«Each Day Is A Valentine Day»: топ-10 романтических лент на все времена

Виктория Панова . 14 февраля, 2020 7

Провести вечер со своей второй половинкой за просмотром трогательного романтического фильма – всегда хорошая идея. А в День Святого Валентина – тем более. Главное – выбрать правильное кино. Предлагаем 10 романтических фильмов, которые скрасят ваш совместный досуг. Кстати, наш список выручит и тех, кто еще не нашел свою «половинку»: мечтать о вечной любви куда приятней под хороший фильм.

Старый добрый фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях можно пересматривать бесконечно. Режиссеру Гарри Маршалу удалось снять современную историю о Золушке, которая не теряет актуальности и заставляет поверить в любовь. Однажды богатый бизнесмен Эдвард проводит ночь с «ночной бабочкой» Вивиан. Утром мужчина узнает, что на предстоящую деловую встречу ему обязательно нужно явиться со спутницей. Он предлагает Вивиан сделку: девушка должна сопровождать его на протяжении недели на различных мероприятиях, за что получит хороший гонорар. С этого момента жизнь героев меняется, они узнают друг друга и, конечно же, между ними вспыхивает любовь.

Романтическая комедия с Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи в главных ролях в очередной раз доказывает, что любовь приходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Энди ведет колонку в журнале. Однажды журналистка получает необычное задание: ей нужно написать статью «как отделаться от парня за 10 дней». Энди решает, что при подготовке материала она будет опираться на собственный опыт. Осталось только найти парня, влюбить его в себя и, применяя выкрутасы капризной красотки, добиться, чтобы он ее бросил. На все про все у девушки 10 дней. Энди знакомится с симпатичным рекламным агентом Бенджамином и решает, что он идеально подходит для эксперимента. Но вот беда: журналистка не знает, что парень заключил со своим боссом пари. Он поспорил, что способен влюбить в себя девушку за 10 дней. Двойная игра началась!

Романтическая комедия с Дрю Бэрримор и Адамом Сэндлером поднимет настроение и поможет поверить в настоящую любовь. Генри быстро надоедают девушки, и в высокие чувства он не верит. Но однажды он знакомится с прекрасной блондинкой Люси. Между ними вспыхивает «искра», но оказывается, что девушка когда-то попала в автомобильную аварию, и с тех пор она помнит только то, что было до того злополучного дня. Просыпаясь утром, Люси не помнит, что было вчера. Как же завоевать сердце прекрасной незнакомки, если завтра придется с ней заново знакомиться? Генри понимает, что влюбился и готов завоевывать красавицу каждый новый день.

Мелодрама Ника Кассаветисса не оставит равнодушным ни одного романтика, ведь она рассказывает историю любви длиною в жизнь. Картина снята по одноименному роману Николаса Спаркса. Спустя неделю после появления в магазинах, книга стала бестселлером в Америке – так впечатлила трогательная история читателей. В доме престарелых каждый день повторяется одна и та же картина: старик читает престарелой даме историю любви двух молодых людей. Ной и Элли без памяти влюбляются друг в друга. Но он – бедняк, а она – дочка богатых аристократов. Принадлежность к разным социальным слоям становится причиной того, что пара вынуждена расстаться. Молодые люди понимают, что все-таки не могут друг без друга, но уже слишком поздно: начинается война, семья Элли переезжает. Судьба приготовила возлюбленным немало сюрпризов. Смогут ли они наконец-то воссоединиться или их любовь так и останется лишь теплым воспоминанием?

Драма с Хилари Суонк и Джерардом Батлером в главных ролях – трогательная история о том, что настоящая любовь не заканчивается даже после смерти. Джерри и Холли – счастливая семейная пара. Конечно, в их жизни случаются и ссоры, но они абсолютно счастливы в браке. Про такие пары еще говорят «умрут в один день»… Но судьба распоряжается иначе: Джерри умирает от опухоли мозга, и Холли, убитая горем, полностью теряет интерес к жизни. Однако вскоре оказывается, что даже после смерти муж заботится о любимой жене: каждый месяц девушке приходят письма, которые, зная, что смерть близка, написал Джерри своей «половинке». Он предвидел, что Холли будет тяжело смириться с утратой, поэтому в каждом письме – руководство к действию, как вновь научиться радоваться жизни. В конце каждого послания Джерри оставлял постскриптум: «Я люблю тебя»… Но поможет ли это убитой горем девушке?

