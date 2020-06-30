8 картин, где в кадре все залито солнцем

Это лето удивляет своей непредсказуемостью: проливные дожди сменяет небывалая жара, на смену солнечной погоде приходят грозы – и так по кругу. Если однажды вы проснетесь, ожидая увидеть за окном солнце, но вместо этого увидите дождь, не спешите расстраиваться и сетовать на погоду. Всегда можно включить фильм, наполненный солнечным светом и теплом, и настроение улучшится! Okino собрало для вас подборку из 8 картин, где в кадре все залито светом. Теперь вам непогода не страшна, лето всегда с вами!
1. «Ешь, молись, люби»
Режиссеру Райану Мерфи удалось создать не просто фильм, а настоящий гимн жизни. За это спасибо не только ему, но и писательнице Элизабет Гилберт, чья автобиографическая книга «Ешь, молись, люби» легла в основу одноименной картины. Ну и, конечно, Джулия Робертс в главной роли неподражаема!
Кажется, что у героини картины есть все, о чем только можно мечтать – дом, муж, карьера. Но она давно потеряла себя, и давно налаженная жизнь не приносит ей радость. Фильм учит находить в себе силы все изменить, если счастье куда-то запропастилось. Героиня Джулии Робертс бросает все и отправляется навстречу солнцу и лету – в Италию, Индию, а затем и на Бали. Фильм актуален, как никогда, и не только из-за солнца в кадре: похоже, в этом году путешествовать мы сможем только посредством кино.
2. «Письма к Джульетте»
Романтическая комедия режиссёра Гари Виника – идеальное кино для тех, кто вдруг затоскует по солнцу. Картина отправит вас в солнечное путешествие в Верону – на родину легендарных влюбленных Ромео и Джульетты. Здесь вместе со своим женихом оказывается американка Софи – журналист по профессии, мечтающая стать писательницей. Пока бойфренд девушки занят своими делами, она оказывается среди волонтеров, отвечающих на письма, которые влюбленные девушки прикрепляют к «дому Джульетты». Софи узнает историю любви англичанки и итальянца, которые так и не осмелились проверить, связаны ли их судьбы навсегда. Софи решает помочь пожилой даме найти любовь ее молодости, и под солнцем Тосканы начинается самое настоящее приключение.
Город любви, удивительные пейзажи, вино и романтика – после просмотра этого фильма возникает ощущение, будто вернулся домой после итальянских каникул. Картина идеально подходит для романтического вечера – легкая, солнечная и о настоящей любви.
3. «Под солнцем Тосканы»
Красивая мелодрама с элементами комедии Одри Уэллс с лихвой компенсирует внезапно нагрянувшую плохую погоду или хандру. Картина пронизана солнцем и атмосферой оптимизма, а итальянские пейзажи – это особая любовь.
У писательницы Фрэнсис жизнь пошла под откос: она недавно пережила болезненный развод, на работе не ладится – одним словом, поводов для радости нет. Подруга, видя, что Фрэнсис уже одной ногой в депрессии, решает помочь ей и дарит путевку в солнечную Италию. В стране радости и надежд, естественно, начинается все самое интересное…
4. «Мамма MIA!»
Если вы испытываете дефицит солнца, то вам однозначно стоит посмотреть комедийный музыкальный фильм «Мамма MIA!». Это экранизация одноименного мюзикла, основу которого составляют песни группы ABBA. Петь и дарить отличное настроение будут Мерил Стрип, Колин Ферт, Пирс Броснан, Аманда Сейфрид, а заряжать энергией – неповторимые греческие пейзажи (действие картины разворачивается на греческом острове Калокаири).
Сюжет строится вокруг истории молодой девушки Софи. Красавица готовится к свадьбе. Она мечтает, чтобы под венец ее повел отец, но задача осложняется тем, что отца девушка никогда не видела и кто он – не знает. Невеста находит дневник матери и узнает имена троих ее бывших возлюбленных. Девушка отправляет приглашения на свадьбу всем троим, и все трое прилетают в Грецию. Похоже, участникам этой истории скучать не придется!
