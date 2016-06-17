Татьянин день: 9 лучших фильмов о студентах

Виктория Панова . 24 января, 2020 3

25 января – в День Татьяны – студенты отмечают свой «профессиональный» праздник. Студенты – народ веселый, находчивый и целеустремленный. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть тематическое кино. Специально к Татьянину дню мы собрали подборку 9 лучших фильмов о студентах.

Комедия, которая превратила красотку Риз Уизерспун в высокооплачиваемую голливудскую знаменитость, не даст заскучать, а еще послужит мотивацией добиваться цели, несмотря ни на что. Легкий сюжет, отменный юмор, отличная игра Уизерспун – все это способствовало тому, что комедия в 2002 году получила две номинации на «Золотой глобус» («лучший фильм в жанре комедия или мюзикл», «лучшая актриса»).

Эль Вудс – типичная блондинка. Легкомысленную девушку интересует только мода, маникюр и популярность в колледже. А еще она мечтает поскорее выйти замуж за своего бойфренда. Но тот не спешит делать предложение подруге, а однажды и вовсе заявляет, что поступает в Гарвард на юридический факультет и намерен жениться на умной девушке, а Эль считает слишком ветреной и глупой. Блондинка решает тоже поступить в Гарвард и вернуть любимого. Студенческая жизнь заставляет Эль взглянуть на все по-другому.

Студенты не только гуляют и развлекаются, как принято считать, но и придумывают интересные стартапы, которые превращают их в миллиардеров. Не верите? Тогда вам точно нужно посмотреть биографическую драму «Социальная сеть». У фильма на счету «Золотой глобус» и несколько номинаций на «Оскар».

19-летнего студента-программиста Марка Цукерберга бросает девушка. Парень за одну ночь взламывает университетскую картотеку и создает сервис для определения самой сексапильной студентки путем голосования. От наплыва посетителей гарвардская сеть «ложится», Марк получает выговор от преподавателей, но талантливого паренька замечают братья-мажоры, которые предлагают ему работу – создать внутриуниверситетскую социальную сеть. Марк соглашается, но параллельно вместе с другом занимается развитием своего собственного аналогичного сайта. Так появляется Facebook (самая популярная социальная сеть в мире), и жизнь студентов меняется.

Драма с Джулией Робертс и Кирстен Данст в главных ролях – это воодушевляющая феминистическая история, которая местами кажется наивной, однако она заставляет задуматься. Энн Уотсон оставляет своего возлюбленного в Лос-Анджелесе ради того, чтобы стать преподавателем в женском колледже в Массачусетсе. Но оказывается, что в учебном заведении царят консервативные правила: студенток учат, что главное в жизни – это выйти замуж, а вот стремиться построить карьеру совсем не обязательно. Даже самые талантливые девушки свято верят в то, что в мире должны царить исключительно патриархальные законы. Однако молодая преподавательница решает изменить взгляды своих студенток: она призывает учениц поверить в свои силы, не бояться следовать за мечтой, стремиться к независимости. Конечно же, зерна феминизма, брошенные Энн в благодатную почву пытливых студенческих умов, в конце учебного года приносят свои плоды.

Молодежная комедия Уолта Беккера рассказывает о том, что студенческая жизнь порой бывает настолько веселой, что даже не хочется «выпускаться» из университета. Основой для ленты стали репортажи журнала «Rolling Stone», посвященные вульгарным вечеринкам, которые устраивал будущий комедиант Альберт Крэйшер, будучи студентом Флоридского университета. Фильм рекомендован к просмотру всем тем, кто скучает за своим студенчеством.

Вэн Уайлдер уже семь лет учится в колледже и, похоже, совершенно не собирается уходить из альма-матер. Он постоянно остается на второй год, но не потому, что глупый: Вэну невероятно нравится веселая студенческая жизнь. Парень пользуется популярностью, устраивает безумные вечеринки и всячески отрывается. Но однажды беззаботной жизни приходит конец…

5. «Мачо и ботан 2»

Комедийный боевик с Джоном Хиллом и Ченнингом Татумом в главных ролях не даст заскучать и окунет в студенческую жизнь. Первая часть истории рассказывает о том, как двум друзьям-полицейским пришлось работать под прикрытием в старшей школе, и они успешно справились с заданием, разоблачив наркодилеров. Теперь же перед Шмидтом и Дженко стоит задача посерьезней – им предстоит отправиться на спецоперацию в колледж. Новые «студенты» быстро вливаются в коллектив, но их принимают в совершенно разные группировки: Дженко завел дружбу с крутыми ребятами из футбольной команды, Шмидт – с богемой. Развеселая студенческая жизнь так захватывает копов, что они даже порой забывают, ради чего вернулись в стены колледжа. К тому же, герои срастаются со своими студенческими ролями, что ставит под угрозу их дружбу.

В университете можно не только учиться, но и реализовывать свои таланты! Это в очередной раз доказывает музыкальная комедия режиссера Джейсона Мура «Идеальный голос». Новая студентка Бека обладает отличными вокальными данными, но девушка не мечтает стать певицей, она хочет быть диджеем. Чтобы доказать отцу, что она заинтересована в студенческой жизни, Бека вступает в университетский музыкальный коллектив. Новоиспеченная команда готовится принять участие в соревновании среди студенческих коллективов. Бека понимает, что хочет вывести свою команду в лидеры, и придумывает новые идеи для вокального выступления. Легкий сюжет, студенческая жизнь и отменная музыка – что еще нужно для прекрасного вечера?

Если тебя не зачислили в университет, создай свой университет и учись на здоровье! Так считает главный герой комедии «Нас приняли!» Бартлби Гейнс. После средней школы парень получил отказ из целых восьми колледжей. Понимая, что такое положение дел расстроит родителей, паренек решает проблему очень интересным способом. Герой собирает друзей, которым тоже не удалось поступить, и создает собственный университет. Находчивый парень арендует здание, запускает сайт «универа», приглашает дядю своего друга на «вакансию» декана. Дело осталось за малым – чтобы никто не раскрыл обман!

Университет – это новые знакомства, и некоторые из них способны перевернуть нашу жизнь. Сара очень рада тому, что поступила в колледж. Да и с соседкой по комнате в студенческом общежитии ей повезло – Ребекка оказалась очень милой и готовой всегда прийти на помощь. Вскоре девушки становятся лучшими подругами. Со временем Сара находит еще друзей, начинает встречаться с парнем. Однако со всеми, с кем близко общается девушка, происходят странные вещи. Студентка проводит расследование и понимает, что ко всем ужасным событиям причастна ее соседка по комнате Ребекка. Фильм однозначно понравится любителям триллеров.

Про студенческую жизнь снимают не только киноленты, но и полнометражную анимацию. Например, приквел всеми любимого мультфильма «Корпорация монстров» посвящен студенческим годам любимых героев. Майк Вазовски с детства мечтал работать в Корпорации монстров и пугать детей. Чтобы исполнить свою мечту, герой поступает в университет монстров на страшильный факультет. Но вот беда – природа не наградила Майка устрашающей внешностью. Но он твердо намерен идти к своей мечте и прилежно учиться. Вместе с Вазовски на факультет поступает студент с прославленной фамилией – Салливан. Этот монстр точно не намерен грызть гранит науки, ведь у него есть все данные для того, чтобы стать лучшим студентом страшильного факультета. Между Салли и Майком возникает соперничество, которое приводит к неприятностям, увлекательным приключениям и к зарождению крепкой дружбы.

А какой фильм о студентах ваш любимый?