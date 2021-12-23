Особенности телевизоров KIVI

oKino.ua . 23 декабря, 2021 7

Презентовав новую линейку телевизоров KIVI, производитель также анонсировал расширение возможностей сервиса MEDIA. Добавлены бесплатные игры для Android и пакет фитнес-тренировок. Также у покупателей новых телевизоров и владельцев старых появилась возможность воспользоваться скидками по программе лояльности. Бренд известен как производитель качественной техники. Телевизор Киви составляет конкуренцию другим известным маркам. Рассмотрим их особенности.

Характеристики телевизоров Киви

Пользователи могут просматривать любое видео: потоковые трансляции, с USB-носителей и интернета. Компания предлагает TV-панели с такими параметрами и функциями:

- Понятный интерфейс. Пользователь может скрывать приложения, располагать на экране на свой вкус, менять фон. Размер кнопок также регулируется.

- Расширенный диапазон HDR. Обеспечивает детальное, четкое, натуралистичное изображения. Частота воспроизведения – от 60 кадров в секунду.

- Smart TV. Технология для установки приложений, позволяющая играть в онлайн-игры, просматривать видеоконтент.

- KIVI Vision. Управление программами на экране со смартфона.

- Встроенный HDR-декодер. Благодаря ему достигается насыщенный черный цвет.

- Оригинальный дизайн. Тонкие корпусы, незаметные рамки, плоские экраны.

Представлен большой выбор габаритов телевизоров. Дополнительные преимущества – гибкая ценовая политика компании и трехлетняя гарантия на устройства. В ассортименте есть модели с плоскими и изогнутыми дисплеями. Установлены надежные, долговечные матрицы IPS, которые редко выходят из строя. Пользователи могут смотреть видео в разрешении 4К. Функциональность обеспечивают несколько входов и разъемов USB. Телевизоры поддерживают онлайн-сервис Megogo. Доступен бесплатный и платный контент.

Недостатки продукции бренда

Из минусов телевизоров KIVI стоит отметить:

- отсутствие расширенного программного обеспечения у ранних версий (только базовые настройки);

- необходимость покупки клавиатуры для некоторых моделей;

- ограниченная емкость внутренней памяти;

- не до конца проработанная функция Miracast (соединение дисплея с любым электронным устройством);

- невозможность сохранения файлов на внутреннем носителе.

Эти недостатки встречаются не повсеместно и характерны для некоторых модификаций. Некоторые из них перекрываются преимуществами устройств.

Особенности выбора телевизора KIVI

Рассматривая модели для покупки, отталкивайтесь от качества картинки, настроек яркости и четкости. Разрешение экрана HD Ready подойдет для небольших устройств, Full HD удовлетворит средние потребности. Ultra HD используется в больших телевизорах. Выбирайте диагональ, соответствующую габаритам комнаты. Плоский или изогнутый экран – дело личного вкуса.

Большинство покупателей приобретают Smart TV. Есть несколько вариантов доступа, поэтому уточните, какие доступны в конкретной модели. Обратите внимание на мощность операционной системы. Следует учесть количество входов и портов, так как от них зависит подключение дополнительного оборудования. Немаловажный фактор – цена ТВ-панели.

Телевизоры Киви стоят в одном ряду с техникой более известных брендов, но продаются по доступной стоимости. Познакомившись с описанными выше особенностями, вы, возможно, решите сделать выбор в их пользу. Чтобы подобрать интересную модель, заходите на Comfy.ua.