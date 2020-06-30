7 сериалов, ради которых стоит взять отпуск

Виктория Панова . 30 июня, 2020 11

Сериалов в последнее время выходит такое огромное количество, что сложно представить, где найти время, чтобы их все пересмотреть. Особенно, если сезонов несколько. Представьте, что у вас есть отпуск, который вы можете потратить на просмотр сериалов последних лет. С какого сериала вы бы начали? Наша подборка из 7 достойных внимания сериалов поможет вам сориентироваться. Кстати, мы выбирали только среди сериалов, у которых несколько сезонов. Популярные нынче мини-проекты на пару-тройку серий – это совершенно другая история: на них вы запросто сможете потратить один из уик-эндов.

В 2011 году люди увидели первую серию фэнтезийного сериала на основе цикла романов Джорджа Мартина. Тогда было совершенно не ясно, как воспримут многогранный мир «Игры престолов» зрители. Когда в 2019 году вышла последняя серия – сериалу пели оды даже скептики. Лучший сериал последнего десятилетия, культовый проект, новаторское шоу – это все про «Игру престолов». Проект HBO действительно изменил многое. Во-первых, с него началась золотая эра сериалов: сколько режиссеров бросились снимать свои проекты, в надежде повторить успех «Игры престолов» – не сосчитать. Во-вторых, сериал вернул интерес к подзабытому жанру фэнтези: популярных сериалов в таком жанре до проекта HBO можно на пальцах перечесть. В-третьих, создатели культового сериала доказали, что в многосезонном ТВ-проекте вполне себе можно использовать спецэффекты, которые не уступают тем, что применяют в прокатном кино.

«Игра престолов» – действительно уникальный сериал. Здесь избавляются от ключевых персонажей в самый неожиданный момент, в сериале несколько сюжетных арок, и каждая – захватывает так, что забываешь спать и есть. Здесь соседствует любовь и насилие, а фантастические существа проникают в мир людей, который раздирают извечные пороки. Одним словом, если вы не смотрели борьбу за Железный Трон, то мы вам завидуем: вам предстоит открыть удивительный мир! Правда, точно придется брать отпуск на просмотр – у сериала аж 8 сезонов.

Если вы любите сериалы о политике, то «Карточный домик» вам точно понравится. Здесь политики много: конгрессмены, президент, власть, интриги – невероятно интересно смотреть, что происходит там, куда простой смертный попасть не может. А еще Кевин Спейси и Робин Райт играют неподражаемо!

В названии сериала зашифровано предостережение в стиле шекспировского «Макбета»: непреодолимая жажда власти и стремление добиться ее любым путем непременно приведет к тому, что все рухнет как карточный домик. История закручивается вокруг Фрэнсиса Андервуда. Конгрессмен получает предложение от политика Гаррета Уокера: Андервуду нужно поспособствовать тому, чтоб политик сел в кресло президента, за что он получит должность госсекретаря. Конгрессмен выполняет свои обещания, но взамен ничего не получает. Отныне цель всей жизни героя – насолить президенту. Отпуск под сериал точно брать придется – 6 сезонов.

В 2017 году первый сезон «Рассказа служанки» произвел небывалый фурор. Проект получил «Эмми» как лучший драматический сериал года. Награду также получила исполнительница главной роли Элизабет Мосс – «лучшая актриса в драматическом сериале». С тех пор вышло еще два сезона. А в 2020 зрители должны были увидеть четвертый сезон, но пандемия внесла свои коррективы в планы шоураннеров.

В основе сериала – одноименный роман писательницы Маргарет Этвуд. Произведение рассказывает антиутопическую историю о будущем, которое оказалось совсем не таким, как мы ожидали. Действие происходит в республике Галаад, которая образовалась на месте Америки, когда к власти пришли военные и религиозные радикалы. В стране нет и намека на былую демократию: элите здесь можно все, а права остальных сильно ущемлены. Особенно страдают женщины: им запрещено владеть имуществом, читать, писать. Девушек из простых семей забирают в специальные лагеря, где они становятся служанками, единая миссия которых – дать потомство. Дело в том, что из-за плохой экологии большинство жен офицеров и чиновников бесплодны, поэтому и нужны «служанки». Флэшбэки помогут зрителю понять, как демократическая страна могла скатиться до такого тоталитарного режима.

