Это уже было: Топ-6 фильмов про эпидемии

Виктория Панова . 15 апреля, 2020 2

Карантин, вирус, эпидемия – эти слова уже изрядно поднадоели, и порой кажется, будто все мы попали в какое-то кино. Если вы хотите избавиться от страха, который нет-нет да и окутывает после прочтения новостей, нужно посмотреть ему в лицо. По крайней мере, так советуют психологи. Okino знает, как это сделать: посмотрите фильм из нашей подборки про массовые заражения и расслабьтесь – все это уже было в кино. И хотя воображение кинематографистов рисует разные исходы событий, но мы точно знаем, что всё будет хорошо, ведь иначе быть и не может!

Фильм-катастрофа Стивена Содерберга с названием, которое открывает все карты сразу – «Заражение» – вышел еще в 2011 году. Массовый зритель и критики встретили картину сдержанно. Лента привлекала внимание скорее не сюжетными поворотами, а звездным актерским составом. Содерберг собрал на одной съемочной площадке Мэтта Дэймона, Джуда Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Марион Котийяр. А вот сюжет тогда, девять лет назад, казался несколько банальным: опасный вирус с высокой смертностью и борьба с ним – это уже все было в кино не раз, и фантастический сценарий в жизни точно не повторится. Одним словом, фильм интересный, но на один раз, – таков был вердикт зрителей после премьеры. О ленте, наверное, забыли бы, если бы не начавшаяся в Китае, а потом и распространившаяся по миру пандемия COVID-19. Оказалось, что Содерберг, сам того не ожидая, предсказал будущее: события в фильме так правдоподобно показывают реальность, в которой вдруг оказался мир, что аж мурашки по коже. В 2020 году популярность фильма взлетела до небес: «Заражение» бьет все рекорды по количеству просмотров и скачиваний – всем хочется верить, что режиссер и сценаристы еще тогда что-то знали, и увидеть, чем же эта вся история, поставившая мир на паузу, закончится.

В фильме все начинается с того, что деловая леди Бет Эмхофф возвращается после деловой поездки в Гонконг к себе домой в Миннеаполис. Там ее ждут муж и сын. Бет нездоровится: все симптомы указывают на то, что у нее обычное ОРЗ. Однако не все так просто: Бет внезапно умирает, а следом умирает и ее сын. Оказывается, что Бет подхватила в Гонконге неизвестный вирус, который уже шагает по планете и «косит» людей с невиданной скоростью. За дело берется Всемирная организация здравоохранения: нужно срочно разработать вакцину, но вирус быстро мутирует, а людей охватывает паника. Одним словом, правдоподобность фильма в сегодняшних реалиях впечатляет, так что если вы не успели посмотреть «Заражение» – обязательно посмотрите, хотя бы для того, чтобы понять, как легко передаются вирусы, и постараться максимально обезопасить себя. Ну и ради понимания, что все рано или поздно заканчивается, даже этот странный период.

Артхаусная мелодрама Дэвида Маккензи «Последняя любовь на Земле» может показаться слишком слащавой, если вы ищете фильм, где все ужасы эпидемии были бы показаны с научной точки зрения. Это не такая картина. Это аллегоричный апокалиптический фильм, где страшный вирус, который рано или поздно уничтожит все население планеты, рассматривается скорее не как угроза, а как повод учиться чувствовать радость жизни даже тогда, когда страшный исход неизбежен. Режиссер исследует апокалиптическое событие с чувственной и метафизической стороны, как и полагается артхаусу. Поэтому здесь даже эпидемия необычная: люди теряют чувства одно за другим. Фильм наверняка оценят романтики: любовь Юэна МакГрегора и Евы Грин на фоне событий, которые неминуемо ведут к гибели человечества, кажется невероятно трогательной и дает надежду, что не все потеряно, пока мы умеем любить.

Майкл и Сьюзен – главные герои картины – встречаются случайно, и эта случайная встреча перерастает в настоящую страсть. Но в мире происходят странные вещи. Люди начинают терять чувства: первым делом исчезает обоняние, затем вкус. Герои одними из первых сталкиваются со страшным вирусом, который поразил человечество. Майкл работает шеф-поваром, а Сьюзен – эпидемиолог. Парень пытается компенсировать людям то, что они потеряли, и старается сделать все, чтобы они продолжали получать хоть капельку удовольствия от еды. Сьюзен в это время пытается понять, как передается вирус. Но эпидемия набирает обороты: следом за вкусом люди теряют слух и очевидно, что это начало конца. Остается только верить и любить как в последний раз, потому что этот раз действительно может оказаться последним…

Фильм «Носители» Алекса и Давида Пасторов мог так и не дойти до зрителей, если бы не кассовый успех ленты «Звездный путь». Картина «Носители» с малоизвестным Крисом Пайном в одной из главных ролей была снята еще в 2006 году, но ушла на «полку». А в 2009 году на экраны вышел «Звездный путь» Джей Джея Абрамса, после которого Пайн проснулся настоящей звездой, и продюсеры на волне всеобщей любви к новоявленному капитану Кирку решили стряхнуть пыль с «Носителей» и все-таки выпустить фильм Пасторов в прокат. Чуда не случилось: «Носители» попросту затерялись среди однотипных картин, повествующих о различных пандемиях. Но фильм, который являет собой смесь драмы, триллера и философского роуд-муви, гораздо интересней, чем может показаться на первый взгляд. Его по достоинству оценили только сейчас, когда картины о различных вирусах – на пике популярности.

