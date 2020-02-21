 Что посмотреть в кино на выходных 22 – 23 февраля

Виктория Панова . 21 февраля, 2020 6

Намечаются отличные киновыходные! На этой неделе кинотеатры порадовали множеством премьер, причем, разножанровых. И, следует отметить, что все премьеры интересные, а это бывает не так часто. Осталось только выбрать, какой именно фильм (или даже парочку) посмотреть в этот уикенд.

Жанр: приключенческий фильм, семейный

Режиссер: Крис Сандерс

Актеры: Дэн Стивенс, Харрисон Форд, Брэдли Уитфорд, Джин Луиса Келли, Омар Си

Почему стоит посмотреть: Красочный приключенческий фильм известного мультипликатора Криса Сандерса («Как приручить дракона», «Лило и Стич») – экранизация самого популярного романа Джека Лондона. Это далеко не первая попытка перенести трогательную историю на большие экраны, но в этот раз зрителей порадует не только сюжет, но и спецэффекты. А еще в ленте отличный актерский состав: чего только стоят Харрисон Форд (Индиана Джонс из одноименной франшизы и Хан Соло из «Звездных войн») и Омар Си («1+1»).

Бак – добрый, умный и беззаботный пес. У него заботливые хозяева, вместе с которыми он живет на ранчо. В Америке в это время происходит самый разгар «золотой лихорадки». Золотоискатели особенно ценят больших собак, ведь они могут таскать сани. Однажды жизнь Бака меняется: собаку похищают, и он оказывается на Аляске. Псу предстоит начать полную приключений жизнь и обрести нового хозяина. Кстати, Бака создали с помощью компьютерных технологий, но получилось очень правдоподобно. На фильм стоит сходить всей семьей: будет интересно и взрослым киноманам, и детям.

Жанр: драма, биография

Режиссер: Клинт Иствуд

Актеры: Сэм Рокуэлл, Оливия Уайлд, Пол Уолтер Хаузер, Джон Хэмм

Почему стоит посмотреть: Мастер биографической драмы Клинт Иствуд порадовал поклонников жанра очередной историей. В основу фильма легли реальные события, которые произошли в Атланте в 1996 году во время Олимпийских игр. Одним из охранников, обеспечивающим правопорядок на мероприятии, был Ричард Джуэлл. Неприметный старательный мужчина мечтает стать полицейским, но пока довольствуется работой охранника. Именно он находит бомбу в парке во время Олимпийских игр. Благодаря действиям Ричарда удается вывести толпу людей из зоны опасности. В конечном итоге бомба взрывается, но погибает двое, а не сотни людей. Простой охранник становится национальным героем. Однако это длится недолго: уже спустя пару дней герой парадоксальным образом превращается в главного подозреваемого в теракте. И хотя прямых доказательств нет, СМИ делают из Джуэлла настоящего преступника. Теперь охраннику предстоит доказать, что он не совершал преступление. Помочь Ричарду опровергнуть ложные обвинения вызывается знакомый юрист. Но восторжествует ли справедливость?

Жанр: драма, исторический

Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Актеры: Себастьян Кох, Том Шиллинг, Оливер Мазуччи, Паула Бир

Почему стоит посмотреть: Новая монументальная картина от режиссера некогда нашумевшей ленты «Жизнь других» была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Лента рассказывает историю жизни и творческого становления известного немецкого художника Герхарда Рихтера. В детстве будущий живописец стал свидетелем того, как его тетя сошла с ума. Мальчик взрослел во времена правления нацистов, а юные годы провел в ГДР, где коммунистический режим не давал возможности развивать свое творчество. Юноша перебирается в Западную Германию, где ищет собственный творческий путь, но пока не может понять себя. Художник влюбляется и готов строить семью с любимой девушкой, однако и в любовных делах его ждут трудности. Жизненные перипетии и творческие поиски привели к тому, что Рихтер обрел славу одного из самых нестандартных художников современности.

