Надежда века: 10 самых перспективных режиссеров современного киноолимпа

Виктория Панова . 01 июня, 2020 12

Вуди Аллен, Мартин Скорсезе, Ридли Скотт, Квентин Тарантино, Джеймс Кэмерон – режиссеров «старой гвардии» знают все, их фильмы вошли в Золотой фонд мирового кинематографа. Но на киноолимпе, как и везде, рано или поздно происходит смена поколений. Мы хотим познакомить вас с 10 самыми перспективными режиссерами современности, которых кинокритики считают надеждой киноискусства. Хотя наверняка со многими вы уже знакомы!

1. Дэмьен Шазелл

Дэмьену Шазеллу всего 35 лет, он только четыре раза садился в режиссерское кресло, но при этом уже успел получить режиссерский «Оскар». О молодом даровании Голливуд узнал, благодаря музыкальной психологической драме «Одержимость» (2014). Шазелл не только стал режиссером ленты, но и написал сценарий к картине. Драма получила Гран-при кинофестиваля «Сандэнс», а также была заявлена в пяти номинациях на «Оскар», в том числе и как лучший фильм. В итоге три статуэтки ушли к съемочной группе (за мужскую роль второго плана, за монтаж и за звук). Шазелл мог получить награду за сценарий, но не получил, зато в один момент из никому не известного новичка он превратился в одного из самых перспективных режиссеров Голливуда.

Спустя два года имя Шазелла вновь прогремело на «Оскаре». Он вернулся на церемонию с новой работой – «Ла-Ла Ленд» (режиссер, сценарист). Лента была представлена в 14 номинациях, тем самым повторив рекорд легендарного «Титаника». Картина получила шесть статуэток, в том числе с заслуженной наградой ушел с церемонии Шазелл. Фильм также установил рекорд на церемонии «Золотой глобус», одержав победу во всех 7 категориях, в которых был номинирован, и собрал целый ворох наград на других премиях. С таким молодым дарованием можно не опасаться за будущее кино!

2. Джордан Пил

Дебют Джордана Пила в качестве режиссера состоялся недавно – в 2017 году. И это был настолько мощный дебют, что критики тут же нарекли Пила «надеждой Голливуда». Первой режиссерской работой Джордана стал детективно-сатирический фильм ужасов «Прочь» (до этого он строил актерскую карьеру). Картина получилась настолько необычной, что отхватила сразу несколько ключевых номинаций на «Оскар» – лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, а Пил оказался среди претендентов на звание лучшего режиссера. В итоге лента получила только статуэтку за лучший сценарий, который, кстати, написал Джордан Пил, но стало очевидно, что на режиссерском олимпе засияла новая звезда.

Спустя два года после триумфа Пил порадовал киноманов еще одним тематическим шедевром: в 2019 году на экраны вышел ужастик «Мы». Эта работа только подтвердила, что у режиссера и сценариста сформировался свой необычный стиль, который одновременно завораживает и шокирует. Пил миксует дерзость, черный юмор, классические приемы хоррора, злободневные темы и получается что-то совершенно новое – фильм, который кажется простым, но при этом практически в каждом кадре что-то зашифровано. Неудивительно, что весь киномир замер и ждет от молодого режиссера новых творений.

3. Роберт Эггерс

О новой надежде киноолимпа – Роберте Эггерсе – заговорили в 2015 году. Именно тогда он представил на суд зрителей свою первую полнометражную работу – мистический хоррор «Ведьма». Эггерс снял не просто очередной ужастик, которым никого не удивишь, а привнес в жанровое кино что-то совершенно новое. Режиссер, который выступал еще и в качестве сценариста, проделал большую работу: картина выполнена на основе исторических материалов процессов над ведьмами, которые проходили в Англии в 17 столетии. Картина принесла дебютанту признание: он получил в 2016 году награду за лучшую режиссуру на кинофестивале «Сандэнс».

Следующий фильм Эггерса – артхаусный фильм ужасов «Маяк» (2019 года) – только доказал, что на режиссерском олимпе взошла новая звезда. О необычной картине, повествующей о двух смотрителях маяка, которых сыграли Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо, много говорили на Каннском фестивале. Если Эггерс продолжит снимать столь оригинальные картины, то место в первом эшелоне ему обеспечено.

4. Селин Сьямма

О Селин Сьямма как он надежде кино заговорили недавно – в 2019 году с выходом ее исторической драмы «Портрет девушки в огне». И хоть картина не была режиссерским дебютом (Селин садилась в режиссерское кресло четыре раза до «Портрета», а в качестве сценаристки выступала итого больше раз), но именно она принесла 40-летней француженке мировой успех. Лента произвела фурор на Каннском кинофестивале: картина получила «квир-пальму», а Сьямма ушла с наградой за лучший сценарий. На родине тоже оценили творение Селин: картина получила десять номинаций «Сезар».

«Портрет девушки в огне» – это не просто манифест феминизма, а внутренний портрет женщины. Режиссер в своей работе затушевывает мужские образы и деконструирует мужской мир. Сьямма наглядно доказала, что у современного кинематографа может быть женское лицо. На самом деле сейчас феминизм – актуальная тема, но столь филигранно как француженка ее еще никто не обыгрывал. Осталось только ждать новых работ режиссера.

5. Ксавье Долан

Канадцу Ксавье Долану всего 31 год, а его уже считают культовой персоной киномира. Трехкратный лауреат «Сезара», обладатель восьми каннских наград – впечатляющий послужной список для столь молодого режиссера. В его лентах играют звезды мировой величины: например, Марион Котийяр сыграла в картине «Это всего лишь конец света», получившей в 2016 году Гран-При жюри Каннского кинофестиваля.

