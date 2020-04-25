9 муз великих режиссеров

Виктория Панова . 25 апреля, 2020 10

Каждому творцу нужен источник вдохновения. И великие режиссеры - не исключение. Музами для них обычно становятся актрисы. Иногда они так и остаются источником вдохновения лишь во время съемочного процесса, но часто бывает и так, что между музой и творцом вспыхивает настоящее чувство, которое переносится со съемочной площадки в реальную жизнь. Интересно, кто вдохновляет режиссеров на шедевры? Вашему вниманию подборка, в которой мы собрали 9 прекрасных муз великих режиссеров прошлого и настоящего!

1. Федерико Феллини – Джульетта Мазина

Легендарный Федерико Феллини был одним из самых влиятельных режиссеров мирового кинематографа. Но признания великий маэстро добился только потому, что за спиной у него всегда стояла его муза – Джульетта Мазина. Союз Феллини – Мазина является удивительным примером творческого и романтического дуэта длиною в жизнь.

Федерико и Джульетта (вернее Джулия Анна Мазина – это настоящее имя актрисы) познакомились еще до того, как пришли в мир кино. Студентка филологического факультета в свободное время работала на радио, где озвучивала остроумные радиопостановки, сценарии для которых присылал автор, подписывающийся «Федерико». Когда сценаристу предложили перенести свои истории на экран, он встретился с девушкой, которая зачитывала их на радио. Феллини и Мазина поженились спустя две недели после знакомства и после всегда вместе трудились над каждым фильмом.

Мазина поддерживала мужа, вдохновляла его и даже устраивала важные встречи, которые дали молодому режиссеру путевку в мир кинематографа. Феллини настоял, чтобы Мазина поменяла имя: он уверял, что Джулия – слишком обычное имя для такой невероятной женщины, поэтому Мазина стала Джульеттой. Хрупкую и смешную, свою творческую музу и спутницу по жизни Феллини снимал во многих фильмах: она стала его талисманом в знаковых для творческого пути картинах – «Дорога», «Ночи Кабирии». Пара отпраздновала Золотую свадьбу, а через день Феллини скончался. Муза пережила великого режиссера всего на пару месяцев.

2. Альфред Хичкок – Грейс Келли

Всем известно, что главная муза Альфреда Хичкока – Грейс Келли. В этом режиссер, которого в будущем будут называть Королем ужасов, не единожды признавался. Причем Грейс была музой и во время их совместной работы, и после того, как актриса завершила свою недолгую карьеру.

Хичкок заметил юную неизвестную актрису, когда она обивала пороги киностудий, мечтая о главных ролях. Альфред пригласил Грейс на пробы ленты «В случае убийства набирайте «М»», и к удивлению всей съемочной группы отдал роль актрисе без имени. Хичкок признался, что его покорила «сексуальная элегантность» Грейс. Позже Келли снялась в триумфальных картинах Хичкока – «Окно во двор» и «Поймать вора». Романтический детектив «Поймать вора» стал судьбоносным для Грейс: на съемках актриса познакомилась с монакским князем, вышла за него замуж и завершила свой путь в кинематографе. Хичкок еще долго искал похожую на Келли «огненно-ледяную блондинку», но его старания были напрасными, поэтому пришлось вдохновляться образом.

3. Вуди Ален – Дайан Китон

По музам Вуди Аллена можно писать отдельную статью, ведь в разное время он восхищался разными актрисами. Но все-таки главным источником вдохновения для режиссера стала Дайан Китон, которую он сделал звездой. Актриса снималась во многих знаковых для режиссера картинах, именно с ней маэстро сделал свои лучшие ленты: «Спящий», «Энни Холл», «Любовь и смерть», «Интерьеры», «Эпоха радио», «Манхэттен», «Загадочное убийство в Манхэттене».

Вуди Аллен всегда говорил, что ему важно влюбиться в актрису, которую он снимает: только так он может показать ее красоту и талант в полной мере. Конечно же, он был влюблен в свою музу Дайан Китон, и эти отношения даже вышли за пределы съемочной площадки, но продлились недолго. Зато связь режиссера и музы переросла в теплую дружбу, которая длится без малого полвека.

4. Квентин Тарантино – Ума Турман

Каждый, кто хоть немного интересуется кино, знает, кто муза Квентина Тарантино. Режиссер много раз признавался, что источник его вдохновения – неподражаемая Ума Турман. Тарантино познакомился со своей будущей музой на кастинге «Криминального чтива». Актриса покорила мэтра красотой… своих лодыжек! Правда или нет – доподлинно неизвестно, но ноги Умы Турман действительно часто появляются в картинах Тарантино. Чего только стоит босоногий твист актрисы с Джоном Траволтой – эта сцена вошла в историю мирового кино! А в «Убить Билла» был запоминающийся эпизод, где героиня Турман после выхода из комы буквально заставляет себя пошевелить пальцами ног.

Квентина Тарантино и Уму Турман связывает не только многолетнее сотрудничество, но и продолжительная дружба. В прессе периодически появлялись новости о романе между режиссером и его музой. Особенно часто сообщения о близких отношениях Тарантино и Турман мелькали в 2014 году после их совместного появления на Каннском фестивале – уж очень влюбленными глазами смотрели эти двое друг на друга. Но чуда не случилось: режиссер и актриса так и не стали парой, а в 2017 году и вовсе между ними пробежала «черная кошка». Ума Турман упомянула, что в обиде на Квентина за то, что тот не защитил ее, когда она в 90-х годах рассказала ему о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

5. Педро Альмодовар – Пенелопа Крус

Педро Альмодовар – один из самых неординарных режиссеров современности. И, конечно же, у великого маэстро есть муза. Режиссера вдохновляет красота и талант Пенелопы Крус. Подтверждение этому – их совместная фильмография, которая насчитывает 6 полнометражных картин и одну короткометражную. В последнем своем фильме «Боль и слава», который является одной из важнейших и очень интимных работ режиссера, Альмодовар доверил своей музе особенную роль – своей матери.

