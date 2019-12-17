oKino.ua . 17 декабря, 2019 14

Ситком «Громада» — это микс иронии, постиронии, классической комедии, актуальных проблем для современного украинского общества и отсылок к популярной культуре. Пожалуй, это самый интересный украинский ситком за долгое время.

После выхода первого сезона его создатели — креативные продюсеры, режиссёры и авторы сценария — Влад Байдун и Сергей Кулыбышев рассказывают о «Громаде».

Беседовала Мария Бойко

Что такое «Громада» и почему этот сериал нужно смотреть?

Сергей: Хто сказав, що його треба дивитись?

Влад: Жахливий серіал, не дивіться, не радьте друзям, приберіть дітей від екранів. Тупий гумор, тупі ситуації.

Сергей: А ті два типа, що створили його персонажів, все це написали і зняли - ще тупіші. Як же вам не підфартило брати в них інтерв’ю. Мабуть теж вийде тупим.

Влад: Можна, ми підемо?

Через время мне наконец удаётся преодолеть кокетство ребят и настроить их на рассказ о «Громаде».

Сергей: Це історія про завзяту ініціативну дівчину Алісу. Таких ще називають «підірвана». Вона мріє виховувати в своєму рідному місті нове покоління дітей - без совкового менталітету, без комплексу меншовартості, без жлобства - активних, добрих, щирих, знайомих з цінностями європейської культури.

Влад: Таких дітей, яких в нас поки не було. Але нам з Сергієм і Алісою хочеться, щоб були. Ну в смислі не прям в нас…

Сергей: Аліса - ідеалістка, але саме ідеалісти і мрійники змінюють країну, коли в них ніхто не вірить. Короче, вона повертається в рідне українське містечко після навчання в Оксфорді і об’єднує навколо себе купку активістів, щоб створити молодіжний культурний центр. Вона здобуває великий європейський грант і здається, що її мрія от-от здійсниться. Але не все так просто. В серіалі як і в житті їм протистоять апатія суспільства, корумповані чиновники, що хочуть цей грант розпиляти, а також те, що кожен з нових друзів Аліси переслідує свої особисті цілі.

Влад: Чесно кажучи, частина з них просто придурки.

Сергей: Все як в житті.

Влад: От гляньте на нас.

Думаете, нашему зрителю нужен сериал про активистов, тем более комедия? Тем более, что в своих сериях вы поднимаете такие «несмешные» вопросы, как отношение обывателей к ЛГБТ-сообществу, эмиграция, манипуляции общественным мнением на выборах, декоммунизация, отношение мужчин к феминизму, экология и зоозащита, радикальный национализм. И почти в каждой истории сквозит нежелание простых людей меняться самим. Разве это темы для ситкома?

Сергей: Те, що ви взагалі це питаєте — і є відповіддю. Як сказав хтось розумний: «Якщо я не буду над цим сміятись, мені доведеться заплакати».

Влад: Це я сказав.

Сергей: Ні, я ж кажу, хтось розумний. Точняк не ти і не я.

Несмотря на внешнюю несерьёзность Сергея и Влада, «Громада» ещё во время съёмок первого сезона выиграла конкурс социально значимого контента PitchUa под эгидой USAID и теперь украинская команда вместе с американскими продюсерами и сценаристами работает над вторым сезоном.

Влад: Американці в захваті від «Громади», наш американський експерт Адам Сігел на кожній зустрічі наголошує, як йому подобаються персонажі, історія, методи зйомки і монтажу. Він сміявся над змонтованими сценами навіть без перекладу на англійську.

Сергей: Просто він дуже ввічливий.

Влад: А я думаю, що він відчуває комедію. Це атмосфера, рухи камери, динаміка, гра акторів. Він приходив на знімальний майданчик разом з декількома американськими продюсерами, назвав наші методи постановки справді голівудськими і здивувався одному нашому режисерському прийому, про який ми вам не розповімо, бо це наша з Сергієм фішка.

Сергей: А ще Адам дуже ввічливий.

