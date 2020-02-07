Что посмотреть на выходных 8 - 9 февраля

Виктория Панова . 07 февраля, 2020 3

Ох и интересные киновыходные нас ждут! И в этот раз это точно не преувеличение! В повторный прокат выходит киносенсация 2019 году – фильм «Паразиты». Лента на днях точно получит хотя бы один «Оскар», поэтому кинопрокатчики решили ее повторить. Премьерой недели можно считать очередную историю киновселенной DC – в этот раз киноманы увидят приключения подружки Джокера. Любители драм смогут насладиться нашумевшей лентой «Портрет девушки в огне», а поклонников душевных историй ждет новая картина от создателей суперхита «1+1». На этих выходных в кино можно будет сходить и всей семьей: в прокат вышли сразу два полнометражных мультика – о викингах и о троллях. В этот раз точно хочется продлить выходные, чтобы успеть все посмотреть!

Жанр: драма, триллер, комедия

Режиссер: Пон Чжун Хо

Актеры: Ли Сон Ген, Сон Кан Хо, Чхве У Сик

Почему стоит посмотреть: Если вы еще не видели нашумевших «Паразитов», то самое время наверстать упущенное: южнокорейский фильм вновь покажут на больших экранах. Повторный прокат лента заслужила не зря: во-первых, кино действительно стоящее и оригинальное (чего стоит только замысловатое переплетение жанров), во-вторых, фильм претендует на целых 6 «Оскаров» и точно хотя бы одну статуэтку возьмет. В арсенале у картины уже есть Гран-при в Каннах (на фестивале фильму аплодировали целых 15 минут), «Золотой глобус», BAFTA. Такую титулованную картину стоит посмотреть хотя бы из любопытства.

Сюжет разворачивается вокруг одной бедной семьи. Отец, мать, взрослая дочь и взрослый сын – все четверо ютятся в полуподвальной комнатенке и едва сводят концы с концами. Жизнь семьи меняется, когда друг сына предлагает парню стать вместо него репетитором по английскому для богатой девочки. Семья бездельников тут же придумывает план, как улучшить свое материальное положение за счет наивных богачей. Но история приобретает совершенно непредсказуемый поворот.

Жанр: приключения, экшн, криминал

Режиссер: Кэти Ян

Актеры: Марго Робби, Юэн МакГрегор, Джерни Смоллетт, Дерек Уилсон

Почему стоит посмотреть: Фанаты супергероики дождались «сольник» Харли Квинн – харизматичной злодейки, подружки Джокера! В киновселенной DC еще не было столь женского и, пожалуй, столь жесткого экшена. Роль главной героини исполнила харизматичная Марго Робби: хотя бы ради ее блистательной игры фильм стоит посмотреть.

Картина является продолжением «Отряда самоубийц». После спасения Готэма Бэтмэн куда-то исчез, поэтому представители криминального мира готовятся захватить власть. Харли Квинн рассталась с Джокером, но долго страдать ей не пришлось. Девушка объединяется с другими преступницами, чтобы поставить на место самого напыщенного негодяя Готэма – бизнесмена Романа Сиониса, известного в преступном мире под именем «Черная Маска».

Жанр: драма

Режиссер: Селин Сьямма

Актеры: Адель Энель, Кристель Барас, Ноэми Мерлан

Почему стоит посмотреть: На большие экраны выходит фестивальное кино. Драма Селин Сьяммы нашумела в прошлом году в Каннах: она стала хитом фестиваля. Лента получила две награды: за сценарий и квир-пальму. Пришла пора и широкой аудитории познакомиться с неоднозначной драмой, поднимающей важные вопросы.

Картина переносит зрителя во Францию второй половины 18 века. Художницу Марианну приглашает в свой дом богатая семья. У девушки есть особое задание: ей нужно нарисовать портрет хозяйской дочери Элоиз. Девушку хотят выдать замуж за итальянца, и нужно отправить жениху портрет будущей невесты. Но вот беда: Элоиз отказывается позировать, так как замуж она совершенно не хочет. Марианна должна стать компаньонкой девушки, а затем по памяти нарисовать ее портрет. Чем больше времени девушки проводят вместе, тем больше сближаются.

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Эрик Толедано и Оливье Накаш

Актеры: Венсан Кассель, Элен Венсан, Бенжамин Лесьер, Катрин Муше

Почему стоит посмотреть: Создатели всеми любимого фильма «1+1» в очередной раз преподадут человечеству с экранов урок доброты. Новую ленту французских режиссеров называют «эмоциональным шедевром». От просмотра одновременно тяжело и радостно.

Бруно и Малик уже больше 20 лет работают с детьми и подростками с диагнозом «аутизм». Мужчины помогают им адаптироваться в обществе, насколько это возможно. Но, несмотря на то, что герои делают благородное дело, окружающие не всегда их понимают. К тому же бюрократическую волокиту никто не отменял. Однажды центр, который так важен для детей-аутистов, оказывается под угрозой закрытия. Картина основана на реальных событиях. Съемочная команда очень много времени проводила с волонтерами: их работа и истории детей невероятно впечатлили создателей фильма, поэтому он и получился столь эмоциональным, затрагивающим тонкие струны души и жизнеутверждающим.

Жанр: анимация, семейный, фэнтези

Режиссер: Кристиан Кэмп, Кевин Манро

Актеры: Ричард Дюмон, Соня Болл, Адам Незеркотт

Почему стоит посмотреть: Красочный мультфильм отлично подходит для семейного просмотра: за приключениями троллей будет интересно наблюдать и взрослым, и детям. Мультик переносит зрителей в удивительное королевство троллей, которое раскинулось далеко-далеко в дремучем лесу. Во время забега сильнейших случилось непоправимое: король Гром потерял хвост и превратился в камень. Теперь править государством будет его злой брат. Но юный принц не может допустить этого: он собирается спасти отца и все королевство. Помочь принцу вызываются друзья. Компанию ждет путешествие полное опасностей!

Жанр: анимация, семейный, приключения

Режиссер: Эрик Казес

Актеры: Роланд Бирн, Конрад Бешерз, Дэвид Гудж

Почему стоит посмотреть: На этих выходных у тех, кто запланировал семейный поход в кино, есть выбор. Если не хочется наблюдать за приключениями троллей, можно отправиться в интересное путешествие с викингами: в прокате еще один семейный приключенческий мульт – «Викинг Вик».

Отец Вика был могучим викингом, а вот сам юноша не может похвастаться крепким телосложением. Зато смелости ему не занимать. Он мечтает пойти по стопам отца и однажды отправиться в дальнее плавание и пережить невероятные приключения. Вику выпадает шанс осуществить мечту гораздо раньше, чем он ожидал. Его мать превращается в золотую скульптуру, а снять зловещие чары можно, если попасть в город Богов. Неопытный викинг вместе с компанией бывалых мореплавателей отправляется в путешествие во имя спасения матери. Во время миссии оказывается, что не всегда все решает сила, порой куда важнее смекалка.

А вы планируете посетить кинотеатр на этих выходных?