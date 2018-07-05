Что посмотреть в кино на выходных 21 – 22 декабря

Виктория Панова . 21 декабря, 2019 3

Эта неделя не богата на громкие премьера, но этот факт сполна компенсирует выход самого ожидаемого фильма зимы (а может даже и всего года). С 19 декабря в кинотеатрах страны можно посмотреть очередную часть космической саги «Звездные войны». Так что втиснуть в свой предпраздничный график поход в кино на выходных однозначно стоит! Но не «Звездными войнами» едиными: если космоэпопею вы уже посмотрели или не планируете смотреть (сложно представить такой вариант развития событий!), можно сходить в кино на откровенную французскую комедию, эксцентричную финскую драму, «праздничный» ужастик или рождественский фэнтези-фильм отечественного производства. Что выберете вы?

Жанр: фантастика, приключения, фэнтези, боевик

Режиссер: Джей Джей Абрамс

Актеры: Дэйзи Ридли, Донал Глисон, Оскар Айзек, Адам Драйвер

Почему стоит посмотреть: История Скайуокеров завершается, и это нельзя пропустить. Новая часть «Звездных войн» является финальной для трилогии сиквелов. После событий, показанных в «Последних джедаях», прошел год. Остатки Сопротивления продолжают свою борьбу, древний конфликт Темной и Светлой стороны достигает апогея, Кайло Рен ищет Рей. Одним словом, все идет своим чередом и очевидно, что главная битва еще впереди, и, несомненно, она будет по-настоящему масштабной.

Наконец-то фанаты саги узнают все секреты, которые поднакопились в трилогии сиквелов. Кто отец и мать Рей? Вернулся ли император Палпатин, или кто-то говорит его голосом? Ну и главное, мы наконец-то узнаем, чем вся эта история со Скайуокерами закончится.

Жанр: ужасы, триллер

Режиссер: Софи Такал

Актеры: Кэри Элвес, Ализ Шэннон, Имоджен Путс

Почему стоит посмотреть: Если хочется посмотреть классический фильм ужасов, то фильм Софи Такал идеально подойдет. Еще и предпраздничная подводка: события происходят перед Рождеством. Картина является ремейком популярного канадского слэшера. Он снят в 1974 году, имеет такое же название. Кстати, в 2006 году уже выходил один американский ремейк, но новинка обещает его переплюнуть, ведь за картину отвечает компания, которая продюсировала будоражащий кровь шедевр «Прочь» Джордана Пила. Это значит, что ремейк получился стоящим, ведь кинокомпания Blumhouse знает толк в качественных ужастиках.

Сюжет картины прост до безумия. Но в этом его прелесть. В легендарном колледже завершился очередной семестр. Начались рождественские каникулы – время улетных вечеринок с морем алкоголя. Но однажды после такой вечеринки девушки из сестринства обнаруживают, что пропала их подруга. Так как полиция бездействуют, то они хотят начать свое расследование, но дело приобретает кровавый оборот. Кстати, будьте готовы, что трупов будет много: такова специфика жанра.

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Ребекка Злотовски

Актеры: Захия Дехар, Мина Фарид, Нуно Лопес, Клотильда Куро, Бенуа Мажимель

Почему стоит посмотреть: Легкое откровенное кино, повествующее о том, чего хотят девушки – идеальный вариант для того, чтобы расслабиться. Основной «изюминкой» ленты стало то, что главную роль здесь исполняет Захия Дехар, которая в свое время оказалась в центре крупнейшего секс-скандала, связанного с французскими футболистами. Захия работала в элитной службе эскорт-услуг и «засветилась» с Франком Рибери. Все бы ничего, но девушка на тот момент была несовершеннолетней. Теперь Захия охотно снимается в кино.

Фильм Ребекки Злотовски – это кино о молодости и безрассудстве. Наиме недавно исполнилось 16. Девушка погружена в раздумья, чего бы ей хотелось от жизни. Но вдруг к ней в гости приезжает кузина Софи. Она на четыре года старше и гораздо опытней, а еще хороша собой и берет от жизни все сполна. Юная Наиме хочет попробовать пожить так же. Впереди красавиц ждут незабываемые встречи и самое жаркое лето…

Жанр: драма

Режиссер: Дж.-П. Валькеапяя

Актеры: Пекка Стрэнж, Яни Воланен, Криста Косонен, Илона Хухта

Почему стоит посмотреть: Любители прогрессивного кино смогут на выходных посмотреть эксцентричную драму финского режиссера. Картина в духе «50 оттенков серого» рассказывает историю о мужчине по имени Юха. В его жизни несколько лет назад произошла трагедия: он потерял жену. Справиться с потерей Юха не может до тех пор, пока случайно не встречает Мону. Женщина открывает герою мир физического удовольствия, о котором он раньше и не подозревал. Каждый из персонажей ищет в этих довольно странных отношениях спасение от одиночества. Фильм однозначно не для всех, но ценители нестандартного фестивального кино, возможно, оценят.

Жанр: фэнтези, семейный

Режиссер: Елена Каретник

Актеры: Анжелика Савченко, Георгий Ярмоленко, Мария Тараненко, Евгений Ныщук, Наталья Дзенькив

Почему стоит посмотреть: Если у вас еще нет праздничного настроения, значит – пора его создавать: сходите на выходных всей семьей на фэнтези украинского производства. Фильм рассказывает о семейных ценностях, дружбе, отваге, а также о чуде, которое обязательно случается в День святого Николая.

Отец 17-летнего Северина тяжело заболел. Парень отправляется в сложное путешествие, чтобы привезти врача, который сможет спасти его родного человека. На все про все у героя есть три дня. За порогом дома отважного парня ждут волшебные существа, стихийные бедствия, настоящая дружба и любовь.

Большую часть картины снимали в Буковеле. Красота природы завораживает, а волшебная атмосфера фильма задает настроение на предстоящие праздники.