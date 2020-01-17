Что посмотреть в кино на выходных 18 – 19 января

Виктория Панова . 17 января, 2020 3

Первая полноценная трудовая неделя после праздников подходит к концу, и пора определяться с планами на выходные. Предлагаем долго не думать, а купить билеты в кино! Эта неделя богата премьерами: два ожидаемых украинских проекта, судебная драма с оскароносными актерами, французская комедия, ремейк хоррора «Проклятие», фильм для всей семьи и добрый мультик – выбрать есть из чего.

Жанр: драма

Режиссер: Кристина Сиволап

Актеры: Алеся Романова, Марианна Янушевич, Роман Луцкий

Почему стоит посмотреть: Это экранизация романа «Фелікс Австрія» Софии Андрухович. Книга писательницы стала бестселлером в Украине и получила целый ворох премий и любовь читателей, конечно. Выхода костюмированной драмы ждали многие: уже по первому тизеру стало понятно, что кино получилось завораживающе красивым. Роскошные наряды, атмосфера австрийского Станислава (ныне Ивано-Франковск), чарующая музыка – настоящий подарок эстетам.

Фильм переносит зрителей в 1868 год. В городе Станиславе живет доктор Ангер с семьей. Однажды в пожаре он теряет жену, но маленькую дочку удается спасти. Вместе с ней спасают и дочку домашней работницы. Доктор решает, что будет растить девочек вместе. Проходит 25 лет, Аделя и Стефа по-прежнему неразлучны. Аделя замужем, а Стефа ведет хозяйство в ее доме. Девушки не понимают, кем приходятся друг другу. Сестры? Подруги? Хозяйка и прислуга? Двойные смыслы, любовь и ревность порождают множество внутренних проблем.

Жанр: комедия

Режиссер: Антонио Лукич

Актеры: Ирма Витовская, Андрей Лидаговский

Почему стоит посмотреть: Фильм стоит посмотреть, чтобы убедиться, что украинские кинематографисты умеют снимать качественные комедии. Дебютная работа Антонио Лукича стала триумфатором Одесского кинофестиваля и получила специальную премию на международном кинофестивале в Карловых Варах. Теперь пришел черед покорять сердца широкой аудитории.

События в фильме происходят в наши дни. Молодой парень Вадим занимается уникальной деятельностью – записывает звуки, которые потом используют в компьютерных играх. Однажды парень получает особое задание от иностранной компании – записать голоса животных и птиц, которые обитают в Украине. Обязательное условие – поймать голос редкой птицы, которую можно найти только на Закарпатье. Если герой справится с заданием, то получит билет в Канаду. Парень не может упустить такой шанс, но задача усложняется тем, что вместе с ним на «охоту» отправляется его мама, которая уж очень переживает, что сын может навсегда уехать за границу. Извечный конфликт родителей и детей порождает массу комичных ситуаций.

Жанр: ужасы

Режиссер: Николас Песке

Актеры: Андреа Райзборо, Лин Шэй, Демиан Бишир, Джон Чо

Почему стоит посмотреть: На широкие экраны выходит второй ремейк самого известного среди почитателей «ужасающего» жанра хоррора «Проклятие». Первый ремейк американские кинематографисты сняли в 2004 году, после чего фильм ужасов получил еще два продолжения. Николас Песке изначально планировал перезапустить всю серию, однако в ходе работы режиссер связал свою картину с предыдущими частями. Новое «Проклятие» – это одновременно ответвление от оригинальной серии и продолжение истории. События в фильме ужасов происходят параллельно с теми, что показаны в оригинальной картине.

Лента состоит из нескольких историй, которые происходят в нелинейном хронологическом порядке. Все они касаются одного дома, где когда-то произошло что-то ужасное. Каждый, кто входит в этот дом, проклят. Посетителей кровавого дома преследует мстительный призрак, жаждущий смерти. Истории связывает воедино детектив, который расследует смерти людей, зашедших в проклятый особняк. Но герой не подозревает, что переступив порог дома, он и его семья оказались в смертельной опасности. Если вы любите кино, от которого волосы становятся дыбом, то «Проклятие» – лучший выбор на эти выходные!

