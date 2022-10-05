Достоинства и характеристики смартфонов от бренда Самсунг

oKino.ua . 05 октября, 2022 9

Бренд Самсунг из Южной Кореи давно известен своими качественными электронными товарами. Одной из категорий таких товаров являются смартфоны, способные подарить отличные эмоции, хорошее настроение и обеспечить нормальные условия для эксплуатации. Устройства способны выдержать длительный срок эксплуатации и обеспечить сохранение всех функций и возможностей.

Умная начинка делает телефоны современными и одновременно с тем простыми в эксплуатации. Покупая телефон Самсунг пользователь получает в управление технику, где есть возможность создавать качественные фотографии, заниматься серфингом в интернете, играть в игры и просматривать видео. В зависимости от серий телефоны станут отличными помощниками для бизнесменов, школьников и студентов.

Ключевые технические характеристики

Объем оперативной памяти от 1 до 16 Гб в зависимости от серии смартфона. За производительность отвечают процессоры на 2, 4, 6 и даже 8 ядер, устанавливаемые во флагманских моделях. Технологии 5G, A-GPS, Wi-Fi и многие другие стандарты беспроводной передачи данных также есть практически во всех телефонах.

Диагональ экранов от 4 до 6 дюймов. Применяются матрицы Super AMOLED и Dynamic AMOLED, обеспечивающие насыщенную картинку, хорошую контрастность и яркость. Среди дополнительных характеристик и преимуществ необходимо выделить следующие моменты:

- эргономичность;

- практичность;

- стойкость к износу;

- простота в использовании;

- мощный аккумулятор.

Достоинства и особенности смартфона гарантируются только при соблюдении рекомендаций и правил производителя. Сохранить внешний вид и экран в частности удастся с помощью защитной пленки и чехла.

Серии смартфонов

Для удобства выбора производитель предлагает несколько серий телефонов, которые отличаются техническими характеристиками и набором функций:

А. Аппараты со средним бюджетом, отличающиеся пластиковым корпусом и минимальной начинкой. Гарантируется установка Full HD, что создает реалистичные изображения; J. Бюджетные модели с диагональю до 5,5 дюймов. Отлично подходят для звонков и серфинга в интернете; M. Новая линейка смартфонов с отличной емкостью батареи и увеличенным хранилищем данных; S. Модели премиум-класса, где есть самая современная и лучшая начинка.

Телефоны каждой из серий можно найти в интернет-магазине «ЖЖУК», где есть детальные характеристики, описание и параметры каждого устройства. Дополнительную информацию можно уточнить у менеджеров магазина.