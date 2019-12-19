oKino.ua . 21 декабря, 2019 10

28 ноября 2019 года в зале Музея театра, музыки и киноискусства Украины (где размещена специальная выставка «Живые струны Украины») прошел 3-й допремьерный закрытый показ документального фильма «Рыцарь аристократизма духа». В фильме рассказывается о выдающемся театральном деятеле Алексее Павловиче Кужельном, который в 1975 году начал свою трудовую деятельность в дорожной науке в Государственном дорожном научно-исследовательском Институте (тогда ГосдорНИИ), но в конце 70-х годов изменил свой путь и с 1983 года, став дипломированным режиссером, посвятил этому делу и театру большую часть своей жизни.

Это рассказ о его творческих работах в разных театрах Украины, о спектаклях, поставленных Алексеем Павловичем в ангажементном театре «Сузір’я» и за его пределами. Среди них – знаковые: «Сад божественных песен» В. Шевчука (по Г. Сковороде), «Венгерская Медея» А. Гьенца, «Аудиенция» В. Гавела, «Излучение отцовства» К. Войтилы, «Ниоткуда с любовью» по И. Бродскому, А. Галичу, А. Вертинскому, «Прекрасный зверь в сердце» М. Винграновского и т. д. Это рассказ о блестящих театральных фестивалях, многочисленных концертах и праздничных шоу и мероприятиях, театрализованных представлениях и т. д. на различных сценах, посвященных выдающимся событиям в жизни Украины и ее столицы, а также о его взаимосвязях со многими режиссерами и выдающимися актерами, а также с творческой молодежью.

На просмотре фильма были ответственные работники Музея и приглашенные уважаемые люди, среди которых был и Патриарх Филарет.

Работники музея и приглашенные во время просмотра фильма

Перед показом фильма с коротким словом выступил режиссер фильма Александр Панков-Мороховец. Фильм длился 90 минут, зрители смотрели его с интересом, а иногда даже с увлечением, так как в фильме использовано много интересных и уникальных видео и фотоматериалов. Уважаемое общество восприняло фильм позитивно, звучали громкие аплодисменты. Патриарх Филарет, в частности, по поводу фильма сказал: «Всё нормально».

После показа фильма режиссер также сказал несколько слов, в частности, о своём намерении после полного завершения первой части фильма взяться за его вторую часть, на что Патриарх Филарет твердо сказал: «Надо делать».

После просмотра фильма: прощание Патриарха Филарета с режиссером

Автору этих строк посчастливилось после показа фильма взять интервью у некоторых участников просмотра.

Театровед Юлия Леонидовна Самборская:

«Фиксация истории современного украинского театра и раскрытие роли и индивидуального вклада отдельной личности является необходимым и очень важным делом в формировании целостного исторического театрального наследия. «Рыцарь аристократизма духа» − это, определенным образом, подвижнический проект, который, объединив единомышленников, знакомит зрителей со становлением личности одного из ведущих театральных деятелей Украины. Благодаря четкой структуризации творческой деятельности Алексея Павловича раскрывается его многогранность. Я предполагала, что такого богатого опыта участия, а тем более организации разного уровня театральных фестивалей не имеет ни один театральный режиссер в Украине. После просмотра этого фильма имею твердое убеждение в этой мысли.

Мне повезло учиться у Алексея Павловича. Он чрезвычайно интересный педагог в оригинальности изложения и индивидуальном подходе к студентам. И тут стоит отметить и важность просмотра фильма с учебной целью, ведь многие спектакли Алексея Павловича (в том числе и знаковые, как например, «Сад божественных песен» с гениальным Богданом Ступкой) уже вошли в «архивный» фонд театра.

«Рыцарь аристократизма духа», несомненно, дает понимание того, насколько вдохновенно, высокопрофессионально, самоотверженно и с любовью Алексей Павлович воплощает собственное изысканное и по-настоящему аристократичное театральное мировоззрение в своем деле. И это вызывает искреннее восхищение! Поэтому, после просмотра фильма, хочется выразить свою благодарность всем, кто работал над его созданием».

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и предпринимательства Киевского института бизнеса и технологий Лариса Петровна Поддубная:

«Просмотр документальной ленты, посвященной творчеству ведущего театрального режиссера Украины Алексея Павловича Кужельного, произвел сильное эмоциональное впечатление и навел на мысли, которые хотелось бы выразить и поделиться ими с окружающими.

Прежде всего, следует поблагодарить режиссера фильма за такое мощное научное исследование творческого пути и достижений необычного человека, коим является герой фильма. Это и понятно, ведь в работе автора фильма ощущаются заложенные в него научной школой Совета по изучению производительных сил Украины Академии наук Украины принципы научного исследования: полнота, детальность, глубина, правдивость и увлеченность материалом, над которым работает автор. Сравнивая первоначальный вариант фильма с конечным, хочу отметить, что сделано очень много, и главное − произошло существенное осмысление режиссером незаурядной личности героя, что позволило расставить акценты и представить практически все грани творчества Художника, выявить его роль в формировании нового театра, который отражает требования современного человека и позволяет ему адаптироваться к стремительным изменениям в современном восприятии мира, в усилении духовных поисков и стремлений.

