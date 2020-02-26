Ишь ты, Масленица! А какие зимние мультфильмы любят наши дети?

Виктория Панова . 26 февраля, 2020 3

Последняя неделя февраля в этом году особенная – на нее выпадает Масленица. Помните, как это праздничное время любили мы в детстве? Дом наполнялся аппетитным ароматом блинов, на улице гремели народные гулянья, а по телевизору обязательно крутили старый добрый мультфильм «Ишь ты, Масленица!». Не забудьте на Масленичной неделе устроить праздник прощания с зимой своим детям: испеките блинов и включите зимний мультик. Правда, современная ребятня вряд ли оценит старые мультфильмы: у нового поколения новые герои и новые любимые истории. Предлагаем подборку зимних мультфильмов, которые любят современные детишки.

Зимнюю сказку от студии Walt Disney обожают не только дети, но и взрослые. «Холодное сердце» – один из самых популярных и самых кассовых мультфильмов за период существования кинематографа. Историю о приключениях двух сестер Анны и Эльзы зрители увидели в 2013 году, а спустя 6 лет она получила продолжение. Первая часть франшизы удостоилась двух «Оскаров»: как лучший анимационный фильм и за лучшую песню. Кстати, песен в мультике предостаточно, и они – настоящее украшение диснеевского творения.

В основе сюжета – всем известная сказка Андерсена «Снежная королева». Но мультипликаторы переосмыслили старую историю. От оригинала здесь осталась только снежно-ледяная феерия и готовность одной из героинь на подвиги ради близкого человека. В остальном же это новая история, с новыми героями и новыми приключениями.

Мультфильм рассказывает историю двух принцесс. Эльза с детства владеет особым даром – создавать снег и лед и управлять ими. Будучи ребенком, она едва не заморозила свою сестру Анну. Чтобы никто не узнал о магических способностях Эльзы, королевская семья вынуждена вести затворнический образ жизни. Даже Анна не знает о даре сестры: король и королева обращаются к троллям, и те стирают девочке воспоминание о том, что ее едва не заморозила Эльза. После случая, который произошел в детстве, Эльза держит дистанцию с сестрой, а Анна не может понять, почему не удается наладить общение с близким человеком. После гибели родителей Эльза готовится взойти на трон. Но в самый ответственный момент девушка не справляется со своими способностями и погружает королевство в вечную зиму. Испугавшись, Эльза убегает в лес. Принцесса Анна отправляется на поиски сестры. В опасном путешествии она знакомится с простым парнем Кристоффом, оленем Свеном и ожившим снеговиком Олафом. Вместе компания попытается найти Эльзу и вернуть лето в королевство. Мультик, где герои только и мечтают распрощаться с надоевшим, но таким чарующим своей красотой снегом, – идеально подходит, чтобы попрощаться с зимой!

2. «Хранители снов»

Увлекательный зимний мультик «Хранители снов» от студии DreamWorks – это эдакие «Мстители», но только для детей или для тех, кто хочет вспомнить детство. Мультипликаторы показали героев, знакомых каждому, в совершенно неожиданных образах. DreamWorks удалось создать не просто добрую сказку, полную приключений, но и историю с важным философским подтекстом. Причем, создатели просто и понятно отвечают на сложные вопросы: почему важно знать, кто ты на самом деле; зачем нужна дружба; почему добро должно побеждать.

Команда Хранителей снов в лице Санта-Клауса, Зубной Феи, Пасхального Кролика, Песочного Человека узнают, что злой дух Кромешник хочет украсть детские наивные мечты и заменить их ужасными кошмарами. Как только он завладеет сознанием всех детей, добрые персонажи исчезнут, ведь они существуют только благодаря детской вере. Если это случится, дети будут расти в вечном кошмаре и в конечном итоге станут злыми взрослыми. Хранителям снов нужно усилить команду, чтобы победить Кромешника. Избранным становится Ледяной Джек – дух зимы. Но вот беда: Джек не верит в свои силы и до конца не знает, кто он на самом деле

Скрасить праздничную Масленичную неделю детям и взрослым поможет комедийный мультфильм «Смолфут». Веселых героев мультика дети просто обожают. А еще анимационный фильм идеально подходит для того, чтобы попрощаться с зимой: насладитесь красочными снежными рисованными пейзажами и встречайте весну!

В высокогорье Непала среди снегов живут йети или снежные люди. Лохматые гиганты не знают, что у подножья горы живут обычные люди – небольшого роста, с ногами маленького размера, носящие одежду и обувь. Жители высокогорья считают, что ниже облаков ничего нет. Правда, у йети есть легенды о смолфутах (обычных людях), но верят в эти байки лишь единицы. Однажды йети по имени Миго сталкивается с обычным человеком и понимает, что смолфуты – это не миф. Он готов доказать собратьям, что люди существуют, но для этого Миго предстоит спуститься к подножью гор и познакомиться с такой пугающей и непонятной человеческой цивилизацией. Смогут ли найти общий язык люди и йети?

Мультфильм «Нико: путь к звездам» хоть и пронизан новогодним настроением, но подойдет и для того, чтобы попрощаться с зимой. Добрая и поучительная сказка порадует невероятными зимними пейзажами, которых в этом году мы практически и не видели за окном.

Олененок Нико растет без отца. От матери он узнает, что его папа выполняет важную работу – служит в упряжке Санты, и благодаря ему дети получают свои подарки. Нико хочет быть похожим на отца, поэтому берет уроки полетов у своего товарища – белки-летяги Джулиуса. Олененок мечтает разыскать отца и однажды решается отправиться во владения Санты. Конечно же, сопровождать его вызывается верный друг Джулиус. По дороге друзья узнают, то Санте и его оленям грозит опасность. Нужно поспешить и спасти всех!

Мультфильм о приключениях Нико вышел в 2008 году. Добрый и неуверенный в себе олененок так понравился детям, что вскоре на большие экраны вышло продолжение истории. Все те же завораживающие зимние пейзажи, полюбившиеся герои, но миссия другая – теперь Нико предстоит спасать не оленей Санты, а своего сводного братишку.

На цикле анимационных фильмов «Ледниковый период» выросло несколько поколений детей. Первый мультфильм франшизы вышел в 2002 году, но до сих пор его с удовольствием смотрят детишки. После первого мультика последовало 4 сиквела (последний вышел в 2016 году) и 7 короткометражек.

Полнометражные мультфильмы франшизы повествуют о приключениях мамонта Мэнни, ленивца Сида, саблезубого тигра Диего и белки Скрата. Герои живут в доисторическую эру. Сначала друзьям предстоит спастись от тотального холода, затем – от последствий глобального потепления, встретиться с динозаврами, пережить дрейф континентов и даже метеоритный дождь. Какую часть франшизы ни возьми – каждая интересная и юморная, но самая зимняя, безусловно, первая, где героям предстоит странствовать в условиях надвигающегося ледяного плена.

А какие зимние мультфильмы смотрят ваши дети?