Душещипательная фантастическая мелодрама рассказывает о любви, которая способна победить время и пространство. В главных ролях снялись Киану Ривз и Сандра Буллок. Эта кинопара заслужила звание «самой красивой». Кейт решает изменить свою жизнь и покидает домик у озера ради работы в большом городе. Напоследок девушка пишет душевное письмо новому владельцу дома и оставляет его в почтовом ящике. В доме поселяется архитектор Алекс. Парень находит письмо, но понимает, что бывшая хозяйка описала дом совсем не таким, каким его увидел он. Алекс пишет ответ Кейт и кладет его в тот же почтовый ящик. Девушка решает навестить дом и находит письмо-ответ, но застает жилище пустующим. Между Алексом и Кейт завязывается переписка, которая открывает много странностей. Молодые люди понимают, что они – родственные души, но каким-то образом попали во временную воронку и их разделят два года разницы: архитектор живет в 2004, а его возлюбленная – в 2006. Единственным «мостиком» сквозь время служит только мистический почтовый ящик, который находится возле дома у озера. Смогут ли влюбленные когда-нибудь встретиться?

Еще один фильм с Сандрой Буллок в главной роли в нашей подборке. На этот раз не мелодрама, а романтическая комедия. Маргарет – редактор известного нью-йоркского издательства. Подчиненные ее боятся, так как у женщины непростой характер. Она – настоящая леди-босс, которая привыкла достигать своих целей, даже если ради этого нужно идти напролом. Но даже у железных леди бывают проколы: Маргарет – гражданка Канады, увлеченная работой, она забывает продлить рабочую визу. Теперь девушке грозит депортация, но она этого явно не хочет. Единственный выход – быстро выскочить замуж. Но где найти жениха? Маргарет обращает внимание на своего помощника Эндрю: она предлагает парню заключить фиктивный брак в обмен на повышение. «Паре» предстоит за короткий срок лучше узнать друг друга, чтобы миграционная служба ничего не заподозрила. Герои много времени проводят вместе и сближаются, теперь их сделка кажется не такой-то и простой…

В этой лирической комедии неподражаемый Уилл Смит перевоплотился в манхэттенского «Доктора Свата». Алекс Хитченс (больше известен как Хитч) – тонкий психолог и блестящий аналитик. Он знает, как покорить сердце любой женщины. Но ему эти знания не нужны: Алекс – убежденный холостяк. Зато он с удовольствием делится своими знаниями с другими мужчинами. Не бесплатно, конечно. Хитч – элитный «Доктор Сват», чьи услуги обойдутся клиенту в кругленькую сумму. Но тот, кто платит, точно не потратит деньги впустую: метод Хитча всегда работает. Даже толстый неловкий бухгалтер с помощью свата может завоевать расположение звезды. Хитч держит в строжайшем секрете свою деятельность и хранит тайны своих клиентов. Но однажды судьба сводит его с проницательной журналисткой Сарой. Это знакомство становится знаковым для обоих: Сара узнает о существовании некоего сводника и начинает свое расследование, а Хитч понимает, как мало смыслит он в любви, когда дело касается его самого.

Трогательная мелодрама заставит задуматься, а женскую часть аудитории еще и, наверняка, доведет до слез. В картине подняты философские темы: любовь, умение чувствовать счастье, смерть. У 16-летней Хейзел страшный диагноз – рак. Она может дышать только при помощи кислородного баллона. Несмотря на то, что болезнь не прогрессирует, девушка утратила интерес к жизни: она редко выходит из дома, читает одну и ту же книгу. Родители Хейзел настаивают, чтобы она начала ходить в группу поддержки, где ей помогут справиться с депрессией. Здесь девушка встречает парня Огастуса, который тоже столкнулся с онкологией и в процессе борьбы с недугом потерял ногу. Молодые люди начинают общаться и влюбляются друг в друга. Парень наполняет жизнь Хейзел смыслом и показывает ей, что нужно спешить жить и радоваться каждой отведенной судьбой совместной минуте.

Режиссеру Мишелю Гондри удалось снять легкую и в то же время затрагивающую глубокие темы картину. Эта романтическая драма с элементами фантастики в 2005 году получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Главная мужская роль в фильме досталась Джиму Керри: комик предстает перед зрителями в непривычном для себя амплуа – застенчивого парня. Главную героиню играет красавица Кейт Уинслет. В День святого Валентина Джоэл внезапно меняет свой привычный маршрут, как будто что-то тянет его сесть в поезд, идущий в другом направлении. В поезде парень знакомится с прекрасной Клементиной. Чем больше молодые люди общаются, тем яснее они ощущают, что уже были когда-то знакомы. Более того, Джоэлу кажется, что он уже любил эту удивительную девушку в какой-то другой реальности. Парень решает разобраться, почему его так тянет к незнакомке и откуда это чувство дежавю.

А какой романтический фильм ваш любимый?