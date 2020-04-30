Снимите это немедленно: экранизаций каких книг нам не хватает

Виктория Панова . 30 апреля, 2020 6

Главным поставщиком сюжетов для киноиндустрии всегда была литература. Сегодня экранизации и вовсе стали трендом. Голливуд все чаще делает ставку на популярные романы, понимая, что экранизация культовой книги в пиар-компании не нуждается – на такой фильм или сериал точно пойдет зритель. Неудивительно, что самый ожидаемый проект ближайшего будущего – киноадаптация книги. В 2020 году, если все пойдет по плану, мы увидим экранизацию научной фантастики Фрэнка Герберта «Дюна». Пока Дени Вильнев работает над своим проектом, мы собрали список книг, сюжет которых очень хотелось бы увидеть на экране.

1. «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсия Маркес

«Сто лет одиночества» является одним из самых популярных романов 20 века. Эпос колумбийского писателя переведен на 35 языков мира. 30 миллионов экземпляров романа, написанного в жанре магического реализма, продано на сегодняшний день. Только представьте, сколько у произведения поклонников! Чем не идеальная книга для экранизации? Снимать можно даже не фильм, а целый сериал!

Историю нескольких поколений семьи Буэндиа, чьим врожденным «пороком» является одиночество, хотели бы воплотить на экране многие. Но Маркес был непреклонен: права на экранизацию так никто и не получил. Поговаривают, что однажды автор дал шутливое согласие на киноадаптацию своего произведения продюсеру Харви Вайнштейну, выдвинув невыполнимое условие: отснятый фильм должен будет выходить по двухминутной главе и так ежегодно на протяжении ста лет. У писателя, по всей видимости, было отличное чувство юмора, но поклонникам книги от этого не легче: вряд ли мы когда-нибудь дождемся экранизацию.

2. «Над пропастью во ржи» Джером Сэлинджер

«Над пропастью во ржи» американского писателя Джерома Сэлинджера – одна из самых продаваемых и читаемых книг в мире. История Холдена Колфилда оказала огромное влияние на популярную культуру. Отсылки к книге регулярно мелькают в кино, однако само произведение ни разу не было экранизировано.

Причина отсутствия киноадаптации проста – писатель не соглашался продавать права на экранизацию. Сэлинджер каждый раз обосновывал свой отказ «литературностью» произведения. С ним сложно не согласиться: «Над пропастью во ржи» экранизировать было бы проблематично, в книге мало действия и много размышлений. Но мы верим в мастерство современных голливудских режиссеров! Правда, проверить, смогла бы книга ожить на экране, в ближайшее время вряд ли удастся: наследники писателя не планируют продавать права. Однако поклонники творчества Сэлинджера могут посмотреть историю создания самого известного произведения писателя: в 2017 году вышла биографическая драма режиссера Дэнни Стронга «За пропастью во ржи», основанная на романе Кеннета Славенски о Джероме Сэлинджере.

3. «Когда спящий проснется» Герберт Уэллс

Этот роман Уэллса оказал огромное влияние на развитие мировой фантастики. Это одно из первых произведений о футуристическом мире, первая антиутопия в литературе. Странно, что такую знаковую книгу еще не экранизировали. Отсылки к произведению классика научной фантастики встречаются в комедии Вуди Аллена «Спящий», однако фильм мэтра обладает самостоятельным сюжетом, а вот полноценной киноадаптации у книги нет.

История, которую написал Уэллс, идеально подходит для Голливуда. По сюжету британский джентльмен Грэхем впадает в летаргический сон и просыпается спустя 200 лет. За эти годы мир изменился до неузнаваемости. Грэхему повезло: пока он спал, его активы росли и теперь он – самый богатый человек на Земле. Пока герой пытается привыкнуть к новой реальности, вокруг него плетутся политические интриги, а на его деньги уже положили глаз. Вскоре герой понимает, что в этом новом мире не изменилось лишь одно – люди: богатые по-прежнему продолжают угнетать бедных. Недовольство среди масс растет, а значит – революция не за горами. Согласитесь, по такому сюжету можно снять настоящий хит. Да и сценаристам особо не пришлось бы напрягаться: Уэллс расписал футуристические пейзажи, технологии будущего и даже костюмы до мелочей.

4. «Долгая прогулка» Стивен Кинг

Многие произведения Стивена Кинга уже экранизированы. Среди киноадаптаций книг Короля Ужасов были удачные и не очень. Но вот почему до сих пор на экраны не вышла «Долгая прогулка» – не ясно. Этот роман Стивена Кинга был опубликован впервые под псевдонимом Ричард Бахман. По правде сказать, в нем мало «кинговского», но сюжет впечатляет. На написание этого произведения Кинга вдохновили пешие маршруты в 50 миль, которые организовывали в начале 60-х годов радио- и телекомпании США.

В романе писатель рисует нелицеприятное будущее Америки. Страна превратилась в полицейское государство, ею правит тоталитарный правитель, которого поддерживает мощная военная организация. Каждый год в стране проводится важное мероприятие общенационального масштаба – Долгая Прогулка. По сути, это игра на выживание, в которой принимают участие молодые юноши. Выиграешь – получишь огромные деньги и все блага до конца своих дней. Заманчиво, не правда ли? Вот только тот, кто не сможет пройти маршрут, начнет сбавлять скорость или свернет с пути, – тут же будет расстрелян. Прогулка закончится только тогда, когда останется один победитель.

Книга не требует больших вложений на спецэффекты, зато закрученных сюжетных ходов здесь хоть отбавляй – успешный триллер практически готов! Видимо, так же подумал и Фрэнк Дарабонт (режиссер известен своими удачными экранизациями Кинга – «Зеленая миля», «Мгла», «Побег из Шоушенка»), который заявил в 2007 году, что возьмется за экранизацию романа. Однако проект так и не вышел. В 2018 году появилась новость, что ранний роман Кинга снимет New Line Cinema, а режиссерское кресло займет Джеймс Вандербилт («Новый Человек-паук»), но пока затишье. Хотелось бы верить, что у «Долгой прогулки» таки появится экранизация – книга достойнейшая!

А вам экранизаций каких книг не хватает?