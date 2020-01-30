Под впечатлением «Кошек»: лучшие киномюзиклы на все времена

Виктория Панова . 30 января, 2020 8

Мюзиклы давно и прочно обосновались на театральных подмостках, а вот покорять большие экраны они не спешат. Премьеры киномюзиклов всегда сопровождаются высоким рейтингом ожидания, но кинематографистам часто не удается «обуздать» непростой жанр и создать стоящий фильм. Как, к примеру, не удалось это сделать режиссеру Тому Хуперу. Его адаптация бродвейского мюзикла «Кошки», прокат которой завершился относительно недавно, вызвала шквал критики и принесла студии Universal Pictures огромные убытки. Мы решили доказать тем, кто из-за «Кошек» разочаровался в киномюзикле как в жанре, что такие фильмы могут быть красивыми и захватывающими, яркими и вдохновляющими, и составили подборку из 6 достойнейших представителей жанра.

Кинофильм «Кабаре» с Лайзой Минелли и Майклом Йорком в главных ролях основан на одноименном бродвейском мюзикле. Лента стала рекордсменом на «Оскаре» в 1973 году: киномюзикл получил восемь наград, но в главной категории не победил, уступив «Крестному отцу». Фильм Боба Фосси считается уникальным культурным явлением, ведь режиссеру удалось сохранить легкую стилистику мюзикла, но при этом создать серьезную антифашистскую драму. Песни из фильма приобрели огромную популярность, и до сих пор не забыты.

Действие в киномюзикле разворачивается в начале 30-х годов в Германии. Американка Салли поет в берлинском кабаре. Здесь царит вечный праздник, но за дверью клуба атмосфера совсем другая – начинается политический кризис, в стране наблюдается экономический хаос, к власти приходят нацисты, начинаются еврейские погромы. Салли старается не обращать внимание на то, что зал постепенно заполняют люди в нацистской форме. Певица живет своей беззаботной жизнью, пока не знакомится с двумя мужчинами – англичанином Брайаном и немецким богачом Максом. Судьбы героев сплетаются в единый клубок, распутать который не так просто.

Мюзикл «Бриолин» считается одним из самых успешных бродвейских шоу. Естественно, он не мог не получить экранизацию. Музыкальная лента в итоге была номинировала и на «Золотой глобус», и на «Оскар». Изначально в главных ролях продюсеры киномюзикла видели Элвиса Пресли и красотку Энн-Маргет. Получив отказ от звезд, создатели киномюзикла даже отложили съемочный процесс. В итоге главные роли в фильме достались Джону Траволте и Оливии Ньютон-Джон. Специально для австралийской певицы сценаристы изменили предысторию главной героини и добавили в киномюзикл несколько новых композиций. А Джон Траволта стал главным украшением музыкального фильма: он настолько гармонично смотрелся в своей роли, так хорошо пел и прекрасно танцевал, что стал кумиром миллионов подростков того времени. После выхода «Бриолина» началась настоящая «траволтомания».

В фильме показана Америка 50-х. Здесь царит атмосфера оптимизма и расслабленности. Авто с откидным верхом и зализанные бриолином прически считаются последним писком моды. Главные герои – Дэнни и Сэнди – знакомятся во время летних каникул и влюбляются друг в друга. Но каникулы заканчиваются, и парочка расстается в полной уверенности, что больше никогда не увидится. Однако их ждет сюрприз: теперь они учатся в одной школе. Дэнни – лидер школьной банды, которому не пристало оказывать знаки внимания новенькой тихоне. Смогут ли герои измениться ради своей любви?

Казалось, что в 21 веке голливудский мюзикл как жанр остался в прошлом. Работать над музыкальными фильмами осмеливались исключительно экспериментаторы. Но после выхода «Мулен Руж!» стало очевидно, что жанр не просто жив, но и востребован широкой аудиторией. Картина База Лурмана стала хитом проката, была номинирована на «Оскар» в восьми категориях и получила две статуэтки. Талантливый режиссер доказал, что жанру мюзикл ой как далеко до заката.

Фильм рассказывает об истории любви куртизанки, звезды известного кабаре, Сатин и бедного поэта Кристиана. Но блистательная Сатин вынуждена на время забыть о своих настоящих чувствах: она планирует соблазнить богатого герцога, чтобы тот профинансировал театральную постановку на сцене кабаре «Мулен Руж». Фильм радует не только великолепным сюжетом, роскошными декорациями, превосходной игрой Юэна МакГрегора и Николь Кидман, но и отличной музыкой. Музыкальную основу фильма составляют величайшие хиты 20 века: от песен Мадонны и Элтона Джона до композиций легендарных групп Queen и Nirvana. Режиссеру мюзикла понадобилось целых два года, чтобы собрать разрешения на использование всех задуманных хитов. Кстати, благодаря мюзиклу мир влюбился в песню «Lady Marmalade»: ремейк песни группы Labelle в исполнении Кристины Агилеры, Лил Ким, Майи и Пинк получил кучу наград и был внесен в список 500 величайших песен всех времен.

