oKino.ua . 23 сентября, 2021 8

Осень — время какао и просмотров фильмов, тем более что премьеры зачастую планируются именно на этот сезон. Запасайтесь свободным временем и попкорном, ведь EVA Blog подготовила фильмы о женской дружбе, любви и предательстве. Все, как любят девушки.

Самые ожидаемые новинки осени 2021

Во время жестких ковидных ограничений киноиндустрия не смогла порадовать пользователей огромным количеством захватывающих сюжетов. Возможно, именно поэтому прогнозируется повышенный спрос к новинкам кино и увеличенное количество пользователей перед экранами за просмотром сюжетов.

«Дюна»

Фантастический фильм по мотивам одноименного романа. Герцог становится правителем планеты Дюна, где изготавливается меланж: самое ценное вещество на всей планете. Этот наркотик продлевает жизнь, улучшает мышление и позволяет совершать сверхсветовые путешествия. Картина не обошлась без предательства, дружбы и любви. Она точно скрасит ваш осенний вечер и подарит незабываемые эмоции.

«Веном 2»

Продолжение истории, только теперь серийный убийца стал более опасным, так как заручился поддержкой еще одного монстра. Актерский состав во многом остался прежним:

Том Харди;

Вуди Харрельсон;

Наоми Харрис.

Нас ждет остросюжетный боевик, идеально подходящий для компании друзей.

«Не время умирать»

Еще один осенний боевик о Джеймсе Бонде, который наслаждается умеренным течением времени на Ямайке. Его старый друг тревожит его и просит помочь в поисках пропавшего ученого. Как и всегда, задача оказывается куда сложнее и разгадка приводит к сильному злодею.

«Вечные»

Киновселенная Marvel продолжает знакомить нас с миром супергероев. Теперь нам предстоит отправиться в еще одно путешествие с новой расой вечных, которая скрывалась более 7 тыс. лет.

«Топ Ган: Мэверик»

Продолжение истории «Лучший стрелок». Боевик рассказывает нам о событиях, случившихся спустя 35 лет. Нас ждут новые испытания, разочарования и сюжетные линии.

Среди актуальных новинок точно найдется кинокартина для уютного вечера наедине с собой, а также в большой компании. Выбирайте свой сюжет под любое настроение!