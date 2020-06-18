oKino.ua . 18 июня, 2020 10

Наполеон Бонапарт, Иисус Христос, Авраам Линкольн, граф Дракула – нет, это не странный ассоциативный ряд, а самые популярные персонажи в истории кино, чаще всего встречающиеся на больших и малых экранах. И если с историческими личностями, и почему про них так много снимают – все, в принципе, понятно, то давайте вспомним невероятно популярных выдуманных героев, которых нам подарила фантазия очень талантливых людей прошлого. Ведь среди них не только вампир, сыщик, принцесса, но даже – говорящая кукла и верная собака породы колли. Все они имеют свои корни из литературы, все повлияли на целые пласты кинематографа и стали по-своему культовыми фигурами.

Граф Дракула, первое появление в кино – 1921 год

Впервые граф Дракула вошел в поп-культуру благодаря одноименному роману ирландского писателя Брэма Стокера в 1897 году. У загадочного и могущественного румынского вампира был прообраз – князь Влад Цепеш, которому досталось прозвище “Дракул” от отца, состоявшего в рыцарском Ордене Дракона. Про господаря Валахии из 15 века слухи ходили разные, о его жестокости слагали легенды. Правдивы они, или это происки многочисленных врагов – работа для энтузиастов от истории. Зато кинематографистов всегда волновал именно граф из популярной книги Стокера, но режиссеры и сценаристы видоизменили персонажа до неузнаваемости, оставляя самого известного вампира универсально интригующим злодеем для всех поколений. Дракула встречался в кино, сериалах, он интриговал и убивал в прошлом, настоящем и будущем, бился в комиксах и видеоиграх, его феномен изучают психологи, культурологи и литературоведы, сам он побывал злодеем, трагической и комической фигурой, и даже иногда героем. Его играли Макс Шрек, Бела Лугоши, Кристофер Ли, Гэри Олдман, Лесли Нильсен, Джерард Батлер, Джонатан Рис-Майерс, Люк Эванс и множество других прекрасных актеров. Последнее громкое появление вампирского графа произошло в 2019-м году в масштабном мини-сериале от BBC – “Дракула”.

Шерлок Холмс, первое появление в кино – 1905 год

Герои классических детективов Артура Конана Дойля – Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон – с легкостью поспорят с графом Дракулой по количеству цитирования в мировом кино. И если граф Дракула выиграет по количеству различных версий своего персонажа, то знаменитые истории про сыщика Шерлока Холмса и его товарища Ватсона – официально самые прямо экранизируемые произведения мировой литературы, одинаково популярные во всем мире. Практически каждая страна, где развит кинематограф, сняла свою версию приключений господ из Бейкер-стрит, будь то Советский Союз с идеальным дуэтом Ливанова-Соломин, или Япония, где сам великий автор аниме Хаяо Миядзаки работал над местной версией знаменитого сыщика и его компаньона. В новое тысячелетие Шерлок Холмс ворвался во всем великолепии – дилогия Гая Ричи с Робертом Дауни мл. и Джудом Лоу, оригинальный британский сериал про современного Шерлока, сделавший Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана настоящими мировыми суперзвездами, а также американская современная версия в многосерийном тв-шоу “Элементарно” с Джонни Ли Миллером и Люси Лью. Пару лет назад вышла даже пародийная комедия с Уиллом Фарреллом в роли Холмса. Но вот последнее превознесенное критиками появление на большом экране Шерлока Холмса состоялось в 2015 году, когда сэр Иэн МакКеллен сыграл титульную роль в драматическом детективе “Мистер Холмс”, прямо не основанном на произведениях Конан Дойля, но очень точно и трогательно раскрывшем суть и характер самого известного детектива на планете.