На бродвейской сцене мюзикл «Чикаго» появился в 1975 году. Он произвел настоящий фурор и до сих пор считается самым успешным мюзиклом в истории. Буквально сразу после премьеры кинематографисты загорелись идеей экранизировать мюзикл. Предполагалось, что экранизацией займется Боб Фосси, а в главных ролях снимутся Лайза Миннелли, Голди Хоун и Фрэнк Синатра. Но идея так и осталась витать в воздухе. Перенести знаменитый мюзикл на экраны пытались и в 90-е годы, однако до съемок дело снова не дошло. Только в 2002 году мир увидел версию Роба Маршалла, которая стала культовым явлением. Киномюзикл впечатлил зрителей масштабом, костюмами, декорациями, хореографией и отличным актерским составом. Кэтрин-Зета Джонс, Рене Зеллвегер, Ричард Гир исполняли вокальные партии своих героев самостоятельно, и хотя порой им явно не хватало вокальных данных, но это не смогло испортить впечатление от шедевра. Фильм был представлен на «Оскаре» в 13 номинациях и получил 6 статуэток, в том числе, в главной номинации, где конкурентами мюзикла были такие фильмы как «Властелин колец», «Пианист», «Банды Нью-Йорка», «Часы».

Действие в фильме происходит в Чикаго в 20-е годы ХХ века. Рокси Харт живет обычной жизнью, но мечтает блистать на сцене рядом со своим кумиром – великолепной примадонной Вэлмой Келли. Однажды судьба сводит женщин, но не под светом софитов, а в тюремной камере. Обе совершили убийство, и теперь девушкам остается лишь полагаться на профессионализм своего адвоката.

Мюзикл «Отверженные» по одноименному роману Виктора Гюго впервые поставили в Париже в 1980 году, с тех пор он не сходит с театральной сцены. Экранизировать мюзикл хотели множество раз, но реализовать проект так и не удавалось. Только в 2012 году Том Хупер (да-да, тот самый, который не справился с «Кошками»!) снял драматический одноименный мюзикл, в котором задействовал поистине звездный актерский состав. Главные роли исполнили Хью Джекман, Энн Хэтэуэй, Рассел Кроу, Саша Барон Коэн. Фильм удостоился трех «Золотых глобусов» и получил три «Оскара» из восьми номинаций (в том числе, мюзикл был представлен в номинации «Лучший фильм», но не одержал победу).

Действие в картине разворачивается в начале XIX века. После длительного заточения Жан Вальжан оказывается на свободе, однако найти свое место в жизни ему нелегко, к тому же, бывшему каторжнику приходится каждый месяц отчитываться перед стражами порядка. Спасти душу заблудшего мужчины берется епископ, он вновь вселяет в Жана веру в людей. Жан решает начать новую жизнь: он рвет свои документы и исчезает от взора полицейских на долгие годы. Вальжан становится уважаемым человеком, но его жизнь вновь меняется, когда он встречает несчастную бедную женщину Фантину. Жану не удается спасти ее, но он обещает женщине позаботиться о ее дочери Козетте. Герой не знает, что жизнь приготовила ему еще немало испытаний…

Хотя «Ла-Ла Ленд» и вышел относительно недавно, но сразу же попал в ранг классики жанра. Фильм Дэмьена Шазелла гармонично сочетает в себе типичную мелодраму и характеристики классических мюзиклов, и этот симбиоз рождает удивительный эффект. Добавьте сюда потрясающую игру Эммы Стоун и Райана Гослинга, и вы поймете, почему картина произвела фурор. Киномюзикл победил во всех семи номинациях премии «Золотой глобус», в которых был заявлен. Такой результат стал абсолютным рекордом за годы существования премии. На «Оскаре» картина была представлена в 14 номинациях, в 6 из которых стала победителем. В частности, критики высоко оценили режиссуру, работу оператора и композитора, а также игру Эммы Стоун.

Картина рассказывает историю любви девушки Мии, которая грезит актерской карьерой, и молодого талантливого музыканта Себастьяна, мечтающего открыть свое кафе. Но путь к успеху тернист: Мии в перерывах между провальными прослушиваниями приходится работать официанткой, а Себастьян подрабатывает в заведении, где его музыку не понимают. Между молодыми людьми со столь похожими мечтами вспыхивает роман. Но смогут ли герои сохранить теплые чувства, когда цель всей жизни окажется близко?

А вы любите киномюзиклы? Какой ваш любимый?