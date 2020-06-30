8 картин, где в кадре все залито солнцем

Виктория Панова . 30 июня, 2020 6

Это лето удивляет своей непредсказуемостью: проливные дожди сменяет небывалая жара, на смену солнечной погоде приходят грозы – и так по кругу. Если однажды вы проснетесь, ожидая увидеть за окном солнце, но вместо этого увидите дождь, не спешите расстраиваться и сетовать на погоду. Всегда можно включить фильм, наполненный солнечным светом и теплом, и настроение улучшится! Okino собрало для вас подборку из 8 картин, где в кадре все залито светом. Теперь вам непогода не страшна, лето всегда с вами!

Режиссеру Райану Мерфи удалось создать не просто фильм, а настоящий гимн жизни. За это спасибо не только ему, но и писательнице Элизабет Гилберт, чья автобиографическая книга «Ешь, молись, люби» легла в основу одноименной картины. Ну и, конечно, Джулия Робертс в главной роли неподражаема!

Кажется, что у героини картины есть все, о чем только можно мечтать – дом, муж, карьера. Но она давно потеряла себя, и давно налаженная жизнь не приносит ей радость. Фильм учит находить в себе силы все изменить, если счастье куда-то запропастилось. Героиня Джулии Робертс бросает все и отправляется навстречу солнцу и лету – в Италию, Индию, а затем и на Бали. Фильм актуален, как никогда, и не только из-за солнца в кадре: похоже, в этом году путешествовать мы сможем только посредством кино.

Романтическая комедия режиссёра Гари Виника – идеальное кино для тех, кто вдруг затоскует по солнцу. Картина отправит вас в солнечное путешествие в Верону – на родину легендарных влюбленных Ромео и Джульетты. Здесь вместе со своим женихом оказывается американка Софи – журналист по профессии, мечтающая стать писательницей. Пока бойфренд девушки занят своими делами, она оказывается среди волонтеров, отвечающих на письма, которые влюбленные девушки прикрепляют к «дому Джульетты». Софи узнает историю любви англичанки и итальянца, которые так и не осмелились проверить, связаны ли их судьбы навсегда. Софи решает помочь пожилой даме найти любовь ее молодости, и под солнцем Тосканы начинается самое настоящее приключение.

Город любви, удивительные пейзажи, вино и романтика – после просмотра этого фильма возникает ощущение, будто вернулся домой после итальянских каникул. Картина идеально подходит для романтического вечера – легкая, солнечная и о настоящей любви.

Красивая мелодрама с элементами комедии Одри Уэллс с лихвой компенсирует внезапно нагрянувшую плохую погоду или хандру. Картина пронизана солнцем и атмосферой оптимизма, а итальянские пейзажи – это особая любовь.

У писательницы Фрэнсис жизнь пошла под откос: она недавно пережила болезненный развод, на работе не ладится – одним словом, поводов для радости нет. Подруга, видя, что Фрэнсис уже одной ногой в депрессии, решает помочь ей и дарит путевку в солнечную Италию. В стране радости и надежд, естественно, начинается все самое интересное…

Если вы испытываете дефицит солнца, то вам однозначно стоит посмотреть комедийный музыкальный фильм «Мамма MIA!». Это экранизация одноименного мюзикла, основу которого составляют песни группы ABBA. Петь и дарить отличное настроение будут Мерил Стрип, Колин Ферт, Пирс Броснан, Аманда Сейфрид, а заряжать энергией – неповторимые греческие пейзажи (действие картины разворачивается на греческом острове Калокаири).

Сюжет строится вокруг истории молодой девушки Софи. Красавица готовится к свадьбе. Она мечтает, чтобы под венец ее повел отец, но задача осложняется тем, что отца девушка никогда не видела и кто он – не знает. Невеста находит дневник матери и узнает имена троих ее бывших возлюбленных. Девушка отправляет приглашения на свадьбу всем троим, и все трое прилетают в Грецию. Похоже, участникам этой истории скучать не придется!

