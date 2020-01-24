Что посмотреть в кино на выходных 25 – 26 января

Виктория Панова . 24 января, 2020 2

Эта неделя была богата на интересные, да еще и разноплановые кинопремьеры. На большие экраны вышло долгожданное продолжение «Плохих парней», в кино показывают претендента на «Оскар» сразу в шести номинациях – трагикомедию «Кролик Джоджо», а также украинский фильм в несвойственном для отечественного кинематографа жанре – криминальный детектив. Еще можно посмотреть отличный триллер с Дастином Хоффманом в главной роли или будоражащий воображение ужастик, а всей семьей сходить на «Барашка Шона». Одним словом, на этих выходных никому скучно не будет!

Жанр: драма, комедия, военный

Режиссер: Тайка Вайтити

Актеры: Роман Гриффин Дэвис, Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Томасин МакКензи

Почему стоит посмотреть: Необычную трагикомедию, повествующую о Второй мировой войне, снял Тайка Вайтити. Черный юмор новозеландского режиссера покорил Голливуд настолько, что ему доверили в 2017 году снимать блокбастер «Тор: Рагнарек». Новая сатирическая кинолента талантливого кинематографиста претендует в этом году сразу на 6 «Оскаров». Картина в том числе заявлена в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий». Успейте составить свое мнение о номинанте до церемонии!

События в фильме разворачиваются в Германии в 1945 году. 10-летний мальчик Йоханнес, к которому чаще обращаются по прозвищу – Джоджо, пока живет с матерью, ведь его отец ушел на войну, и вестей от него нет. Мальчик является членом детского нацистского движения и мечтает стать телохранителем самого фюрера. Джоджо чувствует себя невероятно одиноким, ведь общаться со сверстниками ему трудно. На фоне одиночества у мальчика появляется воображаемый друг – Адольф Гитлер. Каждый день Джоджо ведет с ним беседы. Однажды жизнь мальчика меняется: он узнает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.

Жанр: комедийный боевик, криминал

Режиссер: Адиль Эль Арби, Билал Фалла

Актеры: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Хадженс

Почему стоит посмотреть: На большие экраны возвращаются крутые полицейские в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренса, а это нельзя пропустить. Первая часть франшизы вышла в прокат в далеком 1995 году. Режиссером боевика стал специалист по блокбастерам Майкл Бэй, благодаря таланту которого «Плохие парни» собрали отличную кассу и обрели толпу фанатов. Следующая часть киноистории, которую тоже снял Бэй, хоть и собрала приличную сумму и понравилась массовому зрителю, но привела критиков в бешенство: слишком уж плоский сюжет и много клише. Перезапуск проекта, к которому привлекли молодых режиссеров, обещает исправить «косяки» второй части: в фильме будет много драматических ноток, отменного юмора и классного экшена. Лента претендует на звание главной премьеры недели.

Жизнь идет, и все меняется. Старые напарники больше не работают вместе. Маркус выходит на пенсию и посвящает все свое время семье. Стареющий плейбой Майк пока еще делает вид, что возраст – это не про него, но все чаще начинает задумываться над тем, что пора бы и остепениться. Отношения между друзьями становятся натянутыми, но им придется найти общий язык и вновь объединиться, чтобы остановить опасных преступников, которые решили свести счеты с Майком. Напарники снова в деле, а это значит, что зрителей ждут крутые перестрелки, погони, драки и отменная порция юмора – все то, за что мы когда-то полюбили «Крутых парней».

Жанр: триллер

Режиссер: Донато Карризи

Актеры: Дастин Хоффман, Тони Сервилло, Валентина Белле

Почему стоит посмотреть: Картину снял итальянский режиссер, известный широкой аудитории по триллеру «Девушка в тумане». В свой новый проект Карризи пригласил Тони Сервилло. С культовым итальянским актером они уже работали вместе в картине «Девушка в тумане». А еще режиссеру удалось привлечь и голливудскую звезду первой величины – неподражаемого Дастина Хоффмана.

