Как в кино: идеи для свиданий, которые можно почерпнуть из кинематографа

Виктория Панова . 31 января, 2020 6

Ломаете голову над тем, как устроить идеальное свидание? Придумать стоящую идею не так просто. Не мучайтесь: уже все придумано до вас! Лучший источник вдохновения в делах любовных – кинематограф. Мы собрали 7 фильмов с классными свиданиями и предлагаем повторить их в реальной жизни.

1. «Красотка»: поход в оперу

Романтическая комедия Гарри Маршалла – эталонная сказка о любви. Согласитесь, какая девушка не мечтает о принце, который вдруг изменит ее жизнь? А тут еще в роли принца Ричард Гир. Правда, и героиня не промах – Джулия Робертс. Он – успешный финансист, она – девушка легкого поведения, которая в ближайшие дни будет изображать его спутницу. Естественно, герои лучше узнают друг друга, и возникает настоящее чувство. Небанальная история о Золушке – идеальный вариант, чтобы искать идеи для свидания.

Одна из самых запоминающихся сцен фильма – поход героев в оперу. Почему бы не удивить свою «вторую половинку» приглашением на оперу или балет? Обязательно выбирайте театр, где все дышит историей, где торжественность чувствуется с порога, куда тяжело достать билеты: такое свидание точно не забудется никогда. Кстати, в «Красотке» перед походом в оперу Эдвард надевает на шею Вивиан роскошное колье с рубинами в бриллиантовой огранке. Можно взять на вооружение этот трюк, естественно, с поправкой на свой бюджет.

Мелодрама «Грязные танцы» рассказывает историю любви обеспеченной юной девушки Фрэнсис и харизматичного, но бедного танцора Джонни. Героиня приезжает вместе с родителями на каникулы в пансионат, но после знакомства с Джонни расслабленный отдых заканчивается, начинаются танцы – романтические, чувственные, горячие.

Все свидания героев происходят на танцополе, и любовь зарождается во время танца, так что подумайте над идеей «подогреть» свои чувства танцевальными «па». Просто ночной клуб – слишком банально. А вот мастер-класс – отличный вариант. Идеально подойдет урок страстного танго или чувственной сальсы – и тот, и другой танец точно задаст нужное настроение на вечер. Идею могут взять на вооружение и те пары, что давно вместе, и те, которые только пытаются строить отношения.

3. «Интуиция»: поход на каток

Романтическая комедия «Интуиция» часто фигурирует в списках рождественских фильмов, ведь события в ленте разворачиваются в канун светлого праздника. Джонатан и Сара случайно знакомятся в предпраздничной суматохе и чувствуют, что их тянет друг к дружке. Они прекрасно проводят время: сначала в кафе, потом на катке. Возможно, это судьба, но так как герои несвободны, то решают, что пусть рассудят высшие силы: он пишет свой номер телефона на банкноте, она – в случайной книге. Если уж суждено быть вместе, они обязательно найдут номера.

Почему бы и вам не пригласить свою половинку покататься на коньках? Благо, в современных реалиях сделать это можно не только зимой, но и в любое другое время: катки можно найти в торговых центрах. Но зимой под открытым небом, конечно же, романтичнее и как в кино.

Мелодрама Дерека Сиенфрэнса – душераздирающая история о том, как двух любящих людей вдруг настиг кризис. Изначально любви было так много, что она не помещалась в сердце, а теперь чувство тяготит. Но не будем о грустном, вернемся к поискам вдохновения для идеального свидания. В фильме Дин долго добивался Синди, пытался уговорить девушку сходить с ним на свидание. В конечном счете Синди сдалась, и парочка отправилась на прекрасное свидание – простое и душевное. Прогулка под неоновыми фонарями, танцы под музыку уличного музыканта – эти сцены еще одно доказательство того, что если есть симпатия, и людям друг с другом интересно, то лишний антураж не нужен.

Прогуляйтесь вместе по городу, почувствуйте особенную ценность момента. Вариант идеально подходит для первого свидания. Но и парам, которые уже долго вместе, иногда не мешает ощутить легкость того самого первого свидания и просто прогуляться, держась за руки, по любимым улицам.

Герои комедии режиссера Джадда Апатоу точно знают, как устроить идеальное свидание, когда ты в браке вот уже почти 20 лет, и партнер вызывает только раздражение. Быт и финансовые проблемы «съедают» любовь, но это не повод сидеть сложа руки, дожидаясь окончания совместной истории. Можно попробовать вернуть былую «искру», организовав свидание, как это сделали герои комедии. Питт и Дебби ужасно устали друг от друга, но чтобы спасти брак, они устраивают себе выходные вдали от забот. Во время уикенда пара вспоминает все то, за что они полюбили друг дружку. Помогают вернуть чувства кексы с марихуаной, совместные прыжки на кровати, прогулки по побережью и спонтанный секс. Конечно же, не обошлось без откровенных разговоров, например, о том, как супруги мечтают убить друг друга во время ссор.

Если вы давно в отношениях, возьмите на заметку идею устроить совместные выходные вдали от суеты. Занимайтесь всякими веселыми делами, как на заре отношений, откровенно разговаривайте, и вы убедитесь, что в своего партнера можно влюбиться заново.

6. «500 дней лета»: праздное шатание по магазинам или шопинг

Романтическая история любви Тома и Саммер – наглядный пример того, что на заре отношений интересно любое совместное времяпрепровождение, и даже поход в «Икею» можно превратить в настоящее приключение. Влюбленные герои заходят в магазин мебели и разыгрывают там сценки из своей будущей семейной жизни: вот их спальня, а вот две кухни, на одной из которых нужно срочно поменять кран, а вот ванная комната, правда, там толпятся китайцы. Оптимизм и молодая энергия, которую излучают герои, дает веру в то, что идеальное свидание можно устроить даже в магазине. Попробуйте отправиться со своей половинкой на шопинг, только одно условие – поход по магазинам обязательно должен быть веселым, а не изматывать и раздражать. Праздное шатание по бутикам или покупки – выбирать вам.

Хотите знать, как в Голливуде представляют идеальное свидание? Тогда вам нужно посмотреть старую комедию «Голый пистолет» с Лесли Нильсоном в главной роли. Фильм просто напичкан пародиями. Большинство из них посвящены полицейским сериалам, но есть и момент высмеивания феномена идеальных свиданий, которые так любят показывать в голливудских романтических фильмах. Обычно режиссеры думают, что чем больше слащавых активностей «впихнуть» в свидание героев, тем более запоминающимся будет этот момент.

В комедии «Голый пистолет» незадачливый лейтенант Фрэнк Дребин и его возлюбленная Джейн проводят по-настоящему насыщенный день: сначала совместная пробежка по пляжу, затем отдых в идиллическом парке, сладкая вата, игра в мяч, родео, парные татуировки, и напоследок совместный просмотр кино. Такая программа, конечно, вымотает кого угодно. Но если ваша половинка любит активности, то почему бы не предложить ей такой насыщенный досуг. Возможно, именно для вашей пары это идеальный вариант свидания.

Если ничего толкового в голову не приходит, всегда есть проверенный рецепт романтического свидания – вкусный ужин и хороший фильм. Классика работает на все сто. Попробуйте!