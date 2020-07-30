Мода в культовых картинах кинематографа 

oKino.ua . 30 июля, 2020 7

Вы даже не можете себе представить, насколько мода и киноиндустрия связаны между собой. Огромные кассовые сборы – это заслуга, в частности, дизайнеров одежды. Большинство модельеров мечтают о том, чтобы их творения были показаны на большом экране.

Красивые вещи помогают лучше раскрыть героя в киноленте. И часто некоторые детали в образе становятся запоминающимися и знаковыми. Мы вместе с интернет-магазином MODOZA, собрали яркие примеры успешного союза моды и кино.

Как мода стала органичной частью кинематографа?

Тандем утонченного кино и выдержанной моды прочно утвердился на стыке 50-х и 60-х годов. Эта эпоха ассоциируется с двумя громкими именами – Одри Хепберн и Юбер Живанши.

Все началось с фильма «Сабрина». Именно там актриса впервые предстала в образах от Живанши. Она сама настояла на том, чтобы одежду для киноленты создавал именно этот модельер. Одри стала звездой Голливуда, а Живанши получил признание и первый «Оскар». Неудивительно, что после актриса стала лицом модного дома Givenchy и долго сохраняла за собой эту позицию.

Далее были фильмы "Забавная мордашка" и "Завтрак у Тиффани", где Одри Хепберн продемонстрировала всю красоту и прелесть одежды французского дизайнера. Благодаря этому продажи бренда росли с невероятной скоростью. Культовое маленькое черное платье, в котором Холли Голайтли покоряла весь сильный пол, было продано на аукционе за 467,2 тыс. евро.

Нино Черрути: как стать известным благодаря кинематографу

Следующий модный дизайнер, имя которого стало хорошо известно публике благодаря кино – Нино Черрути. Его элегантные костюмы были замечены в фильме «Бонии и Клайд». В особенности очаровательный образ актрисы Фэй Данауэй. Короткая юбка и симпатичный берет вскоре оказались в гардеробах многих модниц.

Всего Нино Черрути создал костюмы для 150 кинолент. Особенно яркими и запоминающимися были работы для фильмов «Основной инстинкт», «Красотка», «С широко закрытыми глазами». Его герои были представителями высшего класса и не позволяли себе носить броские вещи.

Стоит отметить элегантное платье в горох, в котором героиня Джулии Робертс («Красотка) предстала в одном из кадров. После было продано больше 500 тысяч экземпляров наряда.

Сегодня среди клиентов бренда Cerruti замечено много известных имен. Это Харисон Форд, Джек Николсон, Брюс Уиллис, Ричард Гир. Благодаря киноиндустрии о таланте Черрути узнали во всем мире.

Джорджио Армани и его итальянская мода на красных дорожках

Стильные наряды из популярных кинолент можно наблюдать не только на экранах, но и вживую на известных представителях Голливуда. Они часто выбирают для знаковых церемоний образы от известных дизайнеров.

К примеру, на Каннском кинофестивале зачастую актеры и актрисы демонстрируют творения Джорджио Армани. К слову, он был одним из первых кутюрье, который стал одевать селебритис на звёздные тусовки.

Армани также не обошел своим вниманием кино и создал образы для более чем 100 фильмов. В 80-х, в киноленте «Американский жиголо» Ричард Гир предстал в костюме от итальянского модельера. После выхода фильма, многие бизнесмены стали носить одежду от Армани.

Культовая картина «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино также могла бы не быть такой кассовой, если бы не наряды от Джорджио Армани. Сам режиссер отметил, что их тандем был лучшим в истории всего кинематографа в целом. Сам же Армани отмечает, что изысканно сделанные костюмы, как и удачные саундтреки, способны сделать знаковым даже самый обычный фильм.

Футуристические идеи для кино от Жана-Поля Готье

Неординарные взгляды на моду и невероятный талант – все это модельер Жан-Поль Готье. И его творчество быстро заметили многие режиссеры. Одной из его визитных карточек в кино стали необычайные костюмы для киноленты «Пятый элемент» Люка Бессона. Здесь фантазия модельера не знала границ.

Далее были работы для фильмов «Кика» и «Повар, вор, его жена и ее любовник».

Жан-Поль Готье может похвастаться большим количеством предложений. Ему удается воплотить на экране самые невероятные идеи. И режиссеры любят его за подобный нестандартный подход.

Роберт Олтмен: когда кино преклоняется перед модой

В 1994 году американский режиссер Роберт Олтмен выпускает киноленту «Высокая мода». В ней во всей красоте предстали модные коллекции Сони Рикель, Иссей Мияке, Джанфранко Ферре. А для органичной демонстрации моделей были задействованы Ким Бессинджер, Марчелло Мастрояни, Софи Лорен. Фильм позволил стереть существующие границы между кино и модой. В этом случае именно наряды стали главными героями киноленты.

И еще несколько классных кинолент с красивыми костюмами

Героиня фильма Луиса Бунюэля «Дневная красавица» Северина блистала в кадрах в образах авторства Ив Сен-Лорана. Это был не менее успешный тандем стиля и кино.

А все ли помнят фильм «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли? Стильные костюмы невероятной Мэрил Стрип – это отличная работа художника по костюмам Патриции Филд.

К слову, она одевала героинь сериала «Секс в большом городе». И за свои старания она заслуженно получила Эмми.

Ярким примером стильных и красивых костюмов является экранизация «Великого Гэтсби» База Лурмана. Для этого использовались модели брендов Miu Miu и Prada. Кажется, именно эти наряды помогли в точности передать красивую эпоху.

Мода и кино неразрывно связанны между собой, и это бесспорный факт. И такое сотрудничество стало максимально взаимовыгодным. Фильмы становятся кассовыми, а дизайнеры одежды – популярными. А мы, зрители, можем наблюдать стильную и красивую картинку на своих экранах.