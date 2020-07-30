Вы даже не можете себе представить, насколько мода и киноиндустрия связаны между собой. Огромные кассовые сборы – это заслуга, в частности, дизайнеров одежды. Большинство модельеров мечтают о том, чтобы их творения были показаны на большом экране.

Красивые вещи помогают лучше раскрыть героя в киноленте. И часто некоторые детали в образе становятся запоминающимися и знаковыми. Мы вместе с интернет-магазином MODOZA, собрали яркие примеры успешного союза моды и кино.

Как мода стала органичной частью кинематографа?

Тандем утонченного кино и выдержанной моды прочно утвердился на стыке 50-х и 60-х годов. Эта эпоха ассоциируется с двумя громкими именами – Одри Хепберн и Юбер Живанши.

Мода в культовых картинах кинематографа

Все началось с фильма «Сабрина». Именно там актриса впервые предстала в образах от Живанши. Она сама настояла на том, чтобы одежду для киноленты создавал именно этот модельер. Одри стала звездой Голливуда, а Живанши получил признание и первый «Оскар». Неудивительно, что после актриса стала лицом модного дома Givenchy и долго сохраняла за собой эту позицию.

Далее были фильмы "Забавная мордашка" и "Завтрак у Тиффани", где Одри Хепберн продемонстрировала всю красоту и прелесть одежды французского дизайнера. Благодаря этому продажи бренда росли с невероятной скоростью. Культовое маленькое черное платье, в котором Холли Голайтли покоряла весь сильный пол, было продано на аукционе за 467,2 тыс. евро.

Мода в культовых картинах кинематографа 

Нино Черрути: как стать известным благодаря кинематографу

Следующий модный дизайнер, имя которого стало хорошо известно публике благодаря кино – Нино Черрути. Его элегантные костюмы были замечены в фильме «Бонии и Клайд». В особенности очаровательный образ актрисы Фэй Данауэй. Короткая юбка и симпатичный берет вскоре оказались в гардеробах многих модниц.

Мода в культовых картинах кинематографа

Мода в культовых картинах кинематографаВсего Нино Черрути создал костюмы для 150 кинолент. Особенно яркими и запоминающимися были работы для фильмов «Основной инстинкт», «Красотка», «С широко закрытыми глазами». Его герои были представителями высшего класса и не позволяли себе носить броские вещи.

Стоит отметить элегантное платье в горох, в котором героиня Джулии Робертс («Красотка) предстала в одном из кадров. После было продано больше 500 тысяч экземпляров наряда. 

 Мода в культовых картинах кинематографа

Сегодня среди клиентов бренда Cerruti замечено много известных имен. Это Харисон Форд, Джек Николсон, Брюс Уиллис, Ричард Гир. Благодаря киноиндустрии о таланте Черрути узнали во всем мире.

Джорджио Армани и его итальянская мода на красных дорожках

Стильные наряды из популярных кинолент можно наблюдать не только на экранах, но и вживую на известных представителях Голливуда. Они часто выбирают для знаковых церемоний образы от известных дизайнеров.

К примеру, на Каннском кинофестивале зачастую актеры и актрисы демонстрируют творения Джорджио Армани. К слову, он был одним из первых кутюрье, который стал одевать селебритис на звёздные тусовки.

Армани также не обошел своим вниманием кино и создал образы для более чем 100 фильмов. В 80-х, в киноленте «Американский жиголо» Ричард Гир предстал в костюме от итальянского модельера. После выхода фильма, многие бизнесмены стали носить одежду от Армани. 

Мода в культовых картинах кинематографа

Мода в культовых картинах кинематографаКультовая картина «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино также могла бы не быть такой кассовой, если бы не наряды от Джорджио Армани. Сам режиссер отметил, что их тандем был лучшим в истории всего кинематографа в целом. Сам же Армани отмечает, что изысканно сделанные костюмы, как и удачные саундтреки, способны сделать знаковым даже самый обычный фильм.  

 Мода в культовых картинах кинематографа

Футуристические идеи для кино от  Жана-Поля Готье

Неординарные взгляды на моду и невероятный талант – все это модельер Жан-Поль Готье. И его творчество быстро заметили многие режиссеры. Одной из его визитных карточек в кино стали необычайные костюмы для киноленты «Пятый элемент» Люка Бессона. Здесь фантазия модельера не знала границ.

Мода в культовых картинах кинематографа

Далее были работы для фильмов «Кика» и «Повар, вор, его жена и ее любовник».

Жан-Поль Готье может похвастаться большим количеством предложений. Ему удается воплотить на экране самые невероятные идеи. И режиссеры любят его за подобный нестандартный подход.

Роберт Олтмен: когда кино преклоняется перед модой

В 1994 году американский режиссер Роберт Олтмен выпускает киноленту «Высокая мода». В ней во всей красоте предстали модные коллекции Сони Рикель, Иссей Мияке, Джанфранко Ферре. А для органичной демонстрации моделей были задействованы Ким Бессинджер, Марчелло Мастрояни, Софи Лорен. Фильм позволил стереть существующие границы между кино и модой. В этом случае именно наряды стали главными героями киноленты.

Мода в культовых картинах кинематографа

Мода в культовых картинах кинематографаИ еще несколько классных кинолент с красивыми костюмами

Героиня фильма Луиса Бунюэля «Дневная красавица» Северина блистала в кадрах в образах авторства Ив Сен-Лорана. Это был не менее успешный тандем стиля и кино.

Мода в культовых картинах кинематографа

А все ли помнят фильм «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли? Стильные костюмы невероятной Мэрил Стрип – это отличная работа художника по костюмам Патриции Филд.

Мода в культовых картинах кинематографа

К слову, она одевала героинь сериала «Секс в большом городе». И за свои старания она заслуженно получила Эмми.

Ярким примером стильных и красивых костюмов является экранизация «Великого Гэтсби» База Лурмана. Для этого использовались модели брендов Miu Miu и Prada. Кажется, именно эти наряды помогли в точности передать красивую эпоху.

Мода в культовых картинах кинематографа

Мода и кино неразрывно связанны между собой, и это бесспорный факт. И такое сотрудничество стало максимально взаимовыгодным. Фильмы становятся кассовыми, а дизайнеры одежды – популярными. А мы, зрители, можем наблюдать стильную и красивую картинку на своих экранах.