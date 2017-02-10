Кинорецепты: любимые блюда любимых героев

Виктория Панова . 31 января, 2020 5

Киногерои не только влюбляются, ищут смысл жизни, спасают мир, но и вкусно едят. Иногда предпочтения в еде характеризуют героя как личность, порой режиссер или сценарист увековечивает на экране свое любимое лакомство. Давайте вместе вспомним 6 любимых блюд персонажей известных фильмов и сериалов. Предупреждаем: статья может вызвать приступ зверского аппетита.

В драме «Ешь, молись, люби» героиня Джулии Робертс решает изменить жизнь. Она рвет старые связи и отправляется путешествовать по миру, чтобы лучше узнать саму себя и расширить горизонты. Знакомство со странами, естественно, не обходится без местной кухни. В Италии Элизабет познает истинное удовольствие от еды, а конкретно в Неаполе «влюбляется» в пиццу «Маргариту». Героиня сама говорит подруге: «У меня отношения с пиццей!»

На то, с каким удовольствием Джулия Робертс ест пиццу, можно смотреть бесконечно. Хотя нет: только героиня делает первый укус – незамедлительно хочется пиццу, да такую как в кино – на тончайшем тесте, с томатами и моцареллой! Кстати, приготовить настоящую неаполитанскую пиццу дома невозможно: нужна дровяная печь. Если вы хотите ощутить тот божественный вкус, о котором говорит героиня, то вам прямая дорога в Неаполь – любой путеводитель подскажет адрес пиццерии, где проходили съемки фильма.

2. «Шоколад» – горячий шоколад с перцем чили

Главная героиня мелодрамы «Шоколад» Виенн в исполнении великолепной Жюльет Бинош помешана на шоколаде. Она открывает в маленьком французском городишке кондитерскую и планирует влюбить всех жителей в шоколад. «Коронное блюдо» Виенн – горячий шоколад с добавлением острого перца. Напиток женщина щедро сдабривает взбитыми сливками. Получается умопомрачительный вкус, да еще и бодрящий и согревающий эффект в придачу – идеально для холодного времени года.

Кстати, в фильме главная героиня однажды угощает своим любимым напитком старушку, у которой нашлось помещение для аренды. Ворчливая мадам вмиг становится доброй и сговорчивой. Так что возьмите рецепт на вооружение, если нужно кого-то задобрить.

Молочный коктейль «Мартин Льюис» прославился благодаря культовой драме Тарантино «Криминальное чтиво». Герои Джона Траволты и Умы Турман – Винсент и Мия – приходят в кафе. Оказывается, что она любит молочные коктейли, поэтому и здесь заказывает себе милкшейк «Мартин Льюис». Винсент никак не может уяснить для себя, как смесь мороженого и молока может стоить целых пять долларов. Но попробовав коктейль, герой произносит культовую фразу: «Чертовски хороший молочный коктейль!». После этого весь мир влюбился в молочные коктейли.

Кстати, герои фильма нередко упоминают и гамбургеры, которые обожают. Но только американские. А вот европейские бургеры парочка нещадно критикует за наличие майонеза.

Любимое блюдо агента Купера – вишневый пирог. Об этом поклонникам сериала создатели не дают забыть. Каждое свое утро Купер начинает с любимого пирога, который обязательно запивает черным кофе. Сложно подсчитать, сколько кусочков пирога пришлось съесть Кайлу Маклахлену во время съемок первого сезона!

Кстати, поговаривают, что именно вишневому пирогу киноманы обязаны появлением этого культового сериала. По слухам, Дэвид Линч должен был работать над сериалом, посвященным гибели Мэрлин Монро, а о «Твин Пиксе» речь вообще не шла. Режиссер пригласил сценариста обсудить рабочие моменты в одно провинциальное кафе, которое славилось своим вишневым пирогом. Пока режиссер наслаждался десертом, рядом с заведением случилась трагедия: человек на велосипеде врезался в грузовик, а на окна кафе попали его капли крови. В голове талантливого режиссера тут же родилась идея создания сериала о расследовании странного убийства Лоры Палмер, которое произошло в провинциальном городке. Агент Дейл Купер стал фанатом вишневого пирога, как и сам Линч.

Старшая дочь лорда Эддарда Старка из культового сериала «Игра престолов» с детства училась быть истинной леди. Санса мечтала о замужестве, с удовольствием вышивала и музицировала и, как полагается хрупкой девушке, любила десерты, особенно лимонные пирожные. Эту маленькую слабость Сансы даже использовали против нее: когда будущая владычица Севера оказалась среди Ланнистеров, многие пытались втереться в доверие к наивной девушке, предлагая ей любимое лакомство. Кстати, пирожные Санса не перестала любить даже спустя годы и пережив множество сложных испытаний. Наверное, создатели истории хотели тем самым показать, что в душе суровая леди Винтерфелла осталась таким же наивным ребенком.

Если вас одолеет ностальгия по сериалу, можно запастись лимонными пирожными и пересмотреть любимые серии. Но если вам импонирует Серсея, то десертом тут не обойдешься. Эта героиня любила вино, причем на завтрак, обед и ужин.

Конгрессмен Фрэнк Андервуд из сериала «Карточный домик» знает толк в еде. Но любимым его блюдом стал ни какой-нибудь деликатес, а острые свиные ребрышки. Ради них успешный мужчина готов ходить из раза в раз в самую обычную забегаловку.

Кевин Спейси, который сыграл Андревуда, каждый раз так смачно поедал в кадре те самые ребрышки, а затем с таким удовольствием откидывался на спинку стула, что срочно хотелось попробовать это блюдо. Кстати, в сериале не раз упоминалось, что владелец забегаловки держит в строжайшем секрете рецепт приготовления фирменного блюда. Но очевидно, что для маринования ребрышек он использовал сушеные ароматные травы и острые приправы. Это на случай, если вдруг кто-то решит приготовить «единственную любовь конгрессмена» дома.

А вы повторяете любимые блюда любимых героев на своей кухне?