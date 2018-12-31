Мы VS Наши дети: что смотрели на зимних каникулах тогда и что смотрят сейчас

Виктория Панова . 02 января, 2020 13

Вспомните, как в детстве мы с замиранием сердца ждали зимних каникул, ведь в это время по телевизору показывали детские новогодние фильмы и мультики. Современные дети тоже ждут каникул, чтобы окунуться в мир любимых героев. Правда, организовать «встречу» им легче: все-таки сейчас досуг не зависит от того, что покажет «голубой экран» – мультики и фильмы можно смотреть в любое время. Это не единственная разница между нами и нашими детьми: любимые герои в то время и сейчас, конечно же, отличаются. Давайте вспомним вместе, что мы смотрели на зимних каникулах, и сравним с тем, что любят смотреть в праздничный период современные дети.

На зимних каникулах раньше по телевизору всегда крутили мультфильм «Снежная королева» (1957 года). На экранизации одной из лучших сказок Андерсена выросло несколько поколений детей.

История о том, как Снежная королева забрала мальчика Кая, а храбрая Герда без раздумий бросилась выручать названного брата, подкупала своей искренностью. А еще сказка запомнилась нам харизматичными героями, причем не только главными. Наверняка вы помните Маленькую разбойницу, Ворона и Ворону, Принца и Принцессу. «Снежная королева» считается самым популярным советским мультиком. Благодаря качественной анимации, мультфильм приобрел популярность и за рубежом: в канун Нового года историю о Кае и Герде «крутили» иностранные телеканалы.

Современные дети советскую «Снежную королеву» вряд ли смотрели. Зато они с удовольствием пересматривают диснеевский мультфильм «Холодное сердце», создатели которого вдохновлялись той самой популярной сказкой Андерсена.

Правда, от классического сюжета в «Холодном сердце» осталась лишь магия льда. Кая и Герду здесь заменили сестры-принцессы Эльза и Анна. Одна из них обладает магическими способностями – создает лед и снег. Но управлять своими силами Эльза не до конца научилась, поэтому однажды она случайно погружает королевство в вечную зиму, а сама скрывается в горах. Анна отправляется искать сестру. Как и Герду, ее ждут невероятные приключения, и на своем пути она встретит настоящих друзей.

Конечно, диснеевская интерпретация повергла бы Андерсена в шок, да и аналогии едва считываются. Но детям анимация безумно нравится. Да и взрослым тоже. Добрая сказка о сестрах стала мировым хитом и получила «Оскар» как лучший анимационный фильм в 2014 году. В этом году вышло продолжение истории. Грядет череда праздников, так что можно устроить семейный просмотр.

Во времена нашего детства по телевизору на зимние праздники обязательно показывали добрый мультфильм с бесхитростным сюжетом «Снеговик-почтовик».

Главного героя мультика (Снеговика) обожали все дети. Еще бы, ведь он так искренне хотел помочь малышам! По сюжету в канун новогодних праздников детишки мечтают о елке. Они пишут письмо Деду Морозу, в котором просят прислать им праздничное дерево. Малыши лепят снеговика и представляют, как он будет доставлять важное послание адресату. Ночью случается чудо: Снеговик-почтовик оживает прямо как в детских фантазиях и отправляется выполнять свою миссию. Вы, наверное, помните, что это оказалось не так просто.

У современных детей герои другие. Например, йети Миго из комедийного мультфильма «Смолфут» 2018 года.

Йети живут на самом высокогорье Непала и не верят, что люди существуют. Да и как тут поверишь, если «смолфута» никто и никогда не видел. Но однажды Миго находит доказательства, что люди – это не миф. Чтобы увидеть человека, Миго спускается с гор и оказывается в неизвестном ему до недавних пор мире – мире людей. Здесь героя поджидает масса опасностей и невероятных открытий. В детстве мы бы отдали все, чтобы посмотреть такой красочный, увлекательный и веселый мультик. А современных детей, конечно, невозможно удивить, хотя добрый йети точно им нравится.

«Тревога! Тревога! Волк унес зайчат!» – каждые зимние каникулы напевали мы следом за синичками из популярного мультфильма «Дед Мороз и Серый волк», который обязательно показывали в канун праздников по ТВ.

Волк действительно унес зайчат. Осуществить коварный план ему помогала Ворона. Дед Мороз вместе со своим водителем Снеговиком бросились спасать ситуацию. Мультфильм буквально растащили на цитаты: «Четыре сыночка и лапочка-дочка», «Кто куды, а мы к зайцам!» – это оттуда. Серый волк из этого засмотренного до дыр мультика на то время, наверное, был самым харизматичным отрицательным персонажем.

У современных детей тоже есть новогодний мультик с ярким и запоминающимся злодеем – «Гринч» (2018). В пещере недалеко от города живет отшельник – зеленый угрюмый Гринч. Он стал отшельником и злюкой после того, как когда-то давно взрослые и дети подвергли насмешкам его внешний вид. У Гринча есть компаньон – пес Макс. Больше всего Гринч не любит рождественские праздники: в городе проходят ярмарки, все веселятся, шумят, зажигают тысячи огоньков, а отшельник любит тишину и покой. Однажды, когда жители городка хотят особенно грандиозно отпраздновать Рождество, Гринч решает, что пришло время отомстить за все обиды. Его коварный план заключается в том, чтобы украсть праздник!

