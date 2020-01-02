Альтернатива «Огонькам»: что посмотреть в новогоднюю ночь вместо телеконцертов 

Виктория Панова . 29 декабря, 2019 8

Елка наряжена, дом наполняется ароматом мандарин, праздничное меню составлено – подготовка к Новому году идет полным ходом. Ничего ли вы не забыли? А придумать, что посмотреть в праздник? На телеканалы надежды нет: в новогоднюю ночь по телевизору обычно показывают концерты, но они, как правило, настолько скучные и банальные, что хочется побыстрее выключить телевизор. Предлагаем альтернативу «Огонькам» – хорошее кино, которое точно подарит ощущение праздника. Мы составили подборку новогодних фильмов на любой вкус – старые, новые, для семейного просмотра, для веселой компании. И, кстати, обошлось без «Один дома», «Иронии судьбы» и «Реальной любви» – мы знаем, что вы от них подустали.

Доброе легкое кино с Николасом Кейджем в главной роли можно смотреть и если вы празднуете Новый год с семьей, и если вдруг решили встретить праздник в одиночестве. Главный герой – обеспеченный холостяк Джек. Он засиживается допоздна в офисе и такая жизнь его полностью устраивает, ведь все что ему нужно – карьера и материальные блага. Но однажды он просыпается не в своей роскошной квартире, а в доме, где орут дети, бегает собака, а на плече у него спит жена – бывшая подружка Кэти, с которой они расстались 13 лет назад. В новой реальности Джек не финансист и не ездит на Феррари, он продает покрышки. В канун Рождества судьба дает ему шанс посмотреть «как бы могло быть» и сделать правильный выбор. Отличное кино для новогодней ночи, чтобы поразмышлять о своем прошлом и расставить приоритеты на будущий год.

Трогательная комедия с элементами мелодрамы убедит вас, что нужно верить в чудо, даже если жизнь подбрасывает проблемы. Успешный бизнесмен и заядлый ловелас Сэм вынужден искать актеров, чтобы те сыграли роль его жены и ребенка. На кону крупная сделка, но она состоится только, если Сэм предстанет перед будущими бизнес-партнерами как добропорядочный семьянин. Случай сводит Сэма с маленькой девочкой Зои. Оказывается, что она живет только с мамой и сейчас им очень нужны деньги, чтобы заплатить за дом. Сэм предлагает Кэтлин и Зои переехать на время в его дом и за вознаграждение изображать семью. Вокруг царит дух Рождества, а на праздники, как известно, судьба может принимать самые необычные повороты.

Одинокая женщина – Бриджет Джонс – хочет избавиться от вредных привычек, мечтает похудеть и встретить идеального мужчину. Но ничего не выходит: у нее не хватает силы воли. Однажды героиня понимает, что так жить точно нельзя, и начинает действовать. Первое что она делает – заводит дневник, чтобы контролировать себя и наконец-то сдвинуться с мертвой точки. Фильм идеально подходит для просмотра тем, кто каждый год под бой курантов обещает себе начать новую жизнь. Пример Бриджет вас вдохновит!

4. «Неспящие в Сиэтле»

У Сэма умирает жена, которую он горячо любил. Чтобы отвлечься от горя, мужчина принимает решение вместе с сыном Джоной переехать в Сиэтл. Проходит полтора года, но Сэм так и не может смириться с потерей. Близится Рождество, и Джона хочет, чтобы в жизни его отца произошло чудо. Мальчик звонит на радио и оставляет трогательное послание: сын мечтает, чтобы папа обрел любовь. После радиопередачи Сэму начали приходить письма от тысяч женщин, но мужчина не верит в любовь по переписке. Тем временем где-то на другом конце Америки журналистка Энни, услышав историю вдовца, засомневалась в своей помолвке... Романтический фильм с потрясающим актерским дуэтом (Том Хэнкс и Мэг Райан) идеально подходит для просмотра, если вы отмечаете Новый год со своей «половинкой».

В новогоднюю ночь так хочется волшебства! Потрясающе красивый мультфильм Роберта Земекиса подарит веру в чудо и взрослым, и детишкам. Его можно пересматривать бесконечно. Главный герой мультфильма – маленький мальчик, который не верит в Санта-Клауса и считает, что волшебства не бывает. Но в канун Рождества герой получает возможность убедиться в обратном: возле его дома останавливается удивительный поезд, который отправляется на Северный полюс – прямиком к Санте. Мальчику предстоит увлекательное путешествие, в конце которого он побывает на фабрике подарков, увидит гномов и познакомится с самим Сантой. А еще получит главный урок в жизни: никогда нельзя терять веру в чудо!

