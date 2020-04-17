Карантин – время сериалов: 8 сериалов последних лет, которые не дадут умереть от скуки

Виктория Панова . 17 апреля, 2020 0

Для одних карантин стал настоящим испытанием, для других – возможностью передохнуть от ежедневной гонки. Мы предлагаем относиться к сложившейся ситуации с позитивом. Вспомните, как до самоизоляции вы с ноткой зависти слушали рассказы коллеги о новом интересном сериале и мечтали наконец-то улечься на диван и посмотреть все те увлекательные нашумевшие «многосерийки», но времени все не находилось. Теперь время есть, так что используйте его с толком, и пусть «домашнее заключение» станет «эрой сериалов»! Предлагаем подборку 8 интересных новинок последних пары лет, которые точно не дадут вам заскучать на карантине.

1. «Почему женщины убивают?»

Если вы пропустили хит 2019 года «Почему женщины убивают?» – самое время наверстать упущенное. Легкий и одновременно заставляющий задуматься, ироничный и наполненный черным юмором – сериал точно скрасит карантинные будни. А еще новинка 2019 года наверняка понравится поклонникам культового сериала «Отчаянные домохозяйки», ведь у этих двух проектов один и тот же создатель – Марк Черри. Это чувствуется по фирменному стилю.

В сериале показана жизнь трех женщин. Образцовая домохозяйка, светская львица и успешный адвокат. Вся «соль» заключается в том, что героини живут в разные эпохи, но в одном и том же доме. Да и проблемы у женщин во все времена одинаковые. Что делать, если изменяет муж? Как пережить обиду? Каждая из героинь ищет выход из нелегкой ситуации, в которой оказалась. Может показаться, что сериал больше подходит женской аудитории, но это не так: мужчинам тоже будет интересно наблюдать за сюжетными перипетиями, сдобренными порцией хорошего юмора. Проверено.

Первый сезон мини-сериала «Большая маленькая ложь» вышел в 2017 году и тут же произвел фурор. Сериал HBO на основе одноименного романа Лианы Мориарти получил 8 «Эмми», а потом еще 4 «Золотых глобуса». И хотя изначально создатели не планировали второй сезон, но такой ошеломляющий успех обязывает: в 2019 году вышло продолжение истории. «Большую маленькую ложь» называют самым красивым сериалом десятилетия, и действительно при просмотре эстетическое удовольствие обеспечено: красивые дома, дорогие машины, живописные пейзажи – глаз радуется. А еще впечатляет выдающийся актерский ансамбль: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лора Дерн, Зои Кравиц, Шейлин Вудли (плюс неподражаемая Мэрил Стрип во втором сезоне).

«Большая маленькая ложь» – это история пяти женщин, которые живут в элитном калифорнийском городке, а их дети учатся в одном классе. Благодаря флешбэкам уже в первом эпизоде становится понятно, что в финале кто-то погибнет прямо на школьном празднике, однако кто именно и почему все произойдет – непонятно до конца. С каждым эпизодом флэшбеки удлиняются, и перед зрителем открывается трагическая история о том, как ложь меняет жизнь героев и приводит к непоправимым последствиям.

3. «Утреннее шоу»

В конце 2019 года поклонники сериалов «подсели» на «Утреннее шоу» – флагманский драматический проект стриминга Apple TV+. Если вы тогда пропустили сериал, показывающий закулисье популярной утренней передачи на фоне скандалов о сексуальном домогательстве, то сейчас самое время его посмотреть. Не пожалеете: сериал оказался одним из лучших в 2019 году.

Сценарий проекта написан на основе книги «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения» журналиста и ведущего телеканала CNN Брайана Стелтера, поэтому не остается сомнений, что вся телекухня в сериале показана правдоподобно. «Утреннее шоу» подкупает и актерским составом: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл – эта троица справилась со своими ролями «на отлично», о чем свидетельствуют престижные номинации и награды (Уизерспун и Энистон были номинированы за героинь «Утреннего шоу» на «Золотой глобус», Энистон получила Премию Гильдии киноактёров США, а Карелл – номинацию на эту награду). Но главное, что подкупает в «Утреннем шоу» – это актуальность поднятых тем. Здесь и полярные мнения о #MeToo, и расизм, и гендерное неравенство, и кризис традиционных медиа, и цена успеха – все то, что так волнует американское современное общество и весь мир.

4. «Половое воспитание»

Если вы ищете сериал, который точно поднимет вам настроение, то обязательно посмотрите шедевр от Netflix «Половое воспитание» («Sex Education»). Британский комедийно-драматический телесериал стал настоящим хитом 2019 – 2020 годов. Всего пока вышло 2 сезона, в каждом по 8 серий, так что с сериалом можно «справиться» буквально за пару дней – он очень увлекает и смотрится чрезвычайно легко.