5. «Мое большое греческое лето»
Лето создано для того, чтобы смотреть романтические комедии, наслаждаясь солнцем и морскими пейзажами хотя бы в кадре. Лента «Мое большое греческое лето» подходит под все параметры, да еще бонусом идет и впечатляющая античная архитектура. Фильм Дональда Петри стал первой художественной картиной, которая снималась в Афинском акрополе: правительство Греции, ранее не дававшее разрешение на съемки, вдруг посчитало, что лента сможет популяризовать греческие древности.
Главная героиня фильма – девушка по имени Джорджия. Она всю жизнь прожила в Америке, но по происхождению – гречанка. Джорджия – историк по образованию – устраивается на лето работать туристическим гидом в Греции. Но работа не приносит радости: туристов мало интересуют древности и исторические факты, им бы лишь сделать селфи, да поскорее забежать в сувенирную лавку. Героиня решает провести свой последний тур и вернуться в Америку, но она еще не знает, что именно этот тур изменит ее жизнь.
6. «Римские приключения»
Комедия от настоящего голливудского классика Вуди Аллена – это такой себе путеводитель по лету. Судьбы непохожих героев вдруг сплетаются в Риме в единый клубок забавных ситуаций и любовных переживаний. Героями картины великого режиссера являются не только люди, но и Вечный город, наполненный любовью, жизнью, итальянским шармом и, естественно, щедро залитый солнцем.
Фильм получил неоднозначные отзывы критиков, но для всех влюбленных в лето и в Италию эта картина из категории «must see». Кстати, режиссер собрал на съемочной площадке впечатляющий актерский состав: в главных ролях снялись Алек Болдуин, Пенелопа Крус, Грета Гервиг, Роберто Бениньи, Орнелла Мути, Джуди Дэвис и сам Вуди Аллен.
7. «Хороший год»
Британская романтическая комедия Ридли Скотта получилась летней, солнечной, живописной. Съемки картины «Хороший год» проходили в Лондоне и в Провансе. И если столица Англии радует солнечной погодой не так часто, то французский регион буквально утопает в солнечном свете.
Макс Скиннер (взрослого героя сыграл Рассел Кроу) часто проводил в детстве каникулы у своего дяди в Провансе. Дядюшка занимался винодельческим хозяйством и учил племянника замечать простые радости. Но Макс вырос и забыл об этой науке. Ему не до сантиментов: мужчина стал биржевым трейдером в Лондоне. Профессия обязывает быть беспринципным, иначе успеха не достичь. Однажды Макс получает весть, что его дядюшка умер и оставил ему в наследство особняк и винодельческое хозяйство. Мужчина отправляется в Прованс, чтобы подготовить свое наследство к продаже. Но разве можно так просто уехать оттуда, где солнце целует виноград, а затем скачет бликами в бокалах с выдержанным вином? Гарантируем, что после просмотра картины, вам точно захочется обзавестись особняком где-нибудь во французской провинции.
8. «50 первых поцелуев»
Пляжный ромком Питера Сигала с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор – это отличная идея для пасмурных летних дней. Действие в фильме происходит на Гавайях: солнца здесь уж точно предостаточно. А еще пальмы, море, бескрайний пляж – все, что нужно, чтобы прочувствовать лето на полную.
В центре сюжета сердцеед Генри Рот. Парню быстро надоедают девушки, и он меняет одну на другую. Так происходит до тех пор, пока он не встречает очаровательную блондинку Люси. Между молодыми людьми проскакивает искра, и, кажется, что вот оно – то самое настоящее чувство, живи и радуйся. Но не все так просто: Генри узнает, что девушка когда-то попала в аварию и теперь помнит все, что было до катастрофы, но вчерашний день забывает на утро. Парню приходится каждый день заново знакомиться с Люси и заново завоевывать ее. Есть ли на свете любовь, которая сможет выдержать такие испытания?
А какие «солнечные» картины любите вы?