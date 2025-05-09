oKino.ua . 09 мая, 2025 9

У Будинку кіно у Синій залі 30.04.2025 року відбувсь показ документального фільму "Лицар аристократизму духу" автор проєкту – Олександр Панков-Мороховець (студія «Гільдія Брендів», 2021 р.). Про життєвий і творчий шлях О.П. Кужельного. Показ було приурочено до сімдесят другого дня його дня народження.

На показі були присутні відомі особистості. Атмосфера в залі панувала святкова та творча.

Світлини з заходу робили аж п’ятеро учасників цієї події – Наталія Василишина, Sergiy Trymbach, Oleksandr Bielienkyi, Yury Paleha, Vladyslav Podpisnov.

Вечір був цікавий, оскільки присутні мали можливість подивитись не тільки фільм про Кужельного, але й поспілкуватись з ним безпосередньо, а також з колегами та друзями режисера.

Після показу фільму Олексія Кужельного привітали: Лариса Кадирова – Народна артистка Української РСР, лауреатка премії «Київська пектораль» (2019 р.); Лідія Москаленко – голова Спілки жінок міста Києва. Виступили: Оле́г Бі́йма кінорежисер, сценарист, Заслужений діяч мистецтв України, Лауреат Шевченківської премії; Віктор Гресь – режисер, сценарист, актор, Заслужений діяч мистецтв УРСР, Народний артист України.

Олег Бійма, зокрема, сказав, що документальний фільм зроблено якісно, що це вдалий авторський проєкт, але йому в фільмі не вистачило живого Кужельного. На питання Сергія Тримбача, а як би він – Бійма, поставив цей фільм, відповів коротко, що навіть не відає.

Після перегляду фільму на наступний день першою відреагувала мистецтвознавець Наталія Василишина. Вона написала, зокрема, що «Було приємно побачити улюблених акторів, уривки з вистав, які за роки існування театру входили до його репертуару. Не менш цікавими були інші режисерські роботи Олексія Кужельного…»

За дописами Національного транспортного університету (НТУ) автору проєкту, вдалося правдиво відобразити хроніку життя свого героя, яка тісно пов'язана з часом та історичним контекстом. Фільм дає глядачеві зрозуміти, як натхнення, професіоналізм, самовідданість, патріотизм допомогли режисеру втілити у своїй творчості свою унікальну, витончену і насправді аристократичну театральну філософію та погляди.

Інсайдерська інформація: Олексій Кужельний у той же вечір 30 квітня сказав у приміщенні Будинку кіно, що після другого перегляду фільму, фільм йому сподобавсь ще більше.

Будемо очікувати появи професійної рецензії на цей документального фільм.