Прославиться и вырасти: судьбы актеров, ставших звездами в детстве

Виктория Панова . 31 марта, 2020 2

Стать звездой в раннем возрасте – мечта миллионов девчонок и мальчишек. Но судьбы актеров, которые прославились в детстве, складываются по-разному. Одни, засветившись детьми в кино, во взрослой жизни выбирают совершенно другой путь; вторые становятся заложниками одной роли и, как ни пытаются, не могут добиться успеха в кинематографе; третьи вырастают в звезд первой величины. Мы отследили судьбы 8 актеров, ставших звездами в детстве. Предлагаем вам отвлечься от чтения новостей и вспомнить своих кинолюбимчиков.

1. Эдвард Ферлонг («Терминатор-2: Судный день»)

Эдварду Ферлонгу удача улыбнулась тогда, когда ему было 13 лет. Парень выиграл конкурс на роль Джона Коннора в фильме «Терминатор-2». Круче старта для актерской карьеры сложно представить. Парень получил за свой дебют премию «Сатурн», его называли «главным открытием года» в мире кино. Казалось, что на подростка, который в один день проснулся знаменитым, обрушатся топовые роли. Вначале Эдварду доставались неплохие проекты, самым знаковым среди которых стал фильм «Американская история Х». Однако актерская карьера Ферлонга пошла под откос: парень не справился с обрушившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам. Поговаривают, что именно из-за этого его и не позвали в «Терминатор-3». Сейчас Ферлонгу 42 года, он пытался заниматься музыкой и все это время не оставлял надежд вернуться в большое кино, но ему доставались лишь маленькие роли в проходных фильмах (в последний раз актер появлялся на экране в 2015 году). А ведь такой яркий старт!

Натали Портман, как и Эдвард Ферлонг, стала знаменитой в 13 лет, но вот она, в отличие от «Джона Коннора», смогла справиться с обрушившейся на нее славой, хотя ее дебют в кино был еще более ошеломляющим. 13-летняя Портман сыграла Матильду в боевике Люка Бессона «Леон». К такой роли многие актрисы идут всю жизнь, а тут слава с первой попытки. Но Натали буквально с пеленок мечтала стать актрисой и знала, что если ей удастся пробраться в киноиндустрию, то уж точно это надолго. Напору девочки можно только позавидовать: она сполна использовала свой шанс и к 16 годам стала настоящей звездой, перестав быть заложницей одной роли. Повзрослевшую Портман массовый зритель полюбил за роль Падме Амидалы в новой трилогии «Звездных войн». На счету актрисы множество фильмов, самые запоминающиеся – «Еще одна из рода Болейн», «Мои черничные ночи», «Черный лебедь». Натали Портман не только активно снимается, но и продюсирует фильмы, пробует себя в качестве режиссера и сценариста. Вот что значит не упустить свой шанс!

Майкл Оливер стал звездой в 9 лет, когда сыграл непоседливого и шкодливого мальчугана в комедии «Трудный ребенок». С двух лет Майкл снимался в телевизионных рекламных роликах. Именно на ТВ и заметил мальчугана кастинг-агент «Трудного ребенка». Майкл входит в список «100 великолепных детей-актеров», но его актерская карьера не сложилась. Черная полоса для семьи Оливер началась, когда стартовали съемки второй части «Трудного ребенка». Мать Майкла, которая была его менеджером, стала шантажировать продюсеров: она обещала забрать сына со съемок, если ему не поднимут гонорар (сумма была завышенной). Эта история переросла в тяжелые судебные разбирательства, суд стал на сторону «Universal», и семья Майкла потеряла все свои сбережения и даже вынуждена была продать дом. После этого мальчик снялся всего в парочке картин. А когда вырос, то совсем отдалился от киноиндустрии. По словам самого Оливера, сейчас он рад своей непубличности.

Роль Дэнни Торранса в культовом фильме Кубрика «Сияние» стала дебютной для обычного мальчика Дэнни Ллойда из Чикаго. Однажды его отец услышал по радио, что проходят прослушивания детей на фильм-экранизацию Кинга, и записал сына. В итоге Дэнни обошел почти пять тысяч претендентов и заполучил роль. Кубрику понравилось, что мальчик мог долго не выходить из образа. Во время съемок Дэнни не говорили, что он снимается в фильме ужасов. Кубрик внушил маленькому актеру, что это всего лишь психологическая драма. Позже Ллойд признался, что впервые полностью посмотрел «Сияние», только когда ему исполнилось 16 лет.

Несмотря на то, что мальчик блестяще сыграл в «Сиянии», роль Дэнни Торренса, к сожалению, стала его единственной заметной ролью в кино: было еще парочка эпизодических, но пробы в дальнейшем не влекли за собой приглашений в большие проекты. Ллойд выбрал профессию преподавателя, сегодня он живет на ферме вместе с семьей и далек от всей этой киношной жизни. Правда, в 2019 году у Дэнни случился небольшой актерский камбэк: он получил маленькое камео в сиквеле «Сияния» – «Доктор сон». Конечно, вряд ли вы узнали в мужчине, который наблюдает за бейсбольным матчем Брэдли Тревора («мальчика с сиянием»), того самого Дэнни из отеля «Оверлук». Но если вдруг будете пересматривать фильм Майка Флэнагана, то обратите внимание.

