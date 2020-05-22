4 киноновинки на выходные: экшн, триллер, драма, комедия

oKino.ua . 22 мая, 2020 5

Кинотеатральные премьеры уже скоро (надеемся и ждем) будут радовать нас на больших экранах. Но пока рынок цифровых новинок – это «наше все». Какие новые ленты появились на онлайн-платформах, и чем можно развлечь себя в стенах собственного дома, вы можете узнать из этого обзора.

Экшн-боевик «Эвакуация» снят по сценарию Джо Руссо – одного из создателей финальных «Мстителей». Главную роль также исполнил выходец из марвеловского пула – Крис Хемсворт в компании Дэвида Харбора ( «Очень странные дела», «Черная вдова») и Гольшифте Фарахани ( «Патерсон», «Совокупность лжи»). За режиссуру фильма отвечал профессиональный каскадер и постановщик трюков Сэм Харгрейв. По сюжету наемник Тайлер Рейк (Крис Хемсворт) получает одно из самых опасных заданий в своей карьере. Ему нужно освободить из плена сына преступника, который находится в международном розыске. И он это успешно делает. Однако как теперь выбраться, когда на подростка и спецагента охотятся двое местных наркобаронов, имеющих немалые ресурсы?

Патриарх влиятельного американского клана Монро неожиданно умирает, и пресса сразу начинает спекулировать: не начался ли упадок некогда могущественной семьи? Его сын-политик в исполнении Чейс Кроуфорд (известного большинству по сериалам «Пацаны» и «Сплетница») ведет тяжелую предвыборную кампанию при поддержке матери семейства (Конни Нильсен из «Чудо-женщины» и «Гладиатора»), а дочь остается наедине со страшной тайной покойного отца. Главную роль исполнила Лили Коллинз, которая уже давно вышла за рамки романтических комедий и сказок, снимаясь в «Окче» и «Красивом, плохом, злом». Ее героиня всегда шла наперекор собственной семье, стала прокурором, женой и матерью, но по дьявольской иронии судьбы именно она вынуждена спасать имя Монро. Однако главная изюминка фильма – это совершенно неожиданный Саймон Пегг, который достается героине Коллинз «в наследство», и такого загадочного и даже жуткого Пегга вы еще не видели.

Новый фильм прославленной Салли Поттер ( «Орландо», «Вечеринка»), премьера которого состоялась в официальной программе Берлинского кинофестиваля в феврале. «Неизбранные дороги» должны были выйти в мировой прокат (в том числе и в Украине), но из-за пандемии фильм получил цифровой релиз. Несравненный лауреат премии «Оскар» Хавьер Бардем играет художника Лео, который в один день неожиданно попадает в тяжелое положение и может рассчитывать только на дочь Молли (прекрасная Эль Фаннинг). Вся жизнь проносится перед главным героем: он путешествует по Греции, переживает тяжелые романтические отношения с любовью всей своей жизни в Мексике. Да, воспоминания Лео – центр истории, но именно Молли и ее выбор – настоящее сердце ленты. Компанию Хавьеру Бардему и Эль Фаннинг в этом путешествии составили номинантки на «Оскар» Сальма Хайек и Лора Линни.

Еще одна картина, которая должна были стартовать в кинотеатрах, но из-за карантина стриминг-гигант Netflix выкупил права на черную комедию "The Lovebirds" у студии Paramount. Кумейл Нанджиани и Исса Рэй играют влюбленную пару, которая попадает в запутанную криминальную историю. Против своей воли, конечно. И понятно, что как настоящие представители среднего класса, никогда не действовавшие в экстремальных обстоятельствах – от испуга начинают сразу же делать ошибки. Парочке приходится собственноручно искать выход из патовой ситуации, но вот выдержит ли такой стресс их история любви?