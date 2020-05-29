С Днем рожденья, Колин Фаррелл! Новые проекты актера

oKino.ua . 29 мая, 2020 0

31 мая лауреату «Золотого глобуса» Колину Фарреллу исполняется 44 года, с чем мы его не можем не поздравить! Актер, чей взлет пришелся на начало «нулевых» в череде значительных (и не очень) постановках («Страна тигров», «Особое мнение», «Рекрут», «S.W.A.T.», «Телефонная будка», «Александр», «Полиция Майами»), по-настоящему переосмыслил себя заново, никогда не отвергая интересное и авторское кино. На сегодняшний день Колин Фаррелл – один из самых уважаемых и востребованных артистов, снимающийся и в блокбастерах от Disney и Warner, и в фильмах неординарных режиссеров, вроде Йоргоса Лантимоса или Стива Маккуина.

Колин Фаррелл не раз менял амплуа, уверенно себя чувствуя в роли героя, злодея или неудачника, в экшене или комедии, в драме, сказке или триллере. Пожалуй, мало кто может похвастаться таким внушительным списком абсолютно разных образов, из которых состоит фильмография ирландского харизматика.

В этом году Колин Фаррелл по настоящему блеснул в «Джентльменах» – феерическом камбэке Гая Ричи в криминальный жанр. И пока мы надеемся, что Мартин Макдона, режиссер «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», все-таки запустит в производство запланированный фильм с Колином и Бренданом Глисоном, а Гай Ричи снимет сиквел «Джентльменов»- самое время разобраться? где в ближайшее время мы увидим всегда яркого и запоминающегося Колина Фаррелла.

«Агент Ева»/«AVA», режиссер Тейт Тейлор

Титульная роль в новом шпионском экшене досталась дважды номинантке на премию «Оскар» Джессике Честейн, в то время как Колин играет загадочного Саймона, одного из боссов организации, на которую трудится не покладая рук, тактических и боевых навыков, главная героиня триллера. В какой-то момент Саймон начинает полагать, будто Ева нарушает устоявшийся в их организации статус-кво, и вот тут, как обещают создатели, и начинается самое интересное. Кроме Фаррелла и Честейн в остросюжетной ленте снялись Джон Малкович в роли наставника спецагентов и защитника своей любимицы Евы, рэпер и актер Коммон в роли бывшего бойфренда героини, а также лауреатка «Оскара» Джина Дэвис, сама в свое время блистательно отыгравшая с полдюжины ярких боевых персонажей. По предварительной информации этот фильм был готов до карантина? и украинский зритель сможет увидеть «Агента Еву» уже этим летом.

«Voyagers», режиссер Нил Бергер

Режиссер «Иллюзиониста», «Областей тьмы» и первого «Дивергента» снял Колина, Тая Шеридана, Айзека Хэмпстеда-Райта и Лили Роуз-Депп в фантастическом триллере по собственному сценарию «Voyagers», американская дата старта проката которого заявлена студией Lionsgate на 25 ноября этого года (новостей по поводу украинского проката нет). По сюжету речь пойдет о группе юношей и девушек, которые отправляются в 30-летнее путешествие на космическом корабле в поисках новых мест обитания, и когда миссия оказывается под угрозой, а члены экспедиции начинают вести себя неадекватно, уже сложно разобраться, снаружи или внутри таится главная угроза для корабля.

«After Yang», режиссер Когонада

Американский режиссер южно-корейского происхождения Когонада адаптировал короткую историю известного профессора и автора Александра Вайнштейна «Прощаясь с Янгом» в полнометражный фильм. Помимо Колина Фаррелла в фильме снялись восходящие американские звезды Джастин Мин и Джоди Тернер-Смит, а также ветераны кинематографа – Сарита Чаудхури («Родина», «Голодные игры: Сойка-пересмешница») и Клиффтон Коллинз мл. («Мир Дикого Запада», «Тихоокеанский рубеж»). И да, это снова фантастика, только на сей раз драматичная. Короткий синопсис сообщает, что в мире, где дети-роботы покупаются как няни, отец и дочь пытаются спасти жизнь ставшего членом семьи робота Янга, который перестает отвечать на запросы. Студия A24 не сообщает пока точной даты премьеры фильма, известно, что он находится на стадии пост-продакшена.

«Северные воды»/«The North Waters», режиссер Эндрю Хейг

Мини-сериал для BBC в четырех частях по бестселлеру Йена Магуайра. Премьера планировалась на осень 2020-го, но внесла ли пандемия коррективы в эти планы – пока неизвестно. По сюжету Колин Фаррелл играет Генри Дракса, гарпунера и жестокого убийцу, чья аморальность была сформирована в соответветствии с крайне суровой окружающей его действительностью. Дракс отправится в китобойную экспедицию в Арктику с Патриком Самнером (Джек О’Коннелл), опальным бывшим военным хирургом, который подписывается на миссию в качестве корабельного доктора. Надеясь избежать ужасов своего прошлого, Самнер оказывается в злополучном путешествии с убийственным психопатом. Нам кажется, или Колин в последнее время еще чаще прежнего заглядывается на роли отрицательных персонажей?

«Бэтмен»/«The Batman», режиссер Мэтт Ривз

И да, в новой инкарнации истории готэмского Темного рыцаря Колин Фаррелл снова играет отрицательного персонажа. И этот кастинг был крайне неожиданным, а оттого еще более интригующим. Напоминаем, что в грядущем блокбастере Мэтта Ривза Колин сыграет криминального лорда Пингвина, в миру – Освальда Кобблпота, которого в оригинальной дилогии Тима Бертона сыграл Дэнни ДеВито. Подробности нового Бэтмена держат в секрете, не давая официального синопсиса, но из кастинга становится очевидным, что мы увидим молодого Бэтмена, окруженного вереницей антигероев и суперзлодеев. Увидеть Роберта Паттинсона в образе Брюса Уэйна мы должны были уже следующим летом, но по причине карантина ленту перенесли на осень 2021-го. Помимо Паттинсона и Фаррелла в картине сыграют – Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Джеффри Райт, Питер Сарсгаард и Джон Туртурро.