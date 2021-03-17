4 причины снова посмотреть сериал “Друзья”

oKino.ua . 17 марта, 2021 11

“Друзья” — один из самых известных комедийных ситкомов. История сумасбродной американской компашки актуальна спустя 26 лет после первого выпуска. До сих пор миллионы телезрителей включают телевизоры в момент, когда им грустно, чтобы провести вечер в компании 6 лучших друзей. Уверены, многие из вас смотрели это телешоу и знают, чем все закончилось. Но есть как минимум 4 причины, чтобы пересмотреть этот сериал снова.

Поднять себе настроение

Просматривая очередную серию, невозможно удержаться от смеха от остроумных шуток Чендлера, глупых рифм Фиби и нелепых ситуаций, в которые попадает Джоуи. Неважно, с какой серии вы возобновите просмотр, с самой первой или середины 4 сезона, порция позитива вам обеспечена.

А в украинском дубляже фильм смешнее вдвойне.

Персонажи одни из нас

Пускай действие кинокартины происходит в центре Нью-Йорка, герои сериала сталкиваются с обычными бытовыми неурядицами. Они похожи на своих зрителей. Моника мечтает о карьере повара и пышной свадьбе, Чендлер терпит руководство несносного босса, а Росс переживает развод и в это же время их дружба с Рэйчел перерастает в нечто большее.

Каждый персонаж по-своему близок телезрителю: напоминает себя самого или кого-то из знакомых.

Жизненная история

Эпопея друзей растянулась на 10 лет. За это время сменились культуры, появились новые технологии, несколько раз изменилась мода. Все это нашло отражение в сюжетной линии фильма.

Вместе со зрителем герои взрослеют, женятся, строят карьеру, становятся родителями. И хотя действие по сюжету происходит в далекие 90-е (пилотный эпизод снят в 1994 году), люди и ситуации неподвластны времени, за ними всегда интересно наблюдать.

Возможно, потому что в сериале не затрагивается политика? Скорее, режиссеры поднимают нехарактерные для молодежного сериала темы - нищета на улицах, суррогатное материнство, однополая любовь.

Добрый посыл

Сериал показал всему миру, насколько важны хорошие и надежные друзья. Герои вместе переживают ссоры, расставания, увольнения и другие фиаско, но дом с фиолетовой дверью всегда открыт для каждого из них. Всем нам и правда есть чему поучиться у этой веселой компашки.

Стоит ли смотреть сериал, если не видел ни одного эпизода?

Определенно, да. “Друзья” — это целая эпоха со своими историями и крылами фразами. Цитаты героев используют для изучения разговорного английского. Критики отмечают, что именно друзья ввели моду на посиделки в кафе. А стрижку “лесенкой”, как у героини Рэйчел обожают все женщины мира.

За всю историю показа телешоу в Америке, его рейтинг не опускался ниже 5 строчки. Финальную серию ситкома смотрели 51,1 млн американских телезрителей.

Познакомиться с героями культового блокбастера не поздно в любом возрасте. И если вы не смотрели ни единой серии, добавьте эту киноленту в список просмотра на самое ближайшее будущее.