7 эпизодов в первом сезоне и 7 во втором – вы быстро справитесь с этим сериалом. Зато впечатления он оставит незабываемые – гарантируем. У сериала множество наград: первый сезон получил 8 премий «Эмми», 4 «Золотых глобуса» и множество других наград. Второй сезон, конечно, как обычно это бывает, немного подкачал, но тоже вполне хорош. Особенно, если учесть, что к великолепному актерскому составу (Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц, Лора Дерн) присоединилась Мерил Стрип. Только ради ее героини можно смотреть второй сезон. А еще ради тех великолепных пейзажей, которые покоряют с первой серии: визуальный ряд – рай для эстета.

Сериал цепляет с первых кадров: нам показывают, что на школьном балу произошло убийство, но кто умер, кто убийца и почему это все произошло, зритель узнает только в последней серии первого сезона. А пока богатая жизнь у моря, счастливые семьи – настоящая «американская мечта». Однако чем ближе зритель знакомится с героинями, тем больше находит подтверждений тому, что скелеты есть в шкафу у каждого.

5. «Корона»

«Корона» – это сериал от Netflix, который рассказывает о жизненном пути и правлении британской королевы Елизаветы II. Обычно исторические драмы быстро надоедают зрителю, но Netflix удалось создать сериал, выхода нового сезона которого поклонники с нетерпением ждут. На данный момент вышло три сезона, планируется еще два. Сериал за время существования (а выходит он с 2016 года), получил множество наград. Конечно, со временем его потеснили другие флагманские проекты стриминга, например, «Очень странные дела», «Ведьмак», но качество сериала-байопика осталось по-прежнему высоким.

Если вы всегда мечтали заглянуть в Букингемский дворец и увидеть, как живет королевская семья – этот сериал идеально вам подходит. Повествование начинается с момента свадьбы Елизаветы и Филиппа. По ходу развития событий зритель узнает не только подробности о королевской семье, но и перед ним четко вырисовывается социально-политический портрет мира второй половины XX века. Одним словом, у создателей получился не просто отличный байопик о Елизавете, а еще и упрощенная версия учебника по истории.

В 2015 году студия Netflix выпустила первую серию сериала «Нарко» – истории о легендарном колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре, которого называли «Королем кокаина». Свое прозвище он получил неспроста: при его руководстве Медельинский картель взял под контроль 80% мирового рынка наркотиков. Как Пабло стал на этот путь? Как ему удалось сколотить настоящую империю? Был ли он действительно таким жестоким, как о нем рассказывали? Любил ли он кого-то? Сериал детально расскажет всю правду о наркобароне.

После первого сезона вышел второй, а затем и третий: сериал понравился критикам и зрителям. Правда, в 3 сезоне речь идет уже не об Эскобаре, а о картеле Кали, который взобрался на Олимп после того, как рухнула империя Эскобара. В 2018 году Netflix перезапустил сериал: на стриминговой платформе появился четвертый сезон, который стал, по сути, отдельным спин-оффом. Этот сезон имеет даже свое название «Нарко: Мексика». Действие в сериале теперь происходит в Мексике, а главный герой – мексиканский наркобарон Феликс Гальярдо. Второй сезон мексиканской эпопеи о наркоторговле стартовал в феврале 2020 года.

3 сезона по 8 серий, многообещающий шоураннер Фиби Уоллер-Бридж (вы же наверняка смотрели нашумевший мини-сериал «Дрянь» – вот та самая «дрянь»), награда BAFTA как «Лучший драматический сериал» – это все про «Убивая Еву». А еще сериал подкупает своим необычным жанром – это шпионский триллер, где серьезность граничит с первоклассной иронией, где нарушаются все жанровые каноны, но при этом все происходящее на экране выглядит гармонично.

Сериал повествует о противостоянии двух героинь. Одна – агент британской разведки, погрязшая в рутине. Вторая – киллерша-позерша, которая путешествует по миру. Ева, которая обычно перебирала бумажки в офисе спецслужб, а тут получила задание поймать киллера, готова на все, лишь бы его выполнить. Но все закручивается так, что уже сложно понять, кто убегает, а кто охотится. Сериал держит в напряжении и увлекает сюжетными переплетами, но вместе с тем не заставляет ломать голову, чтобы раскрутить головоломку, как это обычно бывает в проектах такого жанра. Одним словом, идеально подходит, чтобы устроить себе отпуск.

А какие сериалы вы давно собираетесь посмотреть, но все откладываете?