Свой первый фильм Долан создал в 20 лет, до этого он строил актерскую карьеру. Успех драмы «Я убил свою маму» на Каннском фестивале многие списывали на случайную удачу: слишком уж юным был режиссер, чтобы говорить о рождении новой значимой фигуры киноолимпа. Но после этого Долан создал уже семь картин, каждую тепло встречали критики, и на режиссера сыпались престижные награды. Долан мог бы воспользоваться своей популярностью и взяться за какой-нибудь кассовый блокбастер, но молодому вундеркинду больше нравятся Канны, поэтому он пока отказывается от заманчивых предложений Голливуда. Зато у него отлично получается создавать уникальное кино для интеллектуального зрителя.

6. Джон Уоттс

Когда стало известно, что планируется второй перезапуск франшизы о приключениях Человека-паука, главная интрига заключалась в том, кого же пригласят занять режиссерское кресло. 16-ю картину киновселенной Marvel вдруг продюсеры доверили никому не известному Джону Уоттсу. Но это широкой аудитории он был незнаком, однако до «Человек-паук: Возвращение домой» Уоттс снял два фильма. Его независимый триллер «Полицейская тачка» произвел сильное впечатление на критиков, благодаря чему Джона и пригласили поработать над ребутом Марвеловской истории о Человеке-пауке.

Результат впечатлил всех: киномир получил один из лучших супергеройских блокбастеров последних лет – искренний, добрый и непохожий на то, что снимали создатели супергероики в последнее время. Естественно, следующую часть истории («Человек-паук: Вдали от дома») тоже доверили Уоттсу. По всей видимости, будущее блокбастеров в надежных руках!

7. Грета Гервиг

Грета Гирвинг прошла путь от актрисы до режиссера, который может создавать фильмы для оскароносной гонки. Грета заявила о себе как о режиссере очень ярко: ее полнометражный дебют «Леди Бёрд» в 2017 году был номинирован на «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар» за лучший сценарий. Также Грета получила номинацию на «Оскар» за режиссуру и стала пятой женщиной-режиссером, когда-либо сражавшейся за статуэтку в этой категории.

После такого впечатляющего дебюта, казалось, что уже ничем киномир не удивить, но Грета смогла. В 2019 году она взялась за экранизацию романа «Маленькие женщины». Фильм с одноименным названием получил 6 номинаций на «Оскар» (в том числе, и в категории «Лучший фильм»), но удостоился только одной статуэтки – за дизайн костюмов. Зато Гервинг окончательно закрепила за собой статус значимой фигуры современного кинематографа.

8. Ари Астер

Жанр ужастиков в последние годы развивался как-то вяло. Казалось, что зрителя уже ничем не напугаешь. Но вот в 2018 году на экраны вышел хоррор молодого режиссера Ари Астера «Реинкарнация», и стало понятно, что если подойти к вопросу с умом, то можно найти приемы, от которых в жилах будет стынуть кровь. Этот фильм ужасов критики и зрители тут же окрестили самой жуткой картиной последних лет.

Киноманы спорили, не станет ли Астер режиссером одной картины. А сам Астер взял и удивил зрителей буквально через год: в 2019 году режиссер напугал мир оригинальной картиной – «ужастиком при свете дня» под названием «Солнцестояние». После этого фильма стало очевидно, что у режиссера все хорошо с фантазией, ведь он смог второй раз найти приемы, от которых волосы дыбом. А еще у Астера все в порядке с чувством юмора: все его работы наполнены иронией. Режиссер создал идеальную формулу – ироничные и жуткие моменты переплетаются в совершенно уникальную картину мира.

9. Дяо Инань

После неожиданной победы южнокорейской картины «Паразиты» на «Оскаре», кинематографический мир все пристальней стал приглядываться к азиатским режиссерам, понимая, что за ними будущее. Дяи Инань – не самый юный (ему уже 50 лет) из перспективных режиссеров, но один из самых интересных персонажей китайской киноиндустрии. Его фильмы – это особый вид эстетики, где сочетается, казалось бы, несочетаемое: неонуар и реалии китайских провинций. Его герои – это герои на грани: они пытаются найти себя, но не находят, и в своей разочарованности становятся ближе зрителю.

Самым знаковым фильмом режиссера считается картина «Черный уголь, тонкий лед». В 2014 году лента оставила позади на Берлинале такие картины как «Отель «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона и «Отрочество» Ричарда Линклейтера: фильм получил «Золотого медведя» – высшее признание таланта китайского режиссера. В 2019 году случилось еще одно признание: его фильм «Озеро диких лебедей» хоть и не взял награды в Каннах, но сам Тарантино аплодировал картине стоя.

10. Брэди Корбет

31-летнего Брэди Корбета считают одним из перспективных режиссеров современности. Не так давно он строил актерскую карьеру, а потом понял, что его истинное призвание – режиссура. И киноэксперты это поняли: в 2015 году фильм «Детство лидера» Корбета уехал с Венецианского кинофестиваля с двумя наградами. В 2018 году «Вокс люкс» хоть и не получает наград, но становится для Венецианского кинофестиваля настоящим глотком воздуха, вспышкой, которая сигнализирует, что родилась новая звезда. Причем, не просто звезда, а звезда неординарная, свободная, смелая, философствующая – именно такие фильмы получаются у Брэди Корбета.

А вы кого из режиссеров считаете надеждой современного киноолимпа?