Влад: Він профі з великим досвідом і дійсно бачив, що наша команда витягла максимум з дуже обмеженного бюджету навіть за українськими мірками.

Сергей: В нас справді крута команда. Ми пишаємось нашим акторським кастом. Юля Шугар чудово впоралась з роллю Аліси. Таких героїнь, яку вона створила, на нашому телебаченні досі не було. Відверта, чиста, сучасна і шалено завзята Аліса, бомбова акторська робота. Ангел на реактивній тязі. Це можна сказати і про те, як Юля працює, і про її Алісу. Але головне, що її оточували і доповнювали фантастичні актори — харизматичний Артур Логай, прекрасна Тетяна Юрікова, офігенний Павло Тупіков, багатогранний Володимир Пітєров, дуже складний і глибокий Антон Соловей, чудова Анна Богдан, незабутній для всіх-хто-його-хоч-раз-побачив Кирил Ганін і наша Венеді Роуз, яка підкорила всю молодіжну аудиторію роллю Ігоря.

Влад: Ігор - це дівчинка. І ні, це ні як не пов’язано з її…

Сергей: Давай без спойлерів. Хто дивився, той зрозуміє, а хто не дивився - хай дивиться. І на дівчинку Ігоря, і на Павла, і на Валентину, і на Тараса, і на Назара, і на Макса, і на голову міськради з його мамою, і на Алісу.

Влад: А ще нам підфартило з операторами. Оператор-постановник Денис Блажиєвський і Тімофій Орел. Ми з ними стали одною бандою. Вони одразу зрозуміли наші ідеї і ми разом як одна банда створили наш стиль «Громади». Трохи довбанутий і незвичний, але тільки наш.

Сергей: Користуючись нагодою, хочемо подякувати всім, хто дозволив «Громаді» відбутися такою, якою вона є. Директор і генеральний продюсер Іван Букрєєв, продюсер Олег Добреля — якби йому у голову не прийшла ідея створити на каналі НЛО серіал про активістів, нічого б взагалі не було. Ну і звісно, Серж Куніцин та Сергій Піддубний з Kunica Production Studio — ті, хто взвалив на свої міцні плечі реалізацію проекта.

Влад: Дякуємо вам. Тут певно не буде видно, бо це текстове інтерв’ю, але я кланяюсь.

Сергей: Дякуємо, що терпите нас.

Я сама перед интервью смотрела «Громаду» и спросила мнение о сериале у своих знакомых. Все отметили юмор, причём не тупой, как это принято в украинских ситкомах. Ещё отмечают, что вам удалось без морализаторства поднять социальные проблемы и иронично отразить состояние украинского общества. Но некоторые мои знакомые сказали, что у «Громады» очень высокий темп и, учитывая, что сериал на украинском языке, воспринимать его не очень удобно на такой скорости.

Сергей: Прикиньте, ми живемо в Україні і наші герої розмовляють українською. Сюрпрайз.

Влад: Темп такий високий, томущо нашим героям є що сказати. І у нас є тількі 27 хвилин.

Сергей: Насправді така швидкість просто незвична на українському телебаченні, яке налаштоване на виробництво серіалів для пенсіонерів. Якщо ругають за швидкий темп — хай ругають. Все нове завжди сприймається не одразу.

Влад: Вчора ми зустрічались з нашим американським куратором від USAID Адамом Сігелом і він казав: «Не зупиняйтесь, майте волю робити те, що робили. Це круто, бо так до вас тут ніхто не робив. Це буде сприйматись глядачами не одразу, але саме це і є перевагами вашого серіалу. І саме за це глядачі вашу Громаду і будуть любити». Він пригадав приклади нині культових серіалів «Office», «Breaking Bad», «Silikon Valley» - вони не одразу і доволі важко здобували прихільність глядачів, спочатку рейтинги були дуже низькими.

Сергей: Ми не кажемо, що «Громада» культова.

Влад: Чому не кажемо? Кажемо. Просто поки про неї мало хто знає.

