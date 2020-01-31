Что посмотреть в кино на выходных 1 – 2 февраля

Виктория Панова . 31 января, 2020 7

На этих выходных киноманов ждет непростой выбор: неделя была богата интересными премьерами, поэтому для многих станет дилеммой, на какой фильм сходить. В прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов года и лидер оскароносной гонки – военная драма Сэма Мендеса. В кино также показывают экранизацию романа «Маленькие женщины» (тоже номинант на «Оскар» сразу в нескольких категориях), новую картину Гая Ричи, а также отечественную комедию о войне на Донбассе. Для тех, кто хочет сходить в кинотеатр всей семьей, кинопрокатчики тоже кое-что припасли: мультфильм об игрушечной вселенной Playmobil. Одним словом, эти выходные точно будут интересными!

Жанр: военная драма, исторический

Режиссер: Сэм Мендес

Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Эндрю Скотт, Дин-Чарльз Чепмен

Почему стоит посмотреть: Главную премьеру этой недели нельзя пропустить! К тому же, «Оскар» совсем скоро, а военная драма «1917» считается главным лидером киногонки. Драма претендует на 10 статуэток. Букмекеры и критики прочат картине победу в главной категории. Для этого у фильма есть все – отличный сюжет с глубоким философским посылом, качественная картинка (лента смонтирована так, будто снята одним дублем), именитый режиссер (Сэма Мендеса киноманы знают по лентам «Красота по-американски», «007: Координаты Скайфолл»), звездный актерский состав.

Действие в фильме происходит в 1917 году. Идет война. Двое солдат получают от командования сложное задание: парни должны пройти по вражеской территории, чтобы доставить приказ о прекращении атаки. Если им это не удастся, смертельная угроза нависнет над почти двумя тысячами британских солдат. Для одного из героев миссия становится еще и личным делом: опасность грозит его брату, который служит в другом батальоне. Смогут ли парни достичь цели, тем более что время поджимает?

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Грета Гервиг

Актеры: Эмма Уотсон, Мэрил Стрип, Флоренс Пью, Лора Дерн

Почему стоит посмотреть: На этих выходных можно будет увидеть на больших экранах еще одного претендента на «Оскар» – драму Греты Гервиг. Вряд ли лента удостоится на предстоящей церемонии главного приза (с такими-то конкурентами!), но картина получилась и правда стоящей. Фильм является экранизацией классического романа Луизы Мэй Олкотт. С произведением писательницы мир познакомился в 1868 году, до сих пор в Америке роман изучается в рамках обязательной школьной программы.

Действие в ленте разворачивается в трудные времена – в США идет Гражданская война. В центре повествования – четыре сестры. На фоне сложной социальной картины происходит взросление героинь: девушки ссорятся, мирятся, влюбляются, ищут себя. У каждой сестры есть талант: одна виртуозно играет на пианино, вторая отменно рисует, третья владеет актерским мастерством, четвертая пишет рассказы. Но общество диктует свои правила: девушка не должна стремиться к высоким целям, главная задача – поскорее выйти замуж. Одна из сестер отличается поистине бунтарским характером: она намерена разрушать стереотипы, и пытается убедить в этом остальных девушек.

Жанр: криминальный боевик, комедия

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Хью Грант

Почему стоит посмотреть: После выхода «Аладдина» культовый режиссер, видимо, понял, что вдоволь наигрался с жанрами. Теперь Гай Ричи вернулся к своим «корням» – к криминальной комедии. Критики называют новый фильм одним из самых удачных в карьере режиссера. С этим поклонники могут поспорить, конечно, но лента выдержана в фирменном стиле маэстро и точно займет достойное место в его фильмографии.

Мик Пирсон сколотил состояние и построил огромную империю на продаже марихуаны. Пора бы отойти от опасных дел, удачно продать свой бизнес и зажить обычной жизнью миллионера. Но Мики ждут настоящие проблемы, когда на его пути становятся люди, которые привыкли решать бизнес-вопросы по-своему. Зрителей ждут захватывающие перестрелки и драки, отборный юмор и звездный актерский состав – все в стиле всеми любимого Гая.

Жанр: комедия

Режиссер: Владимир Тихий

Актеры: Петр Микитюк, Ярослав Федорчук, Дмитрий Ярошенко

Почему стоит посмотреть: Украинские кинематографисты уже делали пару попыток рассказать о военных действиях, которые происходят на Донбассе. Одни попытки были удачными, вторые – не очень. Однако в жанре сатирической комедии военную историю еще никто не рассказывал. Режиссер картины решил показать, что место юмору есть всегда, а порой в самых безвыходных ситуациях именно он и спасает. В этом заключается уникальность фильма.

2014 год. Конфликт на Востоке страны в активной фазе. Туда в качестве добровольцев отправляются мужчины, которые совершенно не имеют боевого опыта. В обычной жизни один работает инженером, второй – тренером, третий строит актерскую карьеру, а четвертый продает цветы. Они полны решимости защитить свою страну, а еще оптимизма им не занимать. Четверке предстоит выполнить важную спецоперацию. Вместе с добровольцами на задание отправляется тщеславная журналистка. А что из этого получится – смотрите в кино.

Жанр: семейный мультфильм, приключения

Режиссер: Лино ДиСальво

Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Аня Тейлор-Джой, Гэбриел Бейтман, Бен Дискин

Почему стоит посмотреть: Playmobil – это немецкий конкурент Лего. Полнометражный мультфильм о вселенной Лего уже сняли, теперь пришел черед познакомить взрослых и детей с вселенной Playmobil.

Мальчик Чарли находит игрушку, которая переносит его в удивительный мир Playmobil. Вместе с ним в волшебный мир переносится сестра Марла, которая в момент, когда открылся портал, находилась рядом. Но вот незадача: по пути ребята теряются. Теперь Марле нужно найти младшего брата. Правда, понять бы сначала, как он выглядит, ведь во вселенной Playmobil они стали фигурками из конструктора. Без помощи местных жителей Марле точно не обойтись. Героиню и ее новых друзей ждет увлекательное приключение!

А вы пойдете в кино на этих выходных?