Лето создано для того, чтобы смотреть романтические комедии, наслаждаясь солнцем и морскими пейзажами хотя бы в кадре. Лента «Мое большое греческое лето» подходит под все параметры, да еще бонусом идет и впечатляющая античная архитектура. Фильм Дональда Петри стал первой художественной картиной, которая снималась в Афинском акрополе: правительство Греции, ранее не дававшее разрешение на съемки, вдруг посчитало, что лента сможет популяризовать греческие древности.

Главная героиня фильма – девушка по имени Джорджия. Она всю жизнь прожила в Америке, но по происхождению – гречанка. Джорджия – историк по образованию – устраивается на лето работать туристическим гидом в Греции. Но работа не приносит радости: туристов мало интересуют древности и исторические факты, им бы лишь сделать селфи, да поскорее забежать в сувенирную лавку. Героиня решает провести свой последний тур и вернуться в Америку, но она еще не знает, что именно этот тур изменит ее жизнь.

Комедия от настоящего голливудского классика Вуди Аллена – это такой себе путеводитель по лету. Судьбы непохожих героев вдруг сплетаются в Риме в единый клубок забавных ситуаций и любовных переживаний. Героями картины великого режиссера являются не только люди, но и Вечный город, наполненный любовью, жизнью, итальянским шармом и, естественно, щедро залитый солнцем.

Фильм получил неоднозначные отзывы критиков, но для всех влюбленных в лето и в Италию эта картина из категории «must see». Кстати, режиссер собрал на съемочной площадке впечатляющий актерский состав: в главных ролях снялись Алек Болдуин, Пенелопа Крус, Грета Гервиг, Роберто Бениньи, Орнелла Мути, Джуди Дэвис и сам Вуди Аллен.

Британская романтическая комедия Ридли Скотта получилась летней, солнечной, живописной. Съемки картины «Хороший год» проходили в Лондоне и в Провансе. И если столица Англии радует солнечной погодой не так часто, то французский регион буквально утопает в солнечном свете.

Макс Скиннер (взрослого героя сыграл Рассел Кроу) часто проводил в детстве каникулы у своего дяди в Провансе. Дядюшка занимался винодельческим хозяйством и учил племянника замечать простые радости. Но Макс вырос и забыл об этой науке. Ему не до сантиментов: мужчина стал биржевым трейдером в Лондоне. Профессия обязывает быть беспринципным, иначе успеха не достичь. Однажды Макс получает весть, что его дядюшка умер и оставил ему в наследство особняк и винодельческое хозяйство. Мужчина отправляется в Прованс, чтобы подготовить свое наследство к продаже. Но разве можно так просто уехать оттуда, где солнце целует виноград, а затем скачет бликами в бокалах с выдержанным вином? Гарантируем, что после просмотра картины, вам точно захочется обзавестись особняком где-нибудь во французской провинции.

Пляжный ромком Питера Сигала с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор – это отличная идея для пасмурных летних дней. Действие в фильме происходит на Гавайях: солнца здесь уж точно предостаточно. А еще пальмы, море, бескрайний пляж – все, что нужно, чтобы прочувствовать лето на полную.

В центре сюжета сердцеед Генри Рот. Парню быстро надоедают девушки, и он меняет одну на другую. Так происходит до тех пор, пока он не встречает очаровательную блондинку Люси. Между молодыми людьми проскакивает искра, и, кажется, что вот оно – то самое настоящее чувство, живи и радуйся. Но не все так просто: Генри узнает, что девушка когда-то попала в аварию и теперь помнит все, что было до катастрофы, но вчерашний день забывает на утро. Парню приходится каждый день заново знакомиться с Люси и заново завоевывать ее. Есть ли на свете любовь, которая сможет выдержать такие испытания?

А какие «солнечные» картины любите вы?