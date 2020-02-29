Снег только в кино: 6 фильмов с самыми живописными зимними видами, чтобы окончательно попрощаться с зимой

Виктория Панова . 29 февраля, 2020 4

Зима прошла, а мы так и не успели насладиться снежными видами – в этот раз зима была теплой и практически без снега. Соскучились по живописным зимним пейзажам? Тогда самое время посмотреть фильмы, в которых зима представлена во всей красе.

Алехандро Гонсалес Иньярриту снял не просто увлекательный фильм, а картину, которая помогает перенестись в настоящую зиму. Бесконечные белые равнины, суровый заснеженный лес – при просмотре появляется ощущение, будто мороз касается кожи, и хочется поскорее завернуться в плед. Декорациями для ленты послужили настоящие снежные пейзажи. То, с какой скрупулезностью снят фильм, поражает. Недаром оператор картины Эммануэль Любецки получил «Оскар» (кстати, свой третий). Статуэтки также забрали режиссер и исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо (в карьере Лео этот «Оскар» стал первым).

Впечатляет не только визуальная составляющая картины, но и сюжет. Группа охотников отправляется в долину реки Миссури. Хью Гласса ранит медведица, и группа вынуждена разделиться на две части. С раненым остается его сын Хоук и двое товарищей – Фицджеральд и Бриджер. Все указывает на то, что Гласс не выживет, но пока он борется за жизнь. Фицджеральд убивает сына Гласса и убеждает своего напарника бросить раненого Хью умирать в заснеженном лесу. Но сила воли и желание отомстить не дают Глассу умереть. Искалеченный охотник бросает вызов суровой зиме и первобытной природе, и, гонимый местью, отправляется по сугробам на поиски своего обидчика. Одним словом, отличный фильм, чтобы насладиться зимними пейзажами и талантливой игрой Лео.

Фильм о зиме и о любви – что может быть лучше, чтобы закрыть гештальт по зиме, которую мы толком в этом году и не видели? Главную роль в романтической драме исполнил Джим Кэрри. Эта история стала самой трогательной в карьере комедийного актера: весельчака Джима так непривычно видеть в лирическом амплуа. Компанию Кэрри составила красотка Кейт Уинслет. Одновременно добрую и грустную историю оценили не только зрители, но и киноакадемики: фильм получил «Оскар» за оригинальный сценарий.

Застенчивый парень по имени Джоэл живет ничем не примечательной жизнью. Но однажды все меняется: по дороге на работу парень внезапно меняет маршрут и в результате знакомится с удивительной девушкой Клементиной. Красотка с ярко-синими волосами сразу очаровывает парня: у них много общего, да и вообще кажется, что они раньше были знакомы. Но почему возникло такое ощущение? Пока Джоэл пытается во всем разобраться, его чувство к девушке растет. И все это на фоне зимних пейзажей – прекрасных, как сама любовь.

Кружево изо льда и инея, бескрайние леса с мягкими лапами деревьев… Этой зимой мы не смогли насладиться такой удивительной картиной. Но увидеть волшебную зимнюю сказку можно в «Хрониках Нарнии». Первая часть трилогии знакомит зрителей с удивительным миром и его обитателями. Захватывающие приключения, колоритные персонажи, заснеженные леса – в этом семейном фэнтези прекрасно все.

История начинается с того, что родители отправляют своих четверых детей к другу семьи. Они хотят защитить их, так как Лондон начинают бомбить. Во время игры в прятки в новом доме маленькая Люси находит шкаф. Девочка прячется в нем, но оказывается, что шкаф – это дверь в сказочную страну. Попав в Нарнию, Люси узнает, что здесь уже больше ста лет длится зима, а все из-за правления Белой Колдуньи. Девочка возвращается домой и рассказывает сестре и братьям о том, где была. Естественно, ей никто не верит. Но вскоре детям предстоит увидеть воочию удивительную страну и даже вступить в борьбу со злой правительницей.

