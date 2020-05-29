Постепенный выход из карантина рано или поздно доберется и до кинотеатров, где особое место всегда занимает семейных контент и анимация, особенно та, где интересно будет детям разного возраста и их родителям. Подготовили для вас пятерку самых интересных анимационных лент, выход которых планируется на большом экране.

«Губка Боб в бегах»

Пятерка самых ожидаемых мультфильмов в кино

Новые яркие приключения во вселенной Губки Боба и его банды. В уютном Бикини Боттом произошло неслыханное – бесследно исчез любимец Губки улитка Гарри! Веселая спасательная миссия, в которую отправляются герои, ведет к затерянному городу на самом дне. Преодолевая препятствия и ловушки на своем пути, Губка Боб и друзья доказывают: выйти сухим из воды можно только, если держаться вместе.

Если все пойдет по плану, лента станет первым крупным релизом студии Paramount после пандемии.

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«Повелитель драконов»

Пятерка самых ожидаемых мультфильмов в кино

Невероятная история о дружбе бездомного мальчика Бена с серебряным драконом по имени Лунг. Герои перекочевали из мира древних легенд и мифов в наше урбанистическое сегодня, где им предстоит окунуться в приключения, идя по карте корабельной крысы и встречая на своем пути самых волшебных существ. Сила духа, самоотверженности и доброта помогают героям преодолеть все трудности и препятствия.

Экранизация всемирно известного бестселлера писательницы Корнелии Функе, чьи романы и повести издаются на десятках языков, в том числе и на украинском.

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«Семейка Бигфутов»

Пятерка самых ожидаемых мультфильмов в кино

История необычной семейки, глава которой – настоящий Бигфут. Его сын-подросток Адам понимает язык животных и птиц. Однажды мир оказывается на пороге настоящей катастрофы. Чтобы его спасти, семья должна сплотиться, а на помощь им придут ну очень харизматичные и чересчур разговорчивые лесные жители.

Лента продолжает приключения необычной семейки 2017-го года «Бигфут младший: Стань легендой!» и даже вошла в официальный конкурса престижного фестиваля анимационных лент в Анси. 

«Подключенные»

Пятерка самых ожидаемых мультфильмов в кино

Талантливая девушка-подросток имеет большую мечту – поехать на учебу и навсегда оставить родной дом. И ее странная семья решает рвануть вместе с ней в колледж. В разгар семейного путешествия происходит техно-апокалипсис! Любимые гаджеты и приборы не служат, а захватывают власть над хозяевами. Сможет ли семья забыть о своих спорах и спасти мир от катастрофы?

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«Душа»

Пятерка самых ожидаемых мультфильмов в кино

Школьный учитель музыки Джо Гарднер грезит джазом и больше всего мечтает о сцене. Приближается день, когда это станет реальностью, и он может проявить свой талант. Но происходит несчастный случай. Душа Джо отделяется от тела и попадает в странное место. Здесь живут души, которые еще не пришли в наш мир. Сначала они должны пройти обучение и выбрать себе любимое дело, и только потом поселиться в новорожденного ребенка. 

Новый мультфильм от Pixar, который перенесли с лета на осень из-за карантина.