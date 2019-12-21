Мир без «Звездных войн»: чего бы мы лишись без культовой саги

Виктория Панова . 21 декабря, 2019 6

Декабрь стал самым ожидаемым месяцем для киноманов. Еще бы его не ждать – 19 декабря в прокат вышел 9 эпизод «Звездных войн»! Он завершает историю семьи Скайуокеров, которая длилась больше 40 лет. Фантастическая сага – явление уникальное. Культовая эпопея изменила кинематограф и оказала влияние на сознание многих людей. Сегодня кажется, что мира без «Звездных войн» никогда не существовало. А что было бы, если бы Лукасу и правда не пришла в голову гениальная идея снять фантастическую сагу? Давайте на секундочку представим, чего бы мы лишились без «Звездных войн», и «да пребудет с нами Сила».

Рождение нового кинематографа

В начале 70-х годов развлекательного кино как такового не было. Самыми почитаемыми режиссерами были Скорсезе и Коппола, которые снимали сложные работы. Первым «звоночком», указывающим на то, что публика жаждет развлечений, стал выход «Челюстей» Спилберга. А через два года (в 1977 году) на большие экраны вышел четвертый эпизод «Звездных войн» Лукаса, и стало окончательно понятно, что киноманам нужно зрелище.

«Звездные войны» совершили настоящую кинематографическую революцию. Костюмы, декорации, грим, продуманный до деталей фантастический сюжет – все было новым для зрителя. Но особый фурор произвели спецэффекты. Пересматривая 4 эпизод, современному зрителю сложно поверить, что именно использование компьютерных технологий принесло ошеломляющий успех детищу Лукаса. Но это сейчас спецэффекты первых «Звездных войн» кажутся примитивными, а в 70-х годах кинематографисты только-только начали обращаться к компьютерным технологиям, и то, что удалось Лукасу, казалось чем-то грандиозным. Кстати, первым в истории кино компьютерным персонажем с текстом и характером стал Джа-Джа Бинкс.

Визуальные эффекты, которые использовали в оригинальной трилогии, бросили вызов своему времени, они стали эталоном мастерства. Следом за Лукасом другие режиссеры начали активно осваивать спецэффекты. Сегодня эпичностью картинки уже мало кого удивишь, но каждая новая часть «Звездных войн» – это просто праздник для визуалов и любителей впечатляющих сражений.

«Звездные войны» также положили начало эры блокбастеров. Сага буквально «перестроила» под себя целую индустрию, и мир кино стал стремительно меняться, чтобы стать таким, каким он есть сейчас. Кто знает, что бы мы сейчас смотрели на больших экранах, если бы Лукас однажды не решился на эксперимент, так что именно звездной саге мы обязаны рождением нового кинематографа.

Самая большая вселенная

Лукас дал начало огромной вселенной, которая уже давно живет своей жизнью. Фантастическая киноэпопея состоит из оригинальной трилогии, трилогии приквелов, трилогии сиквелов («Скайуокер. Восход» завершает эту трилогию), парочки спин-оффов. А еще есть мультсериалы и сериалы по мотивам «Звездных войн», телефильмы и компьютерные игры. Добавьте сюда разнообразные товары с логотипом «Star Wars», изображениями героев, кадрами из фильма, игрушки в виде персонажей – получается, что сага давно уже живет за пределами экранов.

Вселенная «Звездных войн» по-настоящему бесконечная: сколько еще планет мы не увидели, истории скольких инопланетных жителей не узнали – материала хватит на годы и годы вперед. А ведь всего этого мира могло и не быть.

Философский сборник

Если бы не было «Звездных войн», мы бы потеряли объемный философский киносборник. Те, кому кажется, что это всего лишь развлекательная сага, не несущая особых смыслов, глубоко ошибаются. Важных уроков и посылов в «Звездных войнах» предостаточно, причем, в каждой новой части философских тем все больше.

Ключевая тема – борьба добра со злом – сама по себе является философской. Как бы злодеи не старались, они могут только выиграть сражение, но войну – никогда. Добро всегда побеждает, пусть за это часто и приходится платить высокую цену. Кстати, согласно философии «Звездных войн», добро и зло – это не «черное» и «белое». Как и в реальной жизни, всегда есть полутона.

Значение судьбы, отношения родителей и детей, сила дружбы – в культовой саге можно найти ответ на любой вопрос. А отыскав все ответы, можно стать таким же мудрым как Йода.

Харизматичные персонажи

Сколько «Звездные войны» подарили миру харизматичных персонажей – не счесть. Сложно представить, что мы могли бы никогда не увидеть доброго и преданного друзьям Хана Соло, которого блестяще сыграл Харрисон Форд. Или никогда бы не познакомились с Чубаккой, который стал любимцем публики, не произнеся при этом ни единого слова на «общечеловеческом» языке. А чего стоит Мастер Йода и дуэт роботов C-3PO и R2-D2 – эти персонажи покорили сердца многих поколений зрителей!