Веселая комедия с Рене Зельвегер в главной роли подарит хорошее настроение и поможет ощутить непередаваемую зимнюю атмосферу, которой мы так и не насладились в этом году. Люси – расчетливая карьеристка. Она живет в солнечном Майами. Однажды руководство компании, высоко оценив управленческие способности Люси, отправляет ее в небольшой городок – модернизировать завод. Из жаркого Майами девушка попадает в заснеженную Миннесоту. Бизнес-леди не привыкла к сугробам и льду, хотя сама по темпераменту и напоминает Снежную Королеву. Люси предстоит уволить половину рабочих завода, и она рьяно берется за выполнение своих обязанностей. Но вскоре амбициозная девушка понимает, что жизнь в провинциальном городке среди сугробов совершенно другая: здесь живут прямолинейные и добродушные люди, которые всегда готовы прийти на выручку друг другу. Люси проникается симпатией к местным жителям, и лед в ее сердце начинает таять. Но сможет ли карьеристка поставить на кон свою работу ради искренних чувств?

Квентин Тарантино, видимо, тоже любит зиму. Иначе как объяснить, что в его вестерне «Омерзительная восьмерка» большое внимание уделяется заснеженным пейзажам? Тарантино редко себе изменяет, поэтому в «Восьмерке» он работал с Робертом Ричардсоном – своим постоянным оператором. В этот раз тандем решил, что нужно показать героев и антураж по-особенному, поэтому вестерн снят на пленку. Благодаря мастерской работе оператора, зимние пейзажи в фильме получились просто неподражаемыми. Под стать героям.

Картина переносит зрителя в заснеженные горы Вайоминга. Недавно отшумела Гражданская война. Охотник за головами поймал опасную преступницу и везет ее в город на казнь. По дороге к этой парочке присоединяются попутчики: еще один охотник за головами, который раньше был солдатом, а нынче везет в город мертвых бандитов, и мужчина, утверждающий, что он – новый шериф. Начинается сильная метель, и компания принимает решение переждать непогоду на постоялом дворе. Хозяйки на месте нет, зато есть четверо незнакомцев. Под крышей собирается очень колоритная компания. Но могут ли они доверять друг другу? По-тарантиновски остроумный, захватывающий вестерн с отличным актерским составом и зимней атмосферой как раз подходит для того, чтобы проводить зиму.

Среди кинолент с потрясающими зимними видами особое место занимает фильм-катастрофа «Послезавтра». И пусть вся снежно-ледовая вакханалия здесь создана с помощью спецэффектов, но ужасающая красота ледникового периода впечатляет. Особенно, если представить, что режиссер и сценарист Роланд Эммерих предсказал будущее. Судя по тому, что зима с каждым годом все теплее, а катаклизмов на планете все больше, история, показанная в «Послезавтра», может оказаться не такой уж и фантастической.

В фильме глобальное потепление на Земле идет полным ходом. Это провоцирует погодные катаклизмы: они то и дело происходят в разных уголках планеты. Ученый Джек Холл проводит исследования и понимает, что вскоре наступит масштабная катастрофа – грядет ледниковый период. Он пытается предупредить правительство, но ему никто не верит, ведь по всем прогнозам ожидается, что климат на планете будет становиться только теплее. Вскоре слова Джека подтверждаются: в разных странах практически одновременно происходят ужасные катаклизмы, а на поверхности Земли молниеносно формируются три огромнейших холодных циклона. Пока Джек пытается понять, как спасти планету, его сын оказывается в западне в Нью-Йорке: проливной дождь превращается в снежную бурю и температура воздуха падает до критической отметки. Выход на улицу приравнивается к смерти. Отец отправляется в экспедицию по заснеженной пустыне, чтобы спасти сына из ледяной ловушки. После фильма-катастрофы понимаешь, что может оно и к лучшему, что в этом году снега было совсем чуть-чуть. Уж лучше смотреть на такие снежные завалы в кино.

А вы будете провожать зиму просмотром какого-нибудь «снежного» фильма?