Жанр: триллер

Режиссер: Режис Ройнсар

Актеры: Ольга Куриленко, Ламбер Вильсон, Эдуардо Норьега

Почему стоит посмотреть: Фильм, который будет держать в напряжении до последней секунды, – вот что можно сказать о триллере «Переводчики». Известный издатель анонсировал выход книги, которая станет мировым бестселлером. Одновременно с оригиналом в продажу поступят и книги в переводе на разные языки. Для того, чтобы осуществить задуманное, издатель приглашает в роскошный особняк девять переводчиков. Они будут работать в особых условиях: чтобы не произошла утечка сюжета книги, которую еще никто не видел, переводчиков изолируют от мира – помещают в оборудованный бункер и забирают мобильные телефоны. Однако беспрецедентные меры безопасности не срабатывают: первые десять страниц произведения каким-то образом попадают в сеть. Издатель получает сообщение, что вся книга окажется в общем доступе, если тот не заплатит баснословную сумму. Очевидно, что шантажист – один из переводчиков. Но как он смог «слить» страницы, будучи в изоляции? И главное – кто из девятерых является преступником? Издатель готов на все, чтобы не допустить дальнейшего распространения книги – настолько она ценная.

Жанр: ужасы, фэнтези

Режиссер: Оз Перкин

Актеры: Сэмми Лики, Софиа Лиллис, Йен Кенни, Мануэль Помбо

Почему стоит посмотреть: На фильм точно стоит сходить любителям ужасов. А еще поклонникам сказок братьев Гримм. Оз Перкинс снял атмосферный хоррор по мотивам самой мрачной сказки братьев Гримм – «Гретель и Гензель». Знакомую с детства историю расскажет сама Гретель. Девочка вместе с братом отправляется в лес, чтобы найти еду. Дети натыкаются на дом, в котором живет пожилая женщина. Хозяйка обители не внушает доверия Гретель, и чутье не подводит девочку: старушка оказывается ведьмой, которая не прочь отведать человечины. Детям предстоит вступить в неравную схватку со злом и пережить кошмар, который невозможно забыть.

Жанр: криминал, вестерн, биография

Режиссер: Джастин Курзель

Актеры: Рассел Кроу, Джордж МакКэй, Шон Кинэн, Эсси Дэвис

Почему стоит посмотреть: В Австралии имя Нед Келли известно всем. Он – легендарный преступник, который во второй половине 19 столетия создал свою банду и грабил банки. Полиция обещала огромную сумму за его поимку. Несмотря на то, что Нед был известен и кровавыми убийствами, многие считали его вторым Робин Гудом. Для части австралийцев он стал символом борьбы с колониальными властями.

О банде Келли написано множество книг. На основе этих произведений были сняты многочисленные киноистории о грабителе. В 2000 году свою версию жизни культового разбойника поведал миру писатель Питер Кэри. Его роман «Подлинная история банды Келли» получил Букеровскую премию. Именно это произведение взял за основу австралийский режиссер Джастин Курзель. Картина расскажет о детстве Неда и даст ответ на вопрос, почему он не знал жалости, покажет, как парень сколотил общину единомышленников, которая наводила ужас на окружающих, и какие цели преследовал. Одним словом, на большие экраны вышла настоящая история банды Келли, но спустя столетия уже сложно понять, где правда, а где вымысел.

Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Кен Сэнзел

Актеры: Николас Кейдж, Анабель Акоста, Энрико Колантони, Джон Мак, Райан Квантен

Почему стоит посмотреть: Любители динамичных сюжетов и экшн-сцен точно оценят боевик с Николасом Кейджем в главной роли. Небольшой гостиницей в Колумбии заправляет мужчина по имени Аранья: он здесь и за управляющего, и за бармена, и за всех остальных – больше работников в гостинице нет. Отельчик находится в криминальном районе, но обычно жизнь у героя спокойная: постояльцев практически не бывает. Однажды в гостиницу заселяется роскошная женщина. А следом заглядывают и какие-то странные типы. Вскоре отель превращается в место кровавого побоища, а история закручивается так, что только успевай следить.

Жанр: мультфильм, семейный

Режиссер: Реджина Уэлкер, Нина Велс

Актеры: Луиза Вицорек, Хеннинг Баум, Майкл Дефферт

Почему стоит посмотреть: На этих выходных можно отправиться всей семьей на добрый мультик. Интересный сюжет и милые зверушки в качестве главных героев – от «Пушистых проказников» особенно будут в восторге дети. Обитатели леса однажды заметили, что ручей стал пересыхать. Вода нужна всем, но скоро ее не станет! На собрании жителей стало известно, что вода перестала прибывать потому, что король медведей присвоил себе магический камень, благодаря которому наполнялся ручей. Исправить ситуацию можно только если забрать артефакт назад. Кому-то нужно отправиться в логово медведей. Но найдется ли смельчак? Спасти жителей леса вызывается смелая ежиха и застенчивый бельчонок. Впереди друзей ждет множество опасных приключений.

А вы планируете посмотреть что-то из новинок этой недели на большом экране?