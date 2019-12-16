О чем бы мы поспорили с Европейской киноакадемией

Виктория Панова . 16 декабря, 2019 11

В первую субботу декабря официально открылся сезон кинонаград: в Берлине свои премии раздала Европейская киноакадемия (EFA). Победителей, как говорится, не судят, и многие награды в ключевых номинациях действительно заслужены, но с некоторыми решениями европейских кинокритиков мы готовы поспорить.

Лучшая картина

Лучшим фильмом киноакадемики признали костюмную историческую картину Йоргоса Лантимоса «Фаворитка». Лента, повествующая о правлении болезненной королевы Анны и придворных интригах, которые ведут приближенные к ней женщины, действительно получилась увлекательной, запоминающейся, красивой и главное – экспериментаторской. Смешение жанров, безупречная эстетика, визуальный эффект присутствия, отличные костюмы, удачно подобранные актеры, интересный и актуальный (такой себе феминистический манифест) сюжет – картине грех не отдать главный приз. Так-то оно так, если бы не одно «но». «Фаворитка» уже прогремела на фестивалях и собрала свои награды в начале года. На «Оскаре-2019» лента была номинирована в 10 категориях. Поэтому почти год спустя на церемонии EFA создавалось впечатление, что поезд уже ушел.

К слову, «Фаворитка» стала триумфатором церемонии в Берлине. Она заработала целых 8 «еврооскаров»: режиссура, лучшая картина, лучшая комедия, лучшая актриса, монтаж, костюмы, грим, операторская работа. Похоже, что европейские эксперты решили возместить ленте все те награды, которая она не получила на «Оскаре»: тогда из многочисленных номинаций победу принесла лишь категория «Лучшая актриса».

Несмотря на то, что «Фаворитка» – стоящее кино и кино, достойное наград, все-таки ее время прошло. А среди номинантов EFA в категории «Лучшая картина» было несколько интересных претендентов. Например, костюмная драма Романа Полански «Офицер и шпион», рассказывающая о самом резонансном судебном разбирательстве 19 века – деле Дрейфуса. Офицера-еврея объявили немецким шпионом и сослали на остров, но его наставник Пикар подозревает, что обвинение шито белыми нитками, к тому же, имеет националистический оттенок. Он начинает свое расследование и пытается опротестовать приговор. Однако Пикар сам попадает в опалу, а в обществе происходит раскол.

Исторический прецедент, важные темы, необычный подход к рассказу (повествование ведет Пикар, а не сам пострадавший), щепетильность в каждой детали, безупречная игра актеров – костюмная драма получилась масштабной и стоящей. Но, несмотря на то, что лента стала номинантом EFA, изначально шансов выиграть у нее не было. А все потому, что Роман Полански замешан в секс-скандале: было очевидно, что его картину (будь она хоть сто раз шедевром) включили в список номинально.

В свете событий с Полански главным конкурентом «Фаворитки» стала драма Педро Альмодовара «Боль и слава».

Учитывая, что «Фаворитка» уже получила свои лавры ранее, киноманы делали ставку именно на творение Альмодовара. Но академики решили иначе. И тут можно долго с ними спорить. Драма испанского мэтра получилась проникновенной и очень интимной. Режиссер рассказывает свою личную историю, а через нее исследует вечные темы – отношения родителей и детей, любовь, дружба, предательство, поиск себя.

Кино получилось многослойным и философским, с фирменной визуальной подачей культового режиссера, со звездными актерами (Антонио Бандерас и Пенелопа Крус). Фильм достаточно специфический, но в целом несложный для восприятия и уж точно заслуживающий внимания. Вот ему мы и отдали бы награду, учитывая ситуацию с Полански и тот факт, что «Фаворитку» уже чествовали в начале года. Других номинантов в этой категории мы не рассматриваем, потому что они откровенно не дотягивали до звания «Лучший европейский фильм», хотя картина «Отверженные» режиссера Ладжа Ли и была отмечена как «Открытие года».

«Фаворитка» – действительно достойное кино, однако победа ленты на «еврооскаре» ощущается как «привет из прошлого», тогда как победа картины Альмодовара или ленты Полански могли бы стать «глотком свежего воздуха» и обозначить настоящее положение дел в кинематографе. Триумф «Фаворитки» нес еще и скорее концептуально важную роль: почти вся съемочная группа – британцы, получая награды, они говорили со сцены, как важно им было напоследок (в связи с Brexit) почувствовать себя частью Европы. Одним словом, дух солидарности взял верх над духом состязания.