Сергей: А ще «Громаду» сварять за матюки. І це дуже приємно. Бо якщо в історії порушені проблеми гендерної рівності, а люди обурюються тільки одним словом з трьох літер, це означає, що іх не обурюють головні тези: те, що зарплати жінок і чоловіків мають бути рівними, що керівник жінка це нормально, що сексизм це тупо і бридко.

Влад: Ти ж сам в це не віриш?

Сергей: Ні. Ми створювали «Громаду» в тому числі і для того, щоб розворушити наше інфантильне суспільство. І єдина реакція, яка нас з Владом зачепить це пофігізм до «Громади».

Влад: Байдужих до нашого серіалу ми поки не зустрічали. Якщо хвалять та сварять - значить ми досягли мети.

Сергей: Наші герої матюкаються лише коли інакше не можуть. Як в житті, коли в деяких ситуаціях з тебе хочеш - не хочеш, але виривається лайка. «Громада» це відображення нашого суспільства. Є багато людей, дял яких лайка є такою ж частиною мови, як прикметник. В «Громаді» теж є пара таких персонажів.

Влад: Не всі люди такі, як ти.

Сергей: Ой, йди у… (лається)

Влад: От бачите. За всю лайку в «Громаді» в нас відповідає Сергій.

Сергей: А все хороше і позитивне в наших героях - від Влада.

Влад:… (лається) [«сказав» прим. ред. ] як бог! Іноді наш гумор справді жорсткий, але ми любимо наших героїв і наше неідеальне суспільство.

Сергей: Під час натурних зйомок до нас підійшла жінка, яка виглядала як торговка з пивного ларька. Вона почула, як один з персонажів лаєтсья на камеру і наїхала на нас, мов, чому ми вчимо молодь своїм серіалом. Спочатку я відповів, що у всіх наших серіалах людей вчать ніби хорошому і не лаються і все таке, а люди все одно крадуть, дають на лапу і матюкаються. Кіно не дуже впливає на реальне життя, якщо це не серіал «Слуга Народу». Жінка у відповідь замовкла, її операційна система зависла, а потім вона послала нас на три літери і пішла.

Влад: Не посилала вона нас на три літери.

Сергей: Бачите, за красиві фінали історій у нас відповідаю я, а за сумну і нудну правду життя відповідає Влад.

Влад: А тут напишіть, що далі вони грубо, але дуже мило починають мірятись своїми чоловічими принадами і одночасно хвалити один одного.

Сергей: Під принадами ми маємо на увазі вуса і бороду.

В «Громаде» очень хороший украинский язык, живой и нешаблонный, местами чистый, а местами органично смешанный с суржиком. В общем, такой, которым говорят на улицах и в украинских реалити.

Сергей: Це не наша заслуга. Звісно, ми з Владом пишемо українською і любимо мову, але я народився і виріс в Криму і українську в школі не вивчав. А Влад з Донбасу, в нього ситуація краща за мою, але все одно ми з російськомовних родин. Отакі ми - один з Криму, інший з Донбасу, а разом ми українські автори українського ситкому. Але за мову «Громади» треба дякувати іншим людям.

Влад: Це редактор каналу НЛО TV Дмитро Шостак і наша літературна редакторка Марієчка Банзерук, які вклали в уста наших персонажів свою душу і гарну мову. Ми разом з ними розробляли речові особливості кожного персонажа і взагалі мову серіала. Було круто працювати разом з Дімою і Марією, вони привнесли в «Громаду» особливий шарм наддніпрянської пом’якшеної української. «Робить» замість «робити», або «зара» замість «зараз» і «тре» замість «треба». Мій батько тепер і в житті вживає тільки «тре».

Сергей: А кажуть, Донбас важко українізувати. Тре просто показать їм «Громаду».

Сейчас на нашем ТВ появилось сразу несколько сериалов, которые как и «Громада» честно говорят со зрителями на острые темы. Например, «Первые ласточки». Это тенденция или совпадение?

Сергей: З часом побачимо. Колись керівництву українських каналів треба було припинити тримати глядачів за бидло. І деякі канали вже це зрозуміли. Бо за декілька років біля телевізорів залишаться лише діти і їхні бабусі. Не ті категорії населення, які можна назвати платоспроможнішими, найвпливовішими і найзаможнішими.

