Смотреть ТВ онлайн без привязки к месту и времени? С Ланет.TV это легко!

oKino.ua . 13 ноября, 2020 5

Просмотр качественного телевидения в сети Интернет с помощью интерактивного сервиса

Ланет.TV – современный сервис интернет-вещания, который позволяет смотреть ТВ онлайн. Это революционная услуга, благодаря которой пользователь сможет самостоятельно контролировать процесс просмотра телеканалов. С онлайн ТВ вы получаете шанс поставить прямой эфир или сериал на паузу, если это необходимо, а так же посмотреть архив передач.

Телевидение онлайн – это телевидение нового поколения. А с Ланет.TV это еще и возможность не только смотреть телевизор онлайн в наилучшем качестве, но и посмотреть программу ТВ. Теперь смотреть ТВ онлайн станет еще проще. Больше не нужно лазить по сайтам, ведь телепрограмма всегда под рукой. Нажав несколько кнопок, перед вашими глазами сразу появляется ТВ программа и с легкостью можно выбрать, что посмотреть.

Чтобы использовать интернет-телевидение, не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно лишь подключения к Интернету и регистрации в сервисе онлайн ТВ. После этого вы можете смотреть новости и другие разнообразные передачи без привязки к месту и времени.

Смотреть ТВ онлайн можно и на разнообразных устройствах на базе Android. За счет этого вы забудете о постоянных спорах за пульт от телевизора. Теперь смотреть каналы онлайн можно как на телевизоре, так и на планшете или даже смартфоне. А также кроме доступной ТВ программы, есть возможность узнать краткое содержание текущей или следующей передачи. Таким образом решить, что смотреть, становится еще проще.

Как смотреть ТВ через Интернет, спросите вы? Все очень просто! Для этого необходимо:

зарегистрироваться на сайте Ланет.TV или в Android-приложении;

выбрать наиболее подходящий пакет и оформить подписку;

произвести оплату;

наслаждаться интернет ТВ.

В зависимости от предпочтений, можно выбрать один из четырех пакетов: /PROMO, /CORE, /BAZA, /PRIME. После подтверждения номера телефона в сервисе вы получаете неделю просмотра телевидения в пакете /PRIME, который предусматривает наличие почти 200 каналов и возможность вывода эфира на 5 экранов. На ТВ-пакет /BAZA также действует выгодное предложение – всего 147 грн за 15 недель.

С Ланет.TV вы сможете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV, Украина и прочие в отличном качестве.

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