Сюжет строится вокруг компании молодых людей: двух братьев (Дэвида и Брайана) и их подруг (Кейт и Бобби). В мире, где со стремительной скоростью распространяется вирус, который приводит к мучительной смерти людей, а выжившие уже не доверяют никому, нет надежды на завтрашний день. Молодые люди решают уехать и переждать страшную эпидемию в тихом безлюдном месте – Черепашьем Пляже: здесь Дэвид и Брайан проводили выходные в детстве. Но чтобы добраться до островка спокойствия, нужно преодолеть много километров. Компания отправляется в путь, чтобы выжить, но дорога по стране, охваченной вирусом, готовит много сюрпризов. Героям предстоит не только столкнуться с другими потерявшими веру людьми, но и узнать себя с совершенно новой стороны.

Драма с элементами триллера Фернанду Мейреллиша (он снял «Город Бога») «Слепота» – это адаптация одноименного романа португальского писателя Жозе Сарамаго. Фильм открывал 61-й Каннский кинофестиваль, но кассовым хитом так и не стал. Однако картина заслуживает внимание: во-первых, тема эпидемии актуальна в нынешних реалиях, во-вторых, Джулианна Мур, которой досталась главная роль в картине, играет потрясающе.

События в ленте начинаются с того, что молодой японец внезапно теряет зрение. Его осматривает врач, но осмотр ничего экстраординарного не выявляет. Через время появляются новые случаи: все больше и больше людей в мегаполисе поражает мгновенная слепота, что приводит к катастрофам. Правительство решает поместить ослепших в карантинную зону. Среди других потерявших зрение людей оказывается и ведущий офтальмолог. Его жена выдает себя за слепую, чтобы отправиться на карантин, так как она не хочет расставаться с любимым. Вместе с тем количество потерявших зрение растет, люди, попавшие в изоляцию, начинают проявлять свое истинное «Я», и карантинная зона погружается в хаос. Фильм рассказывает не о природе вируса, а о человеческой природе, худшие грани которой оголяются в экстремальных условиях.

Постапокалиптическую драму Фрэнсиса Лоуренса «Я – легенда» с Уиллом Смитом в главной роли вы, наверняка, видели, но сейчас самое время пересмотреть этот фильм. Многие вещи в фильме с учетом нынешних реалий воспринимаются по-другому. Например, кадр, где герой гуляет по пустынному Нью-Йорку, уже не кажется таким фантастическим.

Мир ликует: американские ученые разработали чудодейственное лекарство от рака. Но прошло три года, и оказалось, что благие намерения ученых привели к ужасающим последствиям. Лекарство, которое должно было стать спасением, оказалось жутким вирусом, который превратил людей в монстров. Нью-Йорк изменился до неузнаваемости: теперь днем по улицам ходят дикие животные, а ночью выходят зараженные люди, которые стали чувствительны к солнечному свету. Среди всего этого постапокалиптического ужаса живет подполковник медицинской службы американской армии Роберт Нэвилл, которому чудом удалось избежать заражения. Единственный его друг – овчарка Сэм. Роберт надеется, что ему удастся найти лекарство, которое вернет заразившимся человеческий облик. Но сможет ли один человек спасти мир?

Кинематографисты раньше особенно любили снимать фильмы о вирусах, которые поражают людей, превращая их в монстров. Конечно, зомби-фильмы имеют мало общего с нынешней ситуацией, но они отлично подходят для того, чтобы расслабиться и понять, что даже в условиях встречи с мутантами не нужно отчаиваться – всегда есть надежда, что мир станет прежним. Именно такую надежду дает постапокалиптика «28 дней спустя» Дэнни Бойла. Фильм часто называют эпохальным, ведь он изменил правила игры в жанровом кино. Во-первых, ранее зомби-апокалипсис в кино развивал идею оживших мертвецов, а Бойл сделал ставку на вирусное заражение. Во-вторых, режиссер популяризировал концепцию «быстрых зомби», что придало динамичности фильму. Эти приемы прижились в жанровом кино, и постапокалиптика вышла на новый уровень.

Фильм начинается с того, что группа активистов вторгается в лабораторию и выпускает наружу опасный вирус. Спустя 28 дней после этого события в больнице после долгой комы просыпается парень по имени Джим. Он бродит по пустым коридорам медучреждения, ему попадаются на глаза следы беспорядков. Джим не может понять, что произошло, пока не находит газету с заметкой об эпидемии. Оказывается, что четыре недели назад в Англии началось массовое заражение, но вирус не убивает людей, а превращает их в безжалостных убийц. Зараженных много, и они атакуют тех, кто еще не успел инфицироваться. Парню, который проснулся в новом мире, предстоит понять, как спасти себя, а заодно и все человечество.

А вы с начала всей этой карантинной истории уже успели посмотреть какой-нибудь фильм про эпидемию?