Лучший режиссер

В номинации «лучший режиссер» тоже не все так однозначно. Победу евроакадемики присудили Йоргосу Лантимосу («Фаворитка»).

Безусловно, он является значимой фигурой в современном кино. Его новаторский подход и радикальные эксперименты действительно вывели костюмные исторические ленты на новый уровень, разорвали шаблоны жанра. Но, опять же, «поезд ушел». Лантимос в феврале этого года уже был среди номинантов на «Оскар». Статуэтку он не получил, уступив Альфонсо Куарону, но номинация на такую престижную награду стоит многого. Спустя год награда EFA кажется уже опоздавшей. Недаром грек не приехал на церемонию: он работает над новым проектом, а «Фаворитка» осталась уже в прошлом.

Логичней было бы вручить премию Педро Альмодовару. Конечно, гений современного кинематографа не нуждается в наградах, но все-таки его «Боль и слава» – это важнейший фильм в карьере испанца и, пожалуй, один из самых сильных. Этой картиной Альмодовар решил подытожить свою 40-летнюю карьеру. В своей новой ленте классик делится наболевшем, и делает это так искренне, что порой эта искренность шокирует. В картине зритель встретится со стареющем режиссером, который оглядывается назад и старается смириться с настоящим. Даже автобиографию Альмодовар делает по-своему: откровенные признания здесь перемешаны с выдумкой. Разве такая личная и такая важная для культового режиссера исповедь не заслужила награды?

Победы, не подлежащие сомнению

Приз за лучший сценарий получила Селин Сьямма за «Портрет девушки в огне». Это было ожидаемо: сценарий уже выигрывал приз на Каннском фестивале. Помимо того, что решение вполне предсказуемое, оно еще и справедливое. Селин Сьямма создала историю, которая тонко и символично рассказывает о судьбе женщин в 18 веке, когда миром правят патриархальные нормы, и у женщины нет права ни на свободу выбора, ни на свободу творчества, ни на свободу любви. Сценаристке удалось показать тяготы женской судьбы без излишней истерии. Помимо прочего, Селин Сьямма касается важной для современного общества темы – однополой любви, но рассказывает о ней так тонко и так чувственно, как может только настоящий эстет.

Учитывая, сколько актуальных вопросов одновременно задает фильм, в сценарии легко могли случиться перекосы: нарочитая ЛГБТ-тематика или гимн феминизму. Но Селин Сьямма смогла нащупать нужную грань и выписать чувственную историю, за что, собственно, и получила «еврооскар». Кстати, Селин не только сценарист, но и режиссер драмы «Портрет девушки в огне». С этой ролью она тоже справилась отлично, за что попала в номинацию «Лучший режиссер». Но здесь шансы у нее изначально были минимальными, учитывая, кто был заявлен в этой категории.

Точно не подлежат сомнению еще две ключевые номинации – «Лучший актер» и «Лучшая актриса». «Женскую» схватку выиграла Оливия Колман за роль королевы Анны все в той же «Фаворитке». Примечательно, что актриса за эту роль уже получала и «Золотой глобус», и «Оскар». С одной стороны, опять чувство «ушедшего поезда», с другой – Колман настолько хороша в образе Анны, что невозможно отдать награду кому-то другому, если в номинации заявлена она. Королева в исполнении актрисы получилась одновременно печальной и веселой, жестокой и ищущей настоящих чувств, истеричной и вызывающей сочувствие. Одним словом, высший пилотаж актерского мастерства!

Среди мужчин-актеров звание «лучшего» справедливо получил Антонио Бандерас за роль в картине «Боль и слава».

Его главным конкурентом в номинации был Жан Дюжарден («Офицер и шпион»), но Бандерас так виртуозно и тонко показал на экране стареющего режиссера, что киноэксперты не могли не отметить его работу. Символично, что актера в свое время открыл миру именно Альмодовар, а спустя много лет Бандерас на экране перевоплотился в альтер-эго того самого Альмодовара, чтобы открыть режиссера зрителю с другой стороны.

А вы смотрели фильмы, которые «засветились» в номинациях премии Европейской киноакадемии?