Творческому тандему Альмодовар – Крус уже больше 20 лет. Пенелопа в одном из интервью призналась, что всегда мечтала сниматься у Альмодовара, так как он был кумиром ее юности. Мечта актрисы сбылась. Более того, Альмодовар стал для Пенелопы Крус учителем и настоящим другом. Многолетнее сотрудничество пошло на пользу и актрисе, и режиссеру: совместные фильмы дуэта были отмечены многочисленными номинациями на самые престижные мировые кинопремии.

6. Дэвид Линч – Лора Дерн

Муза эксцентричного Дэвида Линча – новоиспеченная обладательница «Оскара» Лора Дерн. Режиссер и актриса познакомились на съемках фильма «Синий Бархат» в далеком 1986 году. Картина Линча стала первым крупным проектом в карьере Лоры. Режиссер-сюрреалист и талантливая актриса так сработались, что Линч не хотел расставаться с Лорой и позвал ее в свой следующий проект – картину «Дикие сердцем». Уже в 1990 году актриса получила главную награду Каннского фестиваля, а все благодаря сотрудничеству с Линчем. Далее были два знаковых совместных проекта – «Индустриальная симфония № 1: Сон девушки с разбитым сердцем», «Внутренняя империя» – и настоящая крепкая дружба. Кстати, сам Дэвид Линч много раз говорил, что его с Лорой связывает нечто большее, чем дружеские отношения – у них духовная связь, которая и помогает создавать истинные шедевры.

7. Джо Райт – Кира Найтли

Еще каких-то двадцать лет назад каждое появление Киры Найтли на экране сопровождалось шквалом споров. Да, очевидно, что она красотка, но смазливая мордашка досталась многим, а есть ли у Киры настоящий талант? Обсуждения актерского мастерства девушки продолжались до тех пор, пока не случилась судьбоносная встреча Киры Найтли и режиссера Джо Райта. Причем встреча была судьбоносной для обоих. Начинающий режиссер нашел в утонченной британке свою диву, а Кира встретила режиссера, который помог доказать публике, что она способна на многое, а ее талант не уступает красоте.

Сотрудничество Райта и Найтли началось с картины «Гордость и предубеждение». Драма принесла Кире первую номинацию на «Оскар». Затем были главные роли в картинах «Искупление» и «Анна Каренина» того же Райта, которые доказали общественности, что Найтли – состоявшаяся актриса. Сам Райт в интервью говорит, что Кира для него не просто муза, а полноценный соавтор фильмов, и успехом своих картин он во многом обязан ей.

8. Тим Бертон – Хелена Бонэм Картер

Хелена Бонэм Картер идеально подошла на роль музы киносказочника Тима Бертона. Актриса и в жизни похожа на тех причудливых героинь, которые рождаются в голове у Бертона. Естественно, она максимально органично выглядит в фильмах режиссера. Бертон и Картер познакомились в 2001 году на съемках фильма «Планета обезьян». На съемочной площадке отношения актрисы и режиссера переросли из рабочих в романтические. Немногословный Бертон однажды признался, что всегда черпал вдохновение и силы в этих отношениях. Он снял Картер во многочисленных своих картинах – «Труп невесты», «Чарли и шоколадная фабрика», «Крупная рыба», «Мрачные тени», «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-Стрит», «Алиса в стране чудес». Она с легкостью перевоплощалась то в сказочную королеву, то в ведьму, то в сообщницу серийного убийцы.

Актриса и режиссер так и не вступили в официальный брак, но прожили вместе 13 лет, у них родилось двое детей. Хотя казалось, что Бертон и Картер идеально друг другу подходят, но в 2014 году пара рассталась. Однако режиссер и его муза сумели сохранить дружеские отношения, а это – главное.

9. Братья Коэн – Фрэнсис МакДорманд

В середине 80-х Фрэнсис МакДорманд, которая перебивалась лишь небольшими ролями в кино, пришла на пробы ленты «Просто кровь» дебютантов киноиндустрии Итана и Джоэла Коэн. Роль в картине актриса получила, а эта встреча стала судьбоносной и для Фрэнсис, и для режиссеров, особенно для Джоэла Коэна, ведь в итоге они с Фрэнсис поженились.

После выхода на экраны картины «Просто кровь» режиссеры снимали МакДорманд в каждом своем фильме, однако роли были эпизодическими. Так продолжалось до тех пор, пока в 1995 году братья Коэны не придумали главную роль специально для Фрэнсис – следователя Мардж в картине «Фарго». Джоэл прекрасно знал, что его жена обладает удивительным трагикомическим талантом, поэтому, конечно же, сделала ставку на свою музу. Талант МакДорманд оценили и зрители, и киноакадемия: роль в «Фарго» принесла Фрэнсис всеобщее признание и первую статуэтку «Оскар».

МакДорманд стала неким символом фильмов братьев Коэн. Брак с Джоэлом оказался крепким: в 1994 году пара усыновила мальчика и до сих пор счастливо живет в Нью-Йорке. Это один из немногих удачных примеров, когда муза стала еще и спутницей по жизни.