Сериал посвящен вечной теме – сексуальному созреванию подростков и всем тем проблемам, с которыми сталкиваются школьники на фоне этого. Сюжет закручивается вокруг застенчивого паренька Отиса, который, несмотря на неуверенность в себе, знает о половом воспитании все. А все потому, что мама паренька (Джилианн Андерсон – да-да, та самая агент Скалли из «Секретных материалов! – в этой роли неподражаема) – профессиональный сексолог. Правда, знать и применять на практике – две разные вещи. Но ведь можно консультировать одноклассников за деньги, чем и решает заняться Отис. Сериал особенно рекомендуется к просмотру родителям подростков, да и всем, кто помнит себя в возрасте, когда гормоны били через край. А вот ханжам не рекомендуется.

5. «Самый громкий голос»

Мини-сериал (всего 7 эпизодов) «Самый громкий голос» («The Loudest Voice») посвящен одиозному американскому медиаменеджеру Роджеру Айлзу. Именно он создал самый популярный консервативный телеканал в США – Fox News, а позже был консультантом Дональда Трампа. В байопике история начинается в 1996 году, когда Айлз только начал «строить» Fox News, и заканчивается 2016 годом, когда одна из ведущих канала подала на Роджера в суд за сексуальные домогательства. Обвинения положили конец карьере влиятельного медиаменеджера.

Сериал стоит посмотреть не только, чтобы узнать историю Айлза, но и чтобы совершить головокружительное погружение в мир тележурналистики. Создатели проекта дали возможность заглянуть на «кухню новостей» и это жутко интересно. А еще в сериале отличные актеры – Рассел Кроу, Сиенна Миллер, Наоми Уоттс. Особенно впечатляет игра Кроу, которого, кстати, в гриме не узнать.

6. «Годы»

Иногда так хочется хотя бы мельком взглянуть, что же нас ждет в будущем, правда? Создатели британского драматического сериала-антиутопии «Годы» («Years & Years»), который вышел в 2019 году, попытались представить, как будет меняться мир, если общество будет следовать современным течениям и трендам. В сериале всего шесть эпизодов, но авторы проводят зрителей по длинному временному отрезку – от 2019 года до 2034. В центре сюжета обычная британская семья Лайонс: три поколения, ссоры и семейные обеды – все как у всех. Пока семья живет своей обычной жизнью, мир становится другим: Америка сдает позиции, Китай наращивает мощность, а в Англии к власти приходит политик-популист Вивьен Рурк (эту роль блестяще сыграла Эмма Томпсон). Мир меняется до неузнаваемости всего за 15 лет, и семье Лайонс приходится подстраиваться под новые реалии, но не у всех это получается.

Сериал «Годы» – это сочетание семейного ситкома с антиутопией и трагикомедией. Он похож на сериал «Черное зеркало», только с упором на политику. Авторы наглядно показывают, почему нужно интересоваться политической жизнью: даже если вы всячески пытаетесь сделать вид, что политика вас не касается, она рано или поздно приходит в ваш дом и меняет вашу жизнь, привычный уклад и даже отношения между родственниками. Кстати, в сериале нашлось место и для прогноза будущего Украины: посмотрите сами, какой видят создатели проекта нашу страну через годы.

7. «Мессия»

«Мессия» – самый скандальный сериал Netflix. Он вышел в 2020 году. Сериал снят в очень необычном жанре: это религиозно-шпионский триллер. История не нова, но подана в современном ключе. Сериал рассказывает о появлении на Ближнем Востоке нового мессии. Этот человек привлек внимания сотен тысяч людей: армия его последователей утверждает, что он умеет творить чудеса, критики называют его самозванцем. Зрителю остается только гадать кто он – помазанник божий или очередной мошенник? Создатели сериала подошли к религиозной тематике с необычной стороны, а еще они наглядно демонстрируют специфику гибридной войны. Очень интересно, и интрига сохраняется до последних кадров.

8. «Ведьмак»

Куда же без нашумевшего «Ведьмака»? Если вы откладывали просмотр одного из самых ожидаемых сериалов 2019 года на потом, то «потом» как раз наступило. Тем более всего 8 эпизодов (в 2021 году создатели обещают второй сезон): по серии в день – и вы буквально за неделю наверстаете упущенное. Сериал оценят поклонники фэнтези и почитатели книг Анджея Сапковского – это экранизация романов Сапковского о Геральте из Ривии. Первый сезон – вольная интерпретация нескольких рассказов из первых двух книг культовой саги о Ведьмаке («Последнее желание», «Меч Предназначения»). Зритель знакомится с харизматичным мутантом Геральтом, который зарабатывает на жизнь тем, что убивает чудовищ. Заодно ведьмак пытается найти свое место в мире, где очень часто люди оказываются гораздо страшнее монстров.

Сериал критикуют за запутанный тайминг, костюмы героев и прочие-прочие нюансы, но ожидания были столь высоки, что критика стала вполне ожидаемой: во-первых, почитателям любой саги сложно угодить; во-вторых, высокую планку фэнтези-сериалам задала «Игра престолов». На самом деле зрелищности «Ведьмаку» не занимать. Добавьте сюда еще удивительный мир, где живут колдуньи и волшебники, чудовища и диковинные существа, приплюсуйте харизматичного героя и красивую любовную линию – получится отличный сериал, который скрасит ваши карантинные вечера.

А какие сериалы уже посмотрели вы на карантине?