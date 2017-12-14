Виктория Панова . 13 января, 2020 11

Праздники отшумели, им на смену пришли рабочие будни. Но не спешите расстраиваться: еще один праздник остался в запасе – Старый Новый год. Его принято отмечать в ночь с 13 на 14 января. Правда, отношение к этому празднику неоднозначное: кто-то считает повод «притянутым за уши», кто-то наоборот созывает родню на Щедрый вечер. Так как в этот раз Старый Новый год выпадает на начало рабочей недели, предлагаем провести его спокойно – за просмотром хорошего кино. Мы подготовили 5 фильмов, которые точно скрасят ваш вечер и помогут продлить ощущение праздника.

1. «Старый Новый год» (1980)

Сатирическая комедия – единственный фильм в нашей подборке, посвященный непосредственно Старому Новому году. Праздник особенно любили в советское время, и сейчас его отмечают исключительно на постсоветском пространстве, так что фильмов о нем днем с огнем не сыщешь. Комедия «Старый Новый год» – это экранизация одноименной пьесы Михаила Рощина. Много лет пьеса с аншлагами шла во МХАТе, а затем получила и киноверсию. При этом фильм получился камерным, будто наблюдаешь за игрой актеров в театре.

Действие в фильме разворачивается в канун Старого Нового года. Две семьи, живущие в одном доме, готовятся отмечать праздник. Представители интеллигенции Полуорловы позвали на праздник друзей. Хозяин квартиры вдруг осознает, что его жизнь складывается совершенно не так, как он мечтал, но родные не понимают его. Себейкины – представители рабочего класса. На Старый Новый год у них намечено еще и празднование новоселья. Глава семейства тоже не находит понимания у близких. Рассорившись с родными, каждый из героев хлопает дверью и уходит к своим друзьям. Внезапно, две мужские компании встречаются в бане, где за кружкой пива героям предстоит решить, что же делать со своей жизнью дальше. Диалоги персонажей давно разошлись на цитаты, а неспешный праздничный вечер – лучший повод вспомнить классику.

2. «Старый» Новый год» (2011)

Романтическая комедия Гарри Маршалла посвящена обычному Новому году, но почему-то название фильма перевели как «Старый» Новый год», хотя дословный перевод звучит как «Канун Нового года». Это – своеобразный американский ответ британской комедии «Реальная любовь». Герои фильма живут в Нью-Йорке. В канун Нового года их судьбы удивительным образом переплетаются. Умирающий в больнице старик, успешный продюсер, рок-звезда, человек, ненавидящий праздники, секретарша… Объединить этих непохожих друг на друга людей может только волшебство новогодней ночи!

Считаете, что уже поздно смотреть новогодние фильмы? Но когда как не сейчас, ведь атмосфера праздника еще витает в воздухе и так не хочется ее отпускать. К тому же романтическая комедия учит нас важным вещам – прощать друг друга, ценить, любить и учиться отпускать. Добавьте к важным темам звездный актерский состав (Эштон Кутчер, Сара Джессика Паркер, Роберт Де Ниро, Джон Бон Джови, Алисса Милано, Хилари Суонк, Мишель Пфайффер) – получите классный фильм, который скрасит ваш вечер.

3. «Пока ты спал» (1995)

Если вы планируете провести Старый Новый год со своей половинкой, завернувшись в пледы и отдыхая от суматохи рождественских каникул, то вам нужен «правильный» фильм – добрый, романтический, с незатейливым сюжетом и простыми диалогами. Романтическая комедия «Пока ты спал» с Сандрой Буллок в главной роли идеально подходит для того, чтобы спокойно провести вечер. Интерпретация вечной истории о Золушке и Принце подкупает своей простотой и наивностью. И хотя изначально знаешь, чем все закончится, фильм хочется пересматривать вновь и вновь.

Служащая электрички Люси замечает красивого пассажира, который ежедневно ездит одним и тем же маршрутом. Мужчина безумно нравится девушке, но она не знает даже его имени. Однажды перед Рождеством на парня нападают на перроне, а Люси спасает его от гибели. Но вот беда – красавчик впадает в кому. По стечению обстоятельств родственники незнакомца принимают Люси за его невесту. И пока мужчина спит, Люси обретает то, чего ей всегда не хватало, – семью.

4. «Неспящие в Сиэтле» (1993)

Старый Новый год – неоднозначный праздник, поэтому многие планируют просто провести этот вечер со своей половинкой, отдыхая после трудового дня. Старый романтический фильм с Томом Хэнксом и Мег Райан в главных ролях идеально подходит для того, чтобы отвлечься от забот. К тому же в нем незримо присутствует рождественская магия, которую так не хочется отпускать.

В канун главного праздника маленький мальчик, который после смерти мамы переехал вместе с отцом в Сиэтл, звонит на радио и рассказывает о своем главном желании. Он мечтает, чтобы его отец вновь обрел любовь. Сердца тысяч женщин по всей Америке растаяли от такого трогательного послания. Журналистка Энни намерена сделать репортаж о вдовце, чья история покорила женщин, но параллельно девушка начинает сомневаться в своей помолвке.

5. «Девчата» (1961)

Если на Старый Новый год в вашем доме собирается несколько поколений, то подыщите фильм, который точно понравится всем. Черно-белая комедия «Девчата» идеально дополнит праздничный семейный вечер. Сюжет вы, наверняка, знаете наизусть, но пересматривать этот фильм на праздники – отдельное удовольствие.

После окончания кулинарного техникума до смешного наивная Тося приезжает в промышленный поселок на работу. Местный ловелас Илья спорит с друзьями, что новенькая влюбится в него через неделю, но внезапно сам по уши влюбляется. Эмоциональный, наполненный заразительным оптимизмом фильм заставит улыбнуться даже тех, кто грустит, что праздники прошли.

Старый Новый год – это возможность посмотреть фильм, на который у вас не хватило времени на каникулах, еще раз наполниться теплыми эмоциями и наконец-то отпустить праздники. А какое кино будете смотреть в этот вечер вы?