oKino.ua . 20 сентября, 2021 9

23 сентября начинается Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов. В программу крупнейшего интерактивного кинофестиваля вошло десять картин. Украинцы уже в пятнадцатый раз присоединятся к зрителям во всем мире и примут участие в выборе победителей.

Традиционно Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов открывает новые имена в кинематографе. В частности, режиссеру фильма «Смерть от рукопожатия» Хадсону Флинну на время съемок было всего 16 лет. Это комедийная картина о его родном Нью-Йорке в эпоху пандемии Covid-19.

Пропитаны юмором также ленты «Грубые» (Великобритания), «Синдром Арчибальда» (Франция) и «Монсеньор Кашмир» (Канада).

Драма «Слишком поздно» и анимационный фильм «Аврора» – это женский взгляд на различные жизненные периоды режиссерок из Франции и США соответственно.

К фильмам на серьезные злободневные темы можно отнести норвежский «Саночный хор», который касается проблемы беженцев, исследует сосуществование их с местными общинами и предлагает свежий взгляд на решение конфликтов, а также канадско-афганская «Плохая примета» – лента о женщине, которая вынуждена справляться с суровыми обстоятельствами в Афганистане.

Итальянская драма «Закрытое для света» возвращает зрителя в прошлое, чтобы сосредоточиться на одном событии Второй мировой войны в Италии, а британская драма «Воровка» исследует влияние этой войны на следующие поколения.

Все работы-финалисты Манхэттенского кинофестиваля короткометражных фильмов автоматически квалифицируются для номинации на премию «Оскар». Так, сразу двое финалистов прошлогоднего фестиваля – «Белый глаз» и «Подарок» получили номинацию на премию Американской киноакадемии 2021.

Этой осенью ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов проходит в 24-й раз – и объединяет 100 000 любителей короткого метра на более чем 400 локациях 6 континентов. Стать членом международного жюри и принять участие в выборе лучших короткометражки и актера (актрисы) года могут все желающие – достаточно заполнить бюллетень для голосования после сеанса. Победители будут объявлены 4 октября 2021 года на сайте www.manhattanshort.com.

Фестиваль проходит в украинских кинотеатрах с 23 сентября по 3 октября. Открытие состоится 22 октября в 19:00 в столичном кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver). Фильмы демонстрируются в украинской озвучке.

В Украине организатором Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов выступает компания «Артхаус Трафик» при традиционной поддержке торговой марки Stella Artois.