5. Джейк Ллойд («Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»)

Не лучшим образом сложилась судьба и у маленького Энакина Скайуокера из саги «Звездные войны». До звездной роли мальчик мечтал быть актером и часто снимался в рекламе и сериалах. Но роль Энакина изменила отношение Джека к киноиндустрии. Актер неоднократно заявлял в интервью, что «Звездные войны» испортили ему жизнь: где бы он ни появлялся, везде был окружен повышенным вниманием. Это вконец измотало парня. В 2001 году Ллойд заявил, что не собирается связывать свою жизнь с кинематографом. Позже он занимался озвучиванием игр по мотивам «Звездных войн», изучал в колледже кино и психологию. В 2016 году стало известно, что у Джейка диагностировали шизофрению, а недавно его семья объявила, что парень нуждается в серьезном лечении, поэтому переехал поближе к родственникам.

Роль Кевина Маккалистера из рождественской комедии «Один дома» (1990) и «Один дома-2» (1992) не была дебютной в карьере Маколея Калкина: на тот момент мальчик уже снялся в четырех фильмах. Но именно Кевин прославил светловолосого забавного мальчишку: сегодня даже невозможно представить, чтобы в компании с кем-то другим мы встречали Рождество. Роль принесла Маколею номинацию на «Золотой глобус», звание «Ребенок года» и существенный гонорар. Менеджером Калкина стал его отец, и с этого начались все беды юного дарования. Отца больше всего интересовали деньги, которые может заработать сынок, поэтому он требовал от продюсеров миллионных гонораров. Это накладывало на мальчика непосильную ответственность. К тому же, юного актера практически всегда звали играть героев, которые очень напоминали Кевина, что неминуемо приводило к провалу фильма. Калкин стал уставать от съемок, отец все завышал гонорары, мать понимала, что Кевину нужна пауза, и обвиняла отца в том, что тот своей жаждой денег рушит карьеру сына. В конечном итоге фильм «Богатенький Ричи», вышедший в 1994 году, стал последней детской работой Маколея. Сам актер шутит, что вышел на пенсию в 14 лет.

В 2003 году Калкин вернулся в кино, но ни один из немногочисленных фильмов, в которых снимался повзрослевший «Кевин», славы ему не принесли. Актер так и остался заложником одной роли. Кстати, к ней он еще раз вернулся и во взрослой жизни: в 2015 году актер сыграл взрослого Кевина Маккалистера в коротком веб-сериале DRYVRS. Калкин продолжает поиски себя: он пытался заняться музыкой, но его группа распалась через три года, так и не обзаведясь фанатами. В СМИ регулярно появляется информация о том, что актер пристрастился к алкоголю и наркотикам и даже пытался покончить жизнь самоубийством. Сам Калкин заявляет, что все его проблемы родом из детства, которого у него по сути не было. В общем, такая веселая роль и такая печальная судьба актера.

Дэниел Рэдклифф всегда будет ассоциироваться с Гарри Поттером из одноименной саги. «Мальчик, который выжил» – знаковая роль для Дэниела. Он рос буквально на глазах киноманов, ведь первая часть волшебной истории вышла в 2001 году, а последняя – в 2011. В 2009 году актера занесли в Книгу рекордов Гиннеса: он стал самым высокооплачиваемым актером десятилетия. Благодаря «Гарри Поттеру» на голливудской Аллее славы появилась именная звезда Рэдклиффа.

Но у медали есть и обратная сторона: пока шли съемки «Гарри Поттера», актер практически не мог сниматься в других проектах – не позволял плотный график съемок. Когда закончилась история с Хогвардсом, все киноманы стали с интересом ждать, как будет развиваться дальнейшая карьера Дэниела. Казалось, что парень, «сбросивший оковы» школы волшебства, наконец-то продемонстрирует свой талант на полную. Но чуда не случилось: за исключением парочки интересных театральных постановок, Дэниел ничем не удивил – пока в его фильмографии после «Гарри Поттера» нет шедевров. Однако парню только 30 лет, из кино он уходить не собирается – наверняка, актер еще удивит своих фанатов!

Партнерша Дэниела Рэдклиффа по поттериане – Эмма Уотсон – еще на съемочной площадке «Гарри Поттера» продемонстрировала свой выдающийся актерский талант. 9-летння девочка, которая ранее играла только в школьных постановках, так искусно перевоплотилась в Гермиону Грейнджер, что затмила на съемочной площадке даже многих взрослых актеров, а что уже говорить про актеров-детей. Недаром за эту роль Эмма получила множество наград и номинаций на престижные премии. После того, как история о Гарри Поттере закончилась, Эмма начала осторожно, но умело строить свою актерскую карьеру. «7 дней и ночей с Мэрилин», «Хорошо быть тихоней», «Ной», «Элитное общество», «Красавица и чудовище», «Маленькие женщины» – с каждой новой картиной становится очевидным, что мастерство Уотсон только растет. Уже сегодня понятно, что не «Гарри Поттером» единым запомнится эта красавица.

А у вас есть любимые актеры-дети?