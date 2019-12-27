Что посмотреть на праздничных выходных в кино

Виктория Панова . 27 декабря, 2019 4

Жанр: комедия

Режиссер: Влад Дикий

Актеры: Полина Василина, Назар Заднепровский, Юрий Горбунов, Инна Приходько

Почему стоит посмотреть: Если предпраздничные заботы вас вымотали, пора поднимать себе настроение с помощью отменной комедии. На экраны вышло продолжение «Сумасшедшей свадьбы» – одной из самых успешных комедий украинского производства. Режиссер сиквела все тот же Влад Дикий, а значит – новая история обещает быть столь же веселой, как предыдущая. Зрители встретятся со знакомыми героями и вновь смогут увидеть любимых звезд на экране (в картине засветились Олег Винник, Monatik, Позитив).

События в картине разворачиваются спустя год после безумной свадьбы. Не успел главный герой отойти от феерической свадьбы младшей дочери с афрофранцузом, как судьба подбрасывает ему новое испытание. Теперь замуж засобиралась старшая дочь! В этот раз Василий Сердюк намеревается точно сорвать торжество, а что из этого получится – смотрите в кино.

Жанр: комедия, семейный

Режиссер: Энди Фикмен

Актеры: Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Джон Легуизамо, Брианна Хилдебранд

Почему стоит посмотреть: На праздники обычно хочется смотреть незамысловатые добрые комедии – такие, чтобы настроение сразу поднялось. «Игры с огнем» идеально подходит для предпраздничного похода в кино: полный релакс и смех обеспечен!

Смелые, сильные, мужественные – это все о пожарниках. Они ежедневно укрощают стихию и смотрят в глаза опасности. Казалось бы, перед чем они могут спасовать? Но когда однажды в части появляется три ребенка, мужчины понимают, что сколько бы они не тренировались, есть «пожар», который невозможно потушить. Смекалистые и непредсказуемые дети переворачивают пожарное депо с ног на голову, пока бравые мужчины учатся быть няньками.

3. «Кошки»

Жанр: мюзикл, фэнтези

Режиссер: Том Хупер

Актеры: Тейлор Свифт, Иэн МакКеллен, Идрис Эльба, Джуди Денч

Почему стоит посмотреть: Мюзикл «Кошки» уже давно стал культовым явлением. Он почти 40 лет с успехом идет на Бродвее. Мюзикл ставили во всем мире, он заработал множество премий и безусловную любовь зрителей. В уходящем году дошла очередь и до экранизации легендарных «Кошек». Сюжет остался неизменным: избранные кошки из разных уголков мира собираются на ежегодный бал, чтобы рассказать о своей исключительности.

За киноверсию бродвейского мюзикла взялся известный режиссер Том Хупер. Его «Король говорит!», «Девушка из Дании», мюзикл «Отверженные» были отмечены многочисленными наградами. Культовый режиссер собрал на площадке звездный актерский состав. Казалось, что при таких исходных данных успех картине гарантирован. Но западные зрители, которые раньше увидели премьеру, раскритиковали картину, да так, что компания Universal отправила ее на доработку, решив добавить визуальных эффектов. Кто прав, кто виноват, получился ли у Хупера очередной хит или это его режиссерский провал – оцените сами на выходных.

Жанр: анимация, семейный

Режиссер: Трой Квон, Ник Бруно

Актеры: Уилл Смит, Том Холланд, Карен Гиллан, Рэйчел Броснахэн

Почему стоит посмотреть: Обязательная часть праздничной программы – поход всей семьей в кинотеатр. Прокатчики порадовали тех, кто планирует семейный досуг, веселой анимацией о шпионах. Динамичный мульт понравится и взрослым, и детям.

Главный герой анимационного фильма – супершпион Лэнс Стерлинг. Он – настоящий профи, но быть таковым ему помогают гаджеты, которые для него создает молодой (гениальный, но чудаковатый) ученый Уолтер. Однажды «супермозг» придумывает изобретение, которое должно, по его мнению, перевернуть мир шпионажа. Достаточно выпить сыворотку, чтобы стать, например, птицей, и можно шпионить сколько угодно – никто тебя не заметит. Лэнс случайно выпивает экспериментальную сыворотку и превращается в голубя! Но что делать, если тебе нужно срочно спасать мир, а ты всего лишь птица? Остается только полагаться на друга!

Жанр: драма, триллер

Режиссер: Алехандро Лэндис

Актеры: София Буэнавентура, Джулианна Николсон, Джулиан Хиральдо, Мойзес Ариас

Почему стоит посмотреть: Если развлекательные фильмы не для вас, то посмотрите на праздничных выходных напряженную драму «Обезьяны» («Monos»). Творение колумбийского режиссера получило высокие отзывы критиков на различных фестивалях, а теперь дошло и до больших экранов. Алехандро Лэндес признался, что на создание фильма его вдохновила культовая книга Уильяма Голдинга «Повелитель мух». В своей картине колумбиец снимал преимущественно непрофессиональных актеров: подростков приходилось учить актерскому мастерству прямо на съемочной площадке.

Сюжет закручивается вокруг группы подростков, которые создают на склоне колумбийской горы Монос военный лагерь. Здесь царит жестокость и жажда удовольствий. Герои служат некой Организации, задания от которой они получают посредством гонца. Подростки должны готовиться к боевым действиям, беречь некую священную корову и охранять свою пленницу-американку. В картине заложено много смыслов. Даже название ленты символичное: «monos» с испанского переводится как «обезьяны», но на древнегреческом «mono» – это «одиночество».