«Кабы не было зимы», мы бы не увидели последний мульт из трилогии о Простоквашино.

История о том, как семья дяди Федора решила встречать Новый год в Простоквашино вместе с Шариком и Матроскиным, в нашем детстве считалась обязательным атрибутом праздника. Если повезет, то культовый мультфильм можно было посмотреть даже несколько раз за каникулы: его часто показывали по телевизору.

У наших детей другие герои. И они тоже собираются вместе, чтобы встретить Рождество. Например, создатели Шрека в 2007 году порадовали поклонников огра и его друзей специальной рождественской серией, правда, короткометражной. С тех пор дети всех возрастов в праздничный период с удовольствием пересматривают историю о том, как любимые герои решили впервые отпраздновать Рождество, но проблема заключается в том, что они не знают, как это делать.

После спецсерии, кстати, многие повторно пересматривают полнометражные части истории, ведь веселые мультики о великане-людоеде никогда не надоедают. «Шрек» – это навсегда, да и на каникулах времени много.

Зима – время волшебства. А один из лучших мультфильмов прошлых лет (он вышел в далеком 1956 году), который рассказывает о чуде, – «Двенадцать месяцев».

В нашем детстве эту красивую рисованную сказку обязательно показывали на зимних каникулах. И мы с удовольствием из года в год пересматривали историю с яркими персонажами (злой мачехой, отзывчивой падчерицей и капризной девочкой-королевой), каждый раз переживая, удастся ли главной героине найти в разгар лютой зимы подснежники в лесу. И каждый раз случалось чудо, ведь у девочки были удивительные помощники – братья-месяцы, которые оживили весну посреди зимы. Кстати, сюжет мультфильма не оригинальный, это экранизация одноименной сказки Маршака. Волшебная история, придуманная Маршаком, в свое время поразила даже Уолта Диснея: он планировал экранизировать сказку, но военное время внесло свои коррективы.

У современных детей тоже есть истории, которые помогают поверить в чудо. Пожалуй, самая волшебная из них – «Хранители снов».

Добрый мультфильм от DreamWorks идеально подходит для просмотра на зимних каникулах, ведь он переносит зрителя в настоящую сказку, где оживают знакомые с пеленок герои – Санта, Пасхальный Кролик, Зубная Фея, Песочный Человек. Им предстоит защитить детишек от злодея, который хочет, чтобы ребятня во всем мире перестала верить в чудеса. Чтобы помешать злодею, команде героев нужно позвать на помощь Ледяного Джека – духа зима, о котором, в отличие от «раскрученных» персонажей, знает не так много детей, да и он сам мало что о себе знает.

«Хранители снов» сняты по мотивам одноименной серии книг Уильяма Джойса. Благодаря фантазии создателей, в полнометражном анимационном фильме оживают старые легенды, а фольклорные персонажи выглядят очень даже современно. В нашем детстве такой мультфильм точно бы стал хитом, но и в современных реалиях анимационного многообразия он не теряется.

Музыкальный фильм-сказка «Новогодние приключения Маши и Вити» показался бы современным детям слишком бедным – скудные декорации, отсутствие спецэффектов. Но мы в своем детстве любили этот фильм. А как его было не любить, если до эры фильмов в жанре фэнтези было еще ой как далеко, а лента о приключениях младшеклассников Вити и Маши помогала на время перенестись в удивительный мир. К тому же, киносказку показывали в период зимних каникул, что придавало ей еще большее очарование.





Витя верит в науку, а Маша – в чудеса. Девочка хочет доказать своему другу, что волшебство существует, но не знает, как. Однажды она, сама того не ожидая, оживляет фигурку Деда Мороза. Дедушка сообщает, что нужно выручать Снегурочку, которую похитил Кощей. Ребята отправляются в волшебный мир, чтобы побороть нечисть и спасти Новый год. Ну чем не сюжет для современного фэнтези?

Во все времена дети любили фантастические истории, в которых волшебство встречается на каждом шагу. Современные школьники – не исключение. Обязательный ритуал зимних каникул для многих – просмотр «Гарри Поттера».

Здесь есть все, что любят дети: харизматичные герои, магия, удивительные существа. А еще здесь переплетается мир волшебства и реальный мир. Первый фильм саги о «мальчике, который выжил», зрители увидели в 2001 году. На нем выросло уже несколько поколений детей и еще больше вырастет. К тому же, просмотр «Гарри Поттера» – идеальный вариант семейного досуга на зимних каникулах: волшебную историю обожают и взрослые, и дети разных возрастов!

Есть один фильм, который ассоциируется с нашим детством и зимними каникулами, но при этом и современные дети тоже обязательно смотрят его в период праздников. Это, конечно же, культовая комедия «Один дома». Ленту о приключениях Кевина Маккалистера сняли в 1990 году, и до сих мальчик, которого забыли дома перед Рождеством, не перестает смешить нас и наших детей. Хоть мы и разные поколения, но один любимый «каникулярный» герой у нас точно общий!

А что смотрели вы в своем детстве на зимних каникулах?