oKino.ua . 24 апреля, 2020 5

Уроженке солнечной американской Джорджии – умнице и красавице Эль Фэннинг в этом месяце исполнилось 22 года. И вместе с ней действительно выросло целое поколение. Девушка доказала, что может быть очень разной: разброс образов от «Неонового демона» до «Дождливого дня в Нью-Йорке» доказывает это. Но одно качество бесспорно – Эль одна из лучших «экранных дочерей» Голливуда.

«Где-то», 2010

На Венецианском кинофестивале в 2010, Эль уже была в статусе восходящей юной звездочки, но трогательная картина Софии Копполы закрепила это положение за 12-летней актрисой. Картина про сбившегося с пути актера (Стивен Дорфф) и его отношения с дочерью получила главную награду фестиваля – Золотого льва. А Эль Фаннинг еще на старте вышла из тени старшей сестры Дакоты и положила начало блестящей карьеры.

К фильму прилагается богемная атмосфера Голливуда и, в частности, отеля Chateau Marmont, бывшего убежищем десяткам звезд – от Мэрилин Монро до Киану Ривза.

«Малефисента» и ее продолжение, 2014 и 2019

Лента, которая пересказала нам классическую «Спящую красавицу» с точки зрения главной злодейки – колдуньи Малефисенты в ярком исполнении Анджелины Джоли. Что же вышло в итоге? История про главное чувство женщины – любовь к ребенку. А когда чудесная Аврора выросла в очаровательную Эль Фаннинг, сомнений остаться не должно – это любовь на века.

Роль волшебной принцессы сделала Эль Фаннинг по-настоящему актрисой из списка А, с которой хотят поработать именитые режиссеры и множество модных домов от Miu Miu до L’Oreal.



«Трамбо», 2015

Представьте себе, легендарные ленты 50-х «Римские каникулы» и «Отважный», получившие премии «Оскар» за лучший сценарий, были написаны не тем человеком, который выходил получать премии. Знаменитый сценарист Далтон Трамбо – был в тогдашнем «черном списке» за свои левацкие взгляды и поэтому был вынужден и отбыть срок в тюремном заключении, и писать произведения инкогнито.

В прекрасной драмеди Эль Фэннинг сыграла дочь главного героя, которая активно помогала в его «афере». Актриса стала украшением и без того потрясающего актерского состава – Брайан Кренстон, Хелен Миррен и Дайан Лейн привнесут силу и шарм в любую картину. А стиль «золотого века» Голливуда – еще один полноценный персонаж фильма.

«Неизбранные дороги», 2020

Фильм легендарной Салли Поттер («Вечеринка», «Орландо») в этом году участвовал в официальном конкурсе Берлинского кинофестиваля и Эль Фаннинг блистала на красной дорожке в своем изысканном черном платье от Armani Prive.

В этот раз актрисе досталась роль Молли – дочери героя в исполнении Хавьера Бардема, писателя со сложным прошлым, чье будущее переворачивается с ног на голову буквально за один день и именно персонажу Эль предстоит принять важнейшее решение. Компанию Фэннинг и Бардему составили потрясающие номинантки на премию «Оскар» – Сальма Хайек и Лора Линни.

Картина снималась в Нью-Йорке, Лондоне и одном из красивейших мест Испании – Альмерии. За операторскую работу отвечал Робби Райан, доказавший еще в «Фаворитке», что красивая картинка – его конек.



«Неизбранные дороги» выходят 28 апреля на лицензионных VOD-платформах.