Примечательно, что харизматичными в «Звездных войнах» получаются не только положительные герои. То, как Император Палпатин наслаждается своими злодействами, завораживает. А Дарт Вейдер – это вообще отдельная история.

«Звездные войны» стали толчком к переосмыслению женских персонажей в фантастическом приключенческом кино. До появления принцессы Леи героини такого жанры были стереотипными – красавица, которая ничего не решает, а в конце ее спасет главный герой. Но Лея не такая: героиня, которую блестяще сыграла Кэрри Фишер, не просто стала секс-символом целой эпохи, но и доказала, что характером и мозгами женские персонажи могут «тягаться» с мужчинами. После этого в фантастическом кино все чаще стали появляться героини, которые совершенно не зависели от мужского персонажа.

На протяжении киносаги герои меняются и стареют, и наблюдать за этим очень интересно. Например, Люк Скайуокер в первой трилогии «Войн» проходит путь от наивного мальчика до мастера-джедая, а в «Последнем джедае» зрители видят его уже пожилым причудливым отшельником. Естественно, герои умирают, и каждый раз прощание с любимым персонажем – настоящая трагедия для поклонников.

Инопланетные существа и расы

«Звездные войны» стоило выдумать только ради того, чтобы увидеть все те удивительные расы и полчища необычных инопланетных существ, которые населяют мир киносаги. Сложно представить, что когда-то мы не знали, что есть вуки, арконцы, хатты, гаморреанцы и многие другие расы.

Каждый раз создатели удивляют зрителей своей фантазией, показывая все новых и новых инопланетных существ, в которых невозможно не влюбиться. Ну скажите, разве может кто-то остаться равнодушным, глядя на грациозного, но несчастного фатира? Разве можно не умиляться, глядя на морских птичек порги с их огромными глазами? Выход каждого нового эпизода – это всегда предвкушение удивительного знакомства с инопланетными жителями!

Наверняка, фантастические миры, которые появились после «Звездных войн», были бы другими, если бы в космической саге столь пристальное внимание не уделяли рассказу о расах и существах. Режиссеры поняли, что зрителю нравятся необычные персонажи, пусть даже и показывают их всего пару минут, но чем больше таких существ в фильме – тем лучше. Это стало своеобразной «фишкой» фантастических вселенных.

Лучший злодей в истории кино

Если бы не было «Звездных войн», не было бы и Дарта Вейдера. А он, между прочим, признан лучшим кинозлодеем всех времен согласно многочисленным опросам, проведенным среди киноманов разных возрастов. Антагонист классической трилогии внушает страх уже при первом своем появлении. Мощная фигура в черной броне, маска, низкий голос и характерное дыхание – Дарта Вейдера невозможно забыть.





Позже, благодаря приквельной трилогии, зритель узнает, насколько это сложный персонаж, но сути дела это не меняет. Если мы говорим о Дарте Вейдере, а не о Энакине Скайуокере, то да, он – лучший злодей в истории жанрового кино. И неизвестно, какими были бы злодеи в других фильмах, если бы Лукас в далеком 1977 году не показал пример эталонного отрицательного героя.

Влияние на массовое сознание

Роль «Звездных войн» сложно переоценить. Сага действительно оказала огромное влияние не только на кинематограф, но и на мир в целом. Первое появление Леи Органы на экране, например, дало толчок костюмному буму в массовой культуре. До сих пор образ принцессы чаще других повторяют в косплее. К тому же, это один из самых популярных костюмов на Хэллоуин.

На «Звездных войнах» выросло несколько поколений. Фанатов у саги столько, что если собрать их вместе, то многочисленная армия штурмовиков покажется не такой уж и внушительной. На фильмы оригинальной трилогии в кинотеатры выстраивались километровые очереди, да и на новые части саги билеты раскупаются вмиг.

«Звездные войны» меняют жизни людей. Например, посмотрев творение Лукаса в далеком 1977 году, дальнобойщик Джеймс Кэмерон, мечтавший о киноиндустрии, но не решавшийся воплотить свою мечту в реальность, бросил работу и ринулся активно покорять мир кино. И покорил: теперь все знают культового режиссера Кэмерона и благодарят его за «Титаник», «Чужих», первых «Терминаторов» и «Аватара». А не было бы «Звездных войн», неизвестно, сделал бы талантливый парень шаг к мечте.

Насколько огромное влияние оказала космическая эпопея на массовое сознание, можно судить по тому, что даже те люди, которые не смотрели ни одного эпизода (сложно такое представить!), так или иначе знакомы с миром «далекой-далекой Галактики». Если вы не живете на необитаемом острове, то наверняка слышали имперский марш, видели в магазине игрушек световой меч или фигурку Чубакки, встречали на просторах интернета мем «Люк, я – твой отец!». Несомненно, «Звездные войны» повлияли на каждого из нас, просто на кого-то больше, на кого-то меньше.

А вы планируете смотреть «Звездные войны: Скайуокер. Восход»?