Жанр: судебная драма

Режиссер: Дестин Креттон

Актеры: Бри Ларсон, Майкл Б. Джордан, Тим Блейк Нельсон, Джейми Фокс

Почему стоит посмотреть: Судебная драма с впечатляющим актерским составом (два обладателя «Оскар» – Бри Ларсон и Джейми Фокс, звезда «Черной пантеры Майкл Б. Джордан) основана на реальных событиях. Фильм понравится тем, кто любит кино, заставляющее задуматься.

Брайан – молодой адвокат. Он пришел в профессию, движимый не жаждой денег, а высокой идеей. Темнокожий выпускник Гарварда мог бы устроиться на работу в лучшую юридическую фирму, но он отправляется в алабамскую глушь, чтобы защищать тех, у кого нет денег на хорошего адвоката. Здесь герой берется за дело афроамериканца Уолтера, которого приговорили к смертной казни, но сам мужчина утверждает, что не виновен. Брайан пытается добиться пересмотра дела своего клиента, а заодно и изменить систему штата, где приговор о смертной казни раздают направо и налево. Удастся ли герою убедить окружающих, что судить нужно по совести?

Жанр: комедия

Режиссер: Тристан Сегела

Актеры: Мишель Блан, Солен Риго, Хаким Джемили

Почему стоит посмотреть: Хотя праздники закончились, но кто сказал, что праздничное настроение пора отпускать? Кинопрокатчики так не считают! На большие экраны выходит веселая французская комедия, которая подарит порцию отменного настроения

Действие в фильме происходит в канун Рождества. Главный герой картины – семейный врач, которому выпало дежурить на праздники. Но вот беда – у самого врача прихватило поясницу. Ездить на вызовы он не может, заменить его некому, но и оставить пациентов без помощи в канун праздника не вариант. Доктор находит необычное решение проблемы: он уговаривает разносчика пиццы ездить на вызовы вместо него в этот вечер. Конечно же, доктор будет помогать парню, давая советы через наушники. Но, сами понимаете, неопытному парнишке не избежать забавных ситуаций!

Жанр: комедия, фэнтези, семейный

Режиссер: Йоахим Масаннек

Актеры: Малу Ляйхер, Том Бек, Пери Баумейстер

Почему стоит посмотреть: Эти выходные идеально подходят для семейного похода в кино. На большие экраны вышла семейная комедия «Маленькая мисс Дулиттл», которая не даст заскучать ни взрослым, ни детям. Добрый фильм рассказывает о девочке Лилиан, которая умеет разговаривать с животными. Умение дочки доставляет немало хлопот родителям: как только кто-то узнает о необычном навыке девочки, семье приходится уезжать. После очередного переезда Лили обещает разговаривать только со своим песиком. Однако выполнить обещанное не так просто: класс девочки будет проходить практику в зоопарке. Лилиан держится из последних сил, чтобы не заговорить с животными, но все меняет тот факт, что жители зоопарка начинают пропадать один за другим. Чтобы раскрыть преступление, придется допросить ушастых и хвостатых свидетелей!

Жанр: мультфильм, семейный, фэнтези

Режиссер: Айна Ярвин, Федерико Милелла

Актеры: Джессика Уэбб, Оливия Мэннинг, Мэдисон Маллахи

Почему стоит посмотреть: Прокатчики позаботились о том, чтобы на этих выходных было что посмотреть детям. В кинотеатрах показывают красочный немецкий мультфильм «Феи и тайна страны драконов», на который можно пойти даже с самыми маленькими детьми. Правда, взрослой аудитории мультик покажется слишком наивным, но маленькие зрители придут в восторг от фей и магии.

В сказочной невероятно красивой стране Баяла раньше царила гармония и взаимопонимание. Здесь было много драконов, феи и эльфы жили дружно. Но потом драконы исчезли, феи перессорились, и страна стала приходить в упадок. Однако надежда спасти волшебный край есть: добрая фея находит яйцо дракона, а маленький дракончик принесет мир в волшебный край. Однако есть одно «но»: появившийся на свет дракончик первым делом должен увидеть своих родителей, иначе магия исчезнет. Осталось только доставить яйцо туда, где теперь живут взрослые драконы – на Драконьи горы. Правда, у компании, которая будет выполнять это задание, на все про все четыре дня, а трудностей и опасностей их ждет множество.

А что планируете посмотреть в кино в этот уикенд вы?