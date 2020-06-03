5 причин посмотреть сериал «Утреннее шоу»

Валерий Перевознюк . 03 июня, 2020 5

Несомненно, у каждого из нас есть собственный, далеко немаленький, список любимых сериалов, которые мы без тени сомнения готовы рекомендовать нашим близким и знакомым. Часть сериалов мы готовы пересматривать вечно, поэтому с легкостью относим их к классике жанра. Например, это можно сказать о сериалах «Друзья», «Как я встретил вашу маму», «Сверхъестественное» и так далее. Некоторые из них мы посмотрели раз или дважды, но они, безусловно, повлияли на наше мышление и отношение к своим историям и поднятой проблематике.

А сегодня мы хотим рассказать вам о еще одном нашумевшем сериале под названием «Утреннее шоу». Если вы вдруг упустили его из виду или же искали стоящую причину, чтобы приступить к его просмотру, мы приведем вам целых 5 причин, почему он стоит вашего внимания.

История

Сценарий для сериала был написан по мотивам книги американского журналиста и телеведущего телеканала CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения». Первый эпизод «Утреннего шоу» рассказывает нам о том, как один из главных ведущих популярного американского шоу был обвинен в сексуальных домогательствах. Для зрителей шоу, как и его создателей это – поистине ошеломительная новость, ведь они работали с этим человеком бок о бок более 20 лет! Конечно, как только стало известно об обвинениях, ведущего уволили. Из-за скандала подобного масштаба телеканал ожидают не менее масштабные последствия, ведь теперь их репутация и доверие зрителей висит на волоске. Именно эти события становятся точкой отсчета для еще более страшных разоблачений.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Бесспорно, дуэт Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун завораживает с первых секунд, а их присутствие в сериале является одной из самых сильных его сторон. Фильмография каждой из актрис уже насчитывает огромное количество памятных ролей, благодаря которым они смогли завоевать любовь зрителей во всем мире, и «Утреннее шоу» не стало исключением. Ведь именно благодаря этому сериалу Дженнифер Энистон удостоилась своей первой статуэтки «Золотой глобус». Что примечательно, для Энистон и Уизерспун это не первая встреча на съемочной площадке, ранее Риз Уизерспун сыграла эпизодическую роль сестры Рейчел Грин (Дженнифер Энистон) в ситкоме «Друзья». Невозможно проводить какие-либо параллели между этими ролями, ведь в «Утреннем шоу» женщины играют совершенно иную и непохожую на другие историю, и та химия, что царит между актрисами, чувствуется даже сквозь экраны.

Персонажи

Персонажи сериала «Утреннее шоу» – еще один жирный плюс его создателям, ведь каждый из них здесь на своем месте. Более того, в сериале нет однозначно плохих или хороших героев, у каждого из них своя история и мотивы, о которых зритель узнает постепенно.

Стиву Кареллу в роли Митча Кесслера удается сохранить идеальный баланс между сожалением и непониманием всей серьезности последствий, с которыми ему придется столкнуться после, так называемых, сексуальных домоганий. Сила и ярость, с которой героиня Энистон Алекс Леви борется за свою карьеру, вдохновляет и показывает, как сложно женщинам отстаивать свои права в мире, где правят мужчины. А Риз Уизерспун в роли упрямой и справедливой журналистки Брэдли Джексон на собственном примере доказывает, как важно не бояться говорить правду и быть честным, в первую очередь, с самим собой.

Актуальность

«Утреннее шоу» рассказывает нам о нашумевшем движении «me too», и рассматривает его под разными углами. Сюжет, заложенный в сериал, касается каждого из нас. Мы все еще живем в мире, где из-за гендерного неравенства страдает огромное количество женщин, и очень часто они, сами того не осознавая, становятся жертвами сексуальных домогательств. Поэтому если у вас возникают мысли, что женщины сами виноваты в подобных ситуациях, «Утреннее шоу» заставит вас переосмыслить собственные высказывания. Но главное – сериал учит не молчать, не закрывать глаза на неудобную правду и не осуждать, иначе последствия могут быть фатальными. И если вы все еще придерживаетесь неоднозначной позиции в столь важном вопросе, после просмотра «Утреннего шоу» у вас непременно возникнет желание разобраться в проблеме «me too» глубже.

Взгляд за кулисы

Если вам давно было интересно взглянуть за кулисы мировых шоу и узнать о мире телевидения немного больше, «Утреннее шоу» – прекрасный путеводитель. Сегодня мы живем в мире, где онлайн платформы и социальные сети все больше вытесняют телевидение из нашей жизни, поэтому конкуренция за внимание зрителей становится все более жестокой и беспринципной. Большим корпорациям приходится приспосабливаться к новым законам выживания, придумывать множество уловок, чтобы привлечь к себе внимание и хоть немного повысить рейтинги. Именно эти аспекты и раскрывает нам «Утреннее шоу». Одни только монологи Кори Элиссона в исполнении Билли Крудапа заставят вас задуматься о том, каких перемен претерпевает мир телевидения, и как сильно в этом мире изменились его зрители.

Смотреть или нет, выбор однозначно за вами. Но поверьте, «Утреннее шоу» изменит ваше представление по отношению ко многим вышеперечисленным проблематикам и заставит посмотреть на это мир совершенно другими глазами.