Пиноккио, первое появление в кино – 1911 год

Оригинальный текст Карло Коллоди “Приключения Пиноккио: история деревянной куклы” («Le avventure di Pinocchio: storia di un burattino») публиковался в виде романа-фельетона на страницах детской газеты, а после потрясающего успеха – вышел в виде отдельной книги-повести в 1881-м году и стал одним из самых известных детский произведений в истории литературы. И в 1911 году оказался среди первых детских европейских немых фильмов. Версия Алексея Толстого про деревянного мальчика Буратино появилась уже в 1936-м, через несколько лет – первые восточноевропейские экранизации. И, безусловно, двухсерийный телефильм “Приключения Буратино” 1976-го года стал по-особенному культовым. В США именно второй классический мультфильм от студии Уолта Диснея “Пиноккио” в 1940-м году признали не только классикой на все времена, но и безусловным фаворитом проката, кинотеатры не единожды возвращали популярный мультфильм на свои экраны. С тех пор история Пиноккио появлялась на экранах в виде фильмов и сериалов, кукольной, классической и компьютерной анимации. Ленты выходили в Европе, Штатах, странах Азии, ведь трогательная история о взрослении, непослушании, дружбе и отцовстве оказалась актуальной для абсолютно каждого. Самое недавнее появление Пиноккио состоялось буквально в этом году в “Приключениях Пиноккио” от известного режиссера Маттео Гарроне, в которой роль папы-резчика по дереву исполнил лауреат “Оскара” Роберто Бениньи, а за грим, спецэффекты и музыку отвечали многочисленные номинанты и лауреаты Американской киноакадемии.

Золушка, первое появление в кино – 1899 год

Среди всех знаменитых героинь сказок, которых мы условно называем “принцессами”, самой цитируемой в кино остается прекрасная Золушка – добрая, милая, трудолюбивая девушка, противостоящая ну очень злым родственницам. Известная нам сказка по европейским интерпретациям Джамбаттисте Базиле, братьев Гримм, Шарля Перро, на самом деле – это один из самых известных фольклорных сюжетов в истории человечества. Как-никак первая Золушка по имени Родопис была найдена в египетских папирусах и была честной девушкой родом из Греции. Первый новаторский фильм про Золушку вышел еще в 19-м веке, а мейнстримные картины эры немого кино – с 1911-го, и в ту эпоху великая актриса и режиссер Мэри Пикфорд была олицетворением героини. Позже Золушка становилась и персонажем Диснеевской анимации, и главной героиней крупных постановок эры “Золотого Голливуда”. Даже Дрю Берримор сыграла пост-феминистскую версию Золушки в 90-х, а Хилари Дафф и Селена Гомес – Золушку в американской современности. Последняя крупнобюджетная версия знаменитой истории вышла в 2015-м году, когда студия Дисней представила масштабную игровую версию своего знаменитого мультфильма, где классической принцессой стала Лили Джеймс, а мачехой – несравненная Кейт Бланшетт. Но кинобизнес не остановить – и вот в 2021-м обещают новую музыкальную версию истории про Золушку, где главную роль сыграет поп-звезда Камила Кабелло. Вот уж действительно – история на все времена.

Лесси, первое появление в кино – 1943 год

Все современные многочисленные фильмы, снятые про дружбу человека и домашнего питомца – ведут свои корни от легендарной колли по кличке Лесси. Первые повести про дружбу собаки и мальчика появились в продаже в 1938-м году, и прошло совсем немного времени, чтобы Голливуд рассмотрел невероятную привлекательность такой истории, особенно в тяжелое военное время. Легендарная студия Metro-Goldwyn- Mayer приобрела права на экранизацию у писателя Эрика Найта и уже в 1943-м году выпустила фильм “Лесси. Возвращение домой”, где свою самую первую роль в кино сыграла легенда кинематографа, красавица Элизабет Тейлор. Через 3 года актриса вернулась в одно из продолжений истории. Всего только MGM сняли около дюжины классических лент и сериал про приключения очаровательной колли Лесси и ее друзей. Со временем, когда права на экранизации уже не могли принадлежать MGM, появилось еще больше фильмов, телевизионных лент, сериалов, анимации про жизнь удивительной собаки, которые снимались в США, Европе, Канаде. В Украине один из таких сериалов – “Лесси” канадского производства выходил на рубеже 90-х и 2000-х. В этом году классический роман Эрика Найта адаптировали в современную версию истории в новом фильме “Лесси. Возвращение домой”. Кстати, и сейчас титульную роль “играет” потомок самого первого “актера” – пса Пэла, сыгравшего девочку колли в 40-х годах прошлого века. Вот такой круговорот в истории кино.