Безусловно, настоящая лента должна стать важным документом, с которым следует ознакомить широкие круги общественности. Кроме того, она была бы полезна и для студентов ведущих высших учебных заведений Украины, которые готовятся стать деятелями кино и театра.

И, подытоживая сказанное, хотелось бы пожелать Александру Панкову-Мороховцу продолжения работы над документальными фильмами о ведущих деятелях культуры и науки Украины с целью ознакомления населения страны с настоящими современными героями, которые формируют культуру страны, составляют ее национальное богатство, влияют на мировоззрение жителей страны и объединяют их для участия в строительстве единого и независимого государства».

Режиссер трансляции компании «Maincast» − компании-производителя киберспортивного контента (в прошлом семь лет выпускающий редактор на телеканале 1+1) – Виктор Александрович Доломанский:

«Я как выпускник Первой национальной школы телевидения являюсь свидетелем зарождения самой идеи этого документального фильма.

Остался под глубоким впечатлением от просмотра кинофильма о жизни Алексея Павловича Кужельного, действительно выдающейся личности не только в театральной сфере. Впечатлил объем материала из жизни героя, представленного в мельчайших деталях и подробностях: от истоков до сегодняшних дней. Отдельная благодарность создателю – режиссеру и сценаристу Александру Панкову-Мороховцу. Это стало его первым детищем с серьёзной заявкой на успех.

Отлично подобранный кадр и музыкальное сопровождение придали фильму особый шарм. Ждем с нетерпением вторую часть фильма».

Это короткое интервью воскресило в памяти слова, сказанные режиссером Оксаной Георгиевной Павловой (воспитанницей Виктора Борисовича Кисина, в прошлом режиссером и ведущей ежедневной программы «В мастерской художника» на ГТРК «Культура») в рамках кулуарного обсуждения после просмотра данного фильма в театре «Сузір’я» еще 27 июля 2019: «…хочу отметить, в частности, достаточно мастерскую работу режиссера Александра Панкова-Мороховца, он сумел найти и отобразить в киноматериалах целый ряд интересных открытий как из жизни Кужельного А. П., так и из истории того времени, в котором он жил и живет. Творчество Алексея Павловича очень воодушевляет. Хочу отметить, что герой фильма имеет свой особенный легкий подход к жизни. Он является достаточно интересным сценографом, а главный секрет его успеха – это любовь к людям. Посмотрев фильм, я поняла: невозможное − возможно!»

Президент международной корпорации «Гранд», кандидат экономических наук Владимир Михайлович Спиваковский:

«Фильм режиссера Александра Панкова-Мороховца – достаточно емкий, целостный. Он является своего рода летописью нашего времени, в таких фильмах, как этот, отображается целая эпоха, ее фрагмент. А герой фильма – Алексей Павлович Кужельный − выдающаяся многогранная личность, жизнь которого очень насыщена, незаурядна, у него есть, чему поучиться. Он – герой нашего времени. Имея несколько высших образований, в данном случае техническое и гуманитарное, художественное, Алексей Павлович Кужельный сумел задействовать и использовать оба полушария своего мозга: левое, научное, математическое, логическое, структурированное, и правое, фантазийное, творческое, неограниченное, иррациональное. Вообще, люди, которые умеют таким образом перерабатывать информацию – гении! И это относится не только к герою фильма, а и к режиссеру. Это ж надо было найти персонаж, исследовать его жизненный путь, собрать разные обычные и уникальные фото и видеоматериалы, скомпоновать и отобразить их в фильме, показать все знаковые переплетения и достижения в действии. Огромная кропотливая и профессиональная работа! И человек, который сумел первым осмыслить, обработать весь этот материал, отобразить в документальной ленте-летописи – тоже герой нашего времени».

На мой вопрос: «Правильно ли выбрана локация, место проведения показа фильма, который находится на последней стадии создания?» − Владимир Михайлович Спиваковский ответил:

«Музей театра, музыки и киноискусства Украины – незаурядное знаковое место, потому что расположено на территории Киево-Печерской Лавры, отсюда тысячелетие тому назад и пошли наши первые летописи. Можно было бы показать фильм и в других местах, но это было бы уже не то. Когда совпадают крупные события и знаковые места, то эти события становятся брендом! Никогда бы в жизни его Святость Филарет Патриарх Киевский и всея Руси-Украины не пришел бы на второстепенный фильм! Я вижу этот фильм как передачу эстафеты истории поколений, который отображает нашу эпоху».

Автор: Валентина ГУРНЯК.