Влад: Взагалі глядач буде сприймати будь-яку тему, якщо на екрані її розкривають яскраві персонажі і за подіями цікаво дивитись. Нам вдалось створити таких героїв, що в кожного з’явилась своя купа прихильників.

Сергей: Нам - це не тільки авторам, але й акторам.

Влад: Наприклад, та сама дівчинка Ігор інколи робить і каже доволі жорсткі речі, але це в її органіці, і купа людей пише в коментарях, що Ігор класна і крута.

Сергей: А ще Ігор класна, бо їй дев’ятнадцять, і вона сива.

Влад: Кажеше як дід. Хоча чому як. Доречі, з семідесятиріччям тебе!

Сергей: Дякую. Це не правда якщо що!

Влад: Пробач, але я не хотів казати, що тобі вже 80.

Мои знакомые, скажем так «из индустрии комедийных сериалов», назвали вас одними из лучших авторов ситкомов в Украине. В «Громаде» вы и режиссёры, и креативные продюсеры, и авторы сценариев, и кастинги проводили. А кем вы себя считаете?

Влад: Ви питаєте, чи ми не охрініли?

Сергей: (сміється)

Влад: Ми офіційно вважаємо себе хорошими хлопцями.

Сергей: (сміється ще більше)

Влад: На жаль, цю думку не поділяють ті, хто нас добре знає.

Сергей: (більше не сміється, киває головою)

Влад: Насправді людина, що абсолютно впевнена в своїй «хорошесті», викликає багато питань. В неї не все гаразд з рефлексією. Тому не такі ми вже й хороші.

Сергей: Влад хороший, я - ніт. Вірте мені.

Влад: Взагалі знімальна група і актори називають нас креаторами. Ця назва нас влаштовує, вона добре відображає суть того, чим ми займаємся на «Громаді».

Сергей: А оті ваші знайомі, що назвали нас одними з кращих… Нам дуже приємно, що хтось каже про нас таке поза очі, хоча просто здається, що ті ваші знайомі - то наші з Владом мамусі.

Влад: Крім мам про нас таке ніхто не казав. Дякую. (робить вигляд, що плаче)

Как в Украине обстоят дела с ситкомами?

Сергей: Раніше в Україні не було власних хітових ситкомів. Хороші комедийні серіали були, а вдалих ситуаційних комедій - не було. Особливо тих, що одразу написані українською. Найпопулярнішими в нас були або американські, типу «Друзів», або російські, типу «Моя прекрасная няня», «Папины дочки» чи «Интерни».

Влад: Доречі, Сергій писав «Интерны»і «Моя прекрасная няня». От такий він у нас старий.

Сергей: Але після початку війни я розірвав усі контакти з російським телебаченням і почав працювати лише в Україні, бо в наш час бути українцем і працювати за їхні гроші це не морально.

Влад: А я ніколи не працював на Росію.

Сергей: Я ж кажу, Влад хороший, я - ніт.

Влад: Добре, погоджуюсь.

Сергей: Ситком це дуже складний і специфічний жанр. Він здається легковажним, типу ой що там робити, «шуточкі». Але насправді його набагато важче створювати, ніж драму про тяжку жіночу долю чи коротесенькі скетчі. Тим більше складно зробити ситком, в якому є живі, розумні і цикаві сучасні герої, а не тупі селюки, які в 21 сторіічі гадки не мають, як користуватись унітазом.

Влад: Здається, ти не толернатний до конкурентів.

Сергей: Так. Ми намагалися створити «Громаду» такою, щоб було що дивитись тим українцям, які звикли до якісного гумору з Заходу, а не зі Сходу. Українці варті бачити історії про українське суспільство, про себе і своїх знайомих.

Предпоследний вопрос. Как долго вы вместе?

Влад: Ми не пара.

Я имею в виду, как долго вы вместе работаете?

Сергей: Здається, ми разом все життя.

Влад: Мені так не здається. В мене і до тебе були співавтори.

Сергей: Вдома поговоримо.

Фото — Татьяна Юрикова