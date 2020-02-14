Что посмотреть в кино на выходных 15 – 16 февраля

Виктория Панова . 14 февраля, 2020 2

День всех влюбленных в этом году выпадает на пятницу, а это значит, что праздник любви можно продлить и на выходные. Обязательно назначьте своей половинке свидание в кино. А если вы еще не нашли свою любовь, то приглашайте в кинотеатр друзей. На этих выходных большие экраны радуют разноплановыми картинами (парочка драм, парочка комедий, фэнтези-хоррор) – каждый сможет выбрать фильм по душе. Главное – не скучайте, ведь выходные созданы для того, чтобы отлично провести время!

Жанр: драма, биография

Режиссер: Джей Роуч

Актеры: Марго Робби, Шарлиз Терон, Николь Кидман, Эллисон Дженни

Почему стоит посмотреть: Фильм рассказывает реальную историю секс-скандала, который разгорелся в 2016 году в США. Тогда группа женщин, работающая в компании Fox News, обвинила руководителя медиакорпорации Роджера Айлза в домогательствах сексуального характера. Череда разоблачений привела к отставке гендиректора. Это событие повлияло на весь мир. Через год Роджер, умер и было объявлено, что история с секс-скандалом получит экранизацию. На этих выходных нашумевшую экранизацию можно увидеть на больших экранах.

По сюжету одна из ведущих Fox News Гретхен Карлсон вышла на тропу войны со своим боссом: она обвинила влиятельного мужчину в сексуальном харассменте и подала на него в суд. Роджеру удалось создать одну из самых успешных в мире медиакорпораций, но он пользовался своей властью, чтобы склонять сотрудниц канала к сексу. Одна из них решила не молчать, а следом заговорили и другие. История показана глазами трех женщин в исполнении неподражаемой Шарлиз Терон, великолепной Николь Кидман и красотки Марго Робби. Фильм обязательно стоит посмотреть, чтобы понимать, что свои права нужно всегда отстаивать.

Жанр: комедия, приключения, фэнтези

Режиссер: Джефф Фаулер

Актеры: Бен Шварц, Джим Керри, Джеймс Марсден

Почему стоит посмотреть: На большие экраны выходит многострадальный проект о приключениях популярного героя видеоигры компании Sega – синего супербыстрого ежа Соника. Почему многострадальный? Главного героя пришлось срочно перерисовывать: как только вышел первый трейлер, на Соника обрушился шквал критики. Но после доработки вроде все получилось неплохо.

Еж Соник – инопланетное существо. Он обладает суперспособностью – передвигается со скоростью звука. Соник вынужден скрываться от космических злодеев. В поиске убежища он прибывает на Землю. Здесь он обретает настоящего друга и учится жить, как человек. Но вот беда: правительство хочет заполучить суперсилу ежа и отправляет на поиски Соника безумного профессора Роботника, который преследует свои злодейские цели.

Жанр: фантастика, ужасы

Режиссер: Джефф Уодлоу

Актеры: Мэгги Кью, Майкл Пенья, Остин Стоуэлл, Люси Хейл

Почему стоит посмотреть: В основе сюжета фильма – одноименный телесериал, вышедший на экраны в 70-х годах. Но создатели картины решили превратить историю в фэнтези-хоррор – красивую ленту, способную изрядно пощекотать нервы. Поклонникам пугающего жанра точно стоит посмотреть!

Согласно сюжету, загадочный мистер Рорк приглашает группу незнакомцев на свой остров – потрясающе красивый уголок посреди океана. Владелец острова обещает, что в этом месте сбывается любая фантазия, даже самая немыслимая. Гости вскоре убеждаются, что слова Рорка – правда. Но есть одно условие: фантазию нужно довести до конца. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке, поэтому вскоре гости понимают, что остров перекручивает их желания, что приводит к страшным событиям.

Жанр: комедия

Режиссер: Александр Беляк

Актеры: Богдан Юсипчук, Андрей Джеджула, Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, Слава Каминская

Почему стоит посмотреть: Украинский кинематограф часто радует зрителей комедиями, но качественными – редко. У режиссера Александра Беляка вроде бы все получилось – качественный юмор (местами на грани, но не переходящий ее), интересный сюжет, отличный актерский состав. Если хотите сходить на выходных на расслабляющее кино, то украинская комедия – ваш вариант.

Андрей приглашает своих друзей на отдых в Одессу. Здесь он открывает новый развлекательный клуб. В этом заведении есть множество комнат с развлечениями: друзьям точно будет чем заняться! В одной из комнат компания находит сверхточный детектор. Друзья располагаются за столом и готовятся к игре: они намереваются задавать друг другу пикантные вопросы и с помощью детектора проверять ответы. Должно быть весело! Игра набирает обороты и в процессе выясняется много скандальных подробностей. Веселое времяпрепровождение вдруг превращается в настоящее испытание дружбы.

Жанр: мелодрама

Режиссер: Тим Трахте

Актеры: Лена Вердер, Луиза Бефорт, Янник Шуманн, Джейми Бик

Почему стоит посмотреть: Немецкая мелодрама идеально подходит для тех, кто планирует отправиться в кинотеатр на свидание. Этот фильм о любви заставляет задуматься и учит ценить каждое мгновение, проведенное вместе.

Джессика живет предсказуемой жизнью. Она хочет получить права, точно знает, куда пойдет после колледжа, и каких целей мечтает достичь. Но внезапно в ее размеренную жизнь врывается Дэнни. Девушка влюбляется в загадочного красавца с первого взгляда, и он отвечает ей взаимностью. Кажется, что они будут счастливы вечно, но у Дэнни – ВИЧ. Молодым людям предстоит понять ключевую истину: неважно, сколько длится любовь, важно, насколько она сильна.

Жанр: комедия

Режиссер: Иван Атталь

Актеры: Шарлотта Генсбур, Иван Атталь, Паскаль Арбийо, Пабло Венсаль

Почему стоит посмотреть: Семейная жизнь не всегда похожа на сказку, но иногда достаточно взглянуть на нее под другим углом и все уже кажется не столь плачевным. Эту истину декларирует веселая комедия Ивана Атталя.

25 лет назад Анри написал книгу, которая стала бестселлером. Тогда же у него появилась жена Сесиль, а позже – четверо детей. Но с каждым годом душевное состояние Анри ухудшалось, с тех самых пор он не написал ни одной толковой строчки, с женой они отдаляются. Анри понимает, что, возможно, он был бы счастлив без семьи, а особенно без детей, с которыми все сложнее выйти на диалог. Но вернуть назад ничего нельзя. Однажды мужчина находит на улице огромного пса. Чтобы перезагрузить свою жизнь, писатель решает оставить животное у себя и называет его Идиот. Невоспитанная собака не только приносит в жизнь семьи множество курьезных ситуаций, но и помогает супругам взглянуть друг на друга по-новому.

А вы планируете на выходных поход в кинотеатр?