Задумывались ли вы, как Санта успевает в праздничную ночь развезти подарки по всему миру? На самом деле у него есть команда эльфов, отлаженная система упаковки и доставки подарков и суперсовременное оборудование! А еще у Санты есть два сына: старший мечтает когда-то занять место отца, а младший просто трудится в отделе доставки и не строит амбициозных планов на будущее. Однажды случается ЧП: служба доставки допустила ошибку, и одна девочка осталась без подарка. Ситуацию нужно срочно исправлять! Веселый мультик про Санту и его секретную службу – то, что нужно для новогодней ночи, если в вашей семье есть дети. Да и взрослым будет интересно узнать «изнанку» волшебства.

Новогодняя ночь – лучшее время, чтобы смотреть тематическую анимацию: моментально ощущаешь себя ребенком. Но «Кошмар перед Рождеством» – это не простая анимация, а кукольная, да еще и мюзикл, поэтому точно станет достойной альтернативой телеконцертам. Джек Скеллингтон живет в городе Хэллоуин. На одноименный праздник жители городка выходят в мир людей и пугают их. У Джека получается лучше всех, за что его награждают грамотами. Но герой устает от однообразного праздника ужасов и от своей роли. Однажды он случайным образом попадает в другой город – город Рождество. Главный праздник здесь веселый и шумный. Джек влюбляется в Рождество и решает похитить Санту, чтобы самому занять его место и дарить детям подарки. Но привычку пугать людей так просто не скроешь, да и игрушки из города Хэллоуин устрашают, а не радуют. Одним словом, светлый праздник стараниями Джека превращается в кошмар.

Классическая романтическая комедия с новогодней атмосферой не даст заскучать. Фильм особенно понравится тем, кому приходится часто праздновать Новый год в большой семье: вы-то не понаслышке знаете, как тяжело бывает всем угодить и не поссорится! Главной героине Мередит (ее играет непревзойденная Сара Джесика Паркер) пришлось на праздники несладко. На Рождество она приезжает к семье своего жениха, но семейка оказалась эксцентричной, к тому же, они не одобряют выбор сына.

Шестилетний мальчик Антуан верит в Деда Мороза и каждый год пишет ему письма, рассказывая о своих хороших поступках. Однажды в рождественскую ночь случается чудо: за окном Антуан видит Его! Но на деле же оказывается, что в Деда Мороза переоделся обычный грабитель. Антуан не хочет отпускать своего кумира, пока тот не исполнит два желания – не прокатит мальчика на санях с оленями и не подарит встречу с отцом. Вору приходится взять мальчика с собой, и оказывается, что малыш отлично взламывает замки. Эта встреча запомнится каждому из них, а вам подарит хорошее настроение.

Драма с Катрин Денев в главной роли – очередное откровение на тему семейных праздников. Пожилая супружеская пара зовет к себе в дом своих детей с семьями, чтобы вместе отпраздновать Рождество. Таким большим кругом последний раз они собирались шест лет назад. Оказалось, что за эти годы у каждого накопились свои скелеты в шкафу, которые выпадают в самый неподходящий момент. Кино заставляет зрителя задуматься, причем каждый увидит здесь что-то свое.

Романтическая комедия Гарри Маршалла рассказывает о том, что судьбы жителей мегаполиса могут переплетаться самым удивительным образом. Особенно в канун Нового года. Человек, который ненавидит зимние праздники, знаменитый продюсер, рок-звезда, умирающий в больнице старик – перед зрителем открывается калейдоскоп судеб. Фильм, состоящий из небольших новел, наполнен новогодней атмосферой до краев, он подарит ощущение тепла и поможет поверить в волшебство.

Продолжение веселой истории о женщинах, которые умеют быть не только хорошими женами, идеально справляться с материнскими обязанностями, строить карьеру, но и оттягиваться по полной. Впереди подготовка к Новому году, ведь праздник нужно отметить как следует. Но тут внезапно к героиням приезжают их мамы. Без «ценных» советов не обойтись, но отрыв в такой веселой компании, несомненно, будет еще круче. Если вы собираетесь праздновать Новый год с подругами, то комедия станет идеальным дополнением к вашей вечеринке. Не забывайте во время просмотра подливать в бокал шампанское!

А что будете смотреть в новогоднюю ночь вы?