Девушка просыпается в комнате, которая напоминает больничную палату. У нее сломана нога, и она мало что помнит о своей жизни. К девушке приходит криминальный психолог доктор Грин. Он рассказывает ей, что ее зовут Саманта Андретти, 15 лет назад ее похитили, и вот сейчас девушку без сознания случайно нашли возле болота (видимо, ей чудом удалось спастись от похитителей). Доктор Грин обещает Саманте разобраться в том, что произошло, однако чтобы вспомнить прошлое, девушке нужно пройти сеанс гипноза. Параллельно расследование этого запутанного дела ведет детектив Бруно, который хочет раскопать истину раньше, чем это сделает Грин.

Жанр: криминальный детектив

Режиссер: Сергей Лысенко

Актеры: Орест Пастух, Лиза Бакулина, Виталий Гордиенко, Василий Колисник

Почему стоит посмотреть: Украинские кинематографисты нечасто радуют жанровым разнообразием, но дебютант Сергей Лысенко попытался изменить эту тенденцию. На этой неделе состоялась премьера криминального детектива, основанного на реальных событиях. Молодой режиссер пригласил в свой проект дебютантов-актеров, но, несмотря на это, все справились со своей задачей на отлично, что дает надежду на прекрасное будущее отечественного кинематографа.

Действие в фильме происходит в 1932 году. Территория Украины разделена между Советским Союзом и Польшей. Многие жители Галичины уходят в подполье и ведут сопротивление государственной политике. Однажды четверо парней-подпольщиков решают ограбить почтовое отделение, но деньги не присвоить, а потратить на нужды сопротивления, которое борется за украинскую независимость. Смекалистые парни придумали отличный план, никто не должен пострадать, но когда наступает час «Х», все идет совершенно не так, как задумывалось.

Жанр: ужасы

Режиссер: Тео Пирри

Актеры: Питер Джейсон, Роберт Казински, Флоренс Ванида Фэйвр

Почему стоит посмотреть: Если на выходных хочется пощекотать себе нервы, то идите в кинотеатр на «Соглашение с потусторонним». Ужастик прекрасно справляется с ключевой задачей фильмов подобного жанра – пугает до мурашек.

В доме отца-одиночки начинают происходить странные вещи. Мужчина боится за своего сына, который постоянно видит кошмары, поэтому вынужден обратиться за помощью к священнику. Святой отец сообщает, что в мальчика вселился древний демон, изгнать которого можно только обрядом экзорцизма. Но оказывается, что у священника уже был опыт изгнания беса восемь лет назад: тогда обряд был проведен неудачно, и мальчик погиб. Сможет ли в этот раз святой отец победить злые силы?

Жанр: анимация, приключения, семейный

Режиссер: Уилл Бечер, Ричард Фелан

Актеры: Джастин Флетчер, Кейт Харбор, Крис Морелл

Почему стоит посмотреть: Барашек Шон – любимый персонаж многих детей. Его придумал Ник Парк еще в далеком 1995 году. Сначала барашек появлялся в мультфильмах Парка, рассказывающих о приключениях Уолесса и Громита. Находчивый Шон так понравился детям, что вскоре стал главным героем мультсериала имени себя. На данный момент вышло 150 коротких серий про сообразительного барашка. Кроме того, про Шона вышел один короткометражный мультфильм и один полнометражный. А теперь коллекцию пополнил еще один полный метр, посвященный смешному герою. Дети будут от новинки в восторге, да и взрослые тоже.

В «Фермагеддоне» любознательному Шону предстоит встретиться с настоящей инопланетянкой. Ее зовут Лу-Ла. Корабль гостьи приземлился недалеко от фермы, и теперь она ищет дорогу домой. Барашек Шон, естественно, вызывается помочь новой знакомой. Но действовать нужно быстро: на Лу-Лу охотится межгалактическая организация. Шон и его друзья строят новый корабль. Успеют ли они спасти необычную гостью – узнайте сами.

А какую новинку посмотрите вы на этих выходных?