церемонии. У Мэрил Стрип было свое видение фильма, она пыталась изменить сюжетную линию, импровизировала на каждом шагу, спорила с режиссером. Такое поведение звезды не понравилось ее напарнику Дастину Хоффману. Актер посчитал, что так Стрип хочет показать свое превосходство над другими. Хоффман высказал актрисе в лицо все, что думает о ее «выкрутасах». Естественно, Мэрил Стрип молчать не стала – разразился скандал. До конца съемочного процесса эти двое ежедневно подолгу спорили за кадром, а потом мило улыбались друг другу на церемонии «Оскара».

9. «Турист»: Анджелина Джоли VS Джонни Депп

На съемочной площадке «Туриста» Джоли и Депп ежедневно пытались показать окружающим и друг другу, кто здесь лучший актер. Естественно, из-за этого у них регулярно случались мелкие стычки. Дошло до того, что Депп назвал Анджелину высокомерной зазнайкой. Актриса в долгу не осталась и сказала, что звезда «Пиратов Карибского моря» очень неорганизованный, да и вообще актерская подготовка у него хромает.

При всей своей нелюбви друг к другу Джоли и Деппу приходилось изображать на съемочной площадке «Туриста» бурную страсть. Это не понравилось супруге главного «пирата» Голливуда Ванессе Паради. Она даже настаивала на том, чтобы муж покинул проект, ведь за Джоли закрепилась репутация разлучницы – она увела Брэда Питта у красавицы Дженнифер Энистон как раз на съемочной площадке. Депп как мог успокаивал жену, и даже настоял на том, чтобы сцены с Джоли были менее откровенными, чем планировал режиссер. В конечном итоге склоки Джоли и Деппа переросли в дружбу: актеры лучше узнали друг дружку и поняли, что у них много общего, например, любовь к черному юмору.

10. «Грязные танцы»: Дженнифер Грей VS Патрик Суэйзи

Танцевальная романтическая мелодрама «Грязные танцы» не могла стать прокатным хитом, если бы между партнерами не чувствовалась «химия». Но, видимо, Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи – хорошие актеры, раз смогли изобразить эту самую «химию», когда в реальности ее и в помине не было.

Актеры постоянно ругались на съемках «Грязных танцев», Суэйзи считал Грей недостаточно профессиональной актрисой, поэтому регулярно давал девушке советы, что только выводило ее из себя. Когда дело дошло до танцев, оказалось, что навыки Грей не столь впечатляющие, как думали продюсеры, ей срочно пришлось подтягивать пробелы в танцевальных па. Это послужило поводом для насмешек со стороны Суэйзи, который имел танцевальный опыт. В конечном итоге за время совместной работы у этих двоих накопилось столько обид друг на друга, что к завершению съемочного процесса актеры просто не разговаривали. Только много лет спустя звезды «Грязных танцев» помирились.