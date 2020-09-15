Томми Ли Джонсу - 74! Вспоминаем интересные факты и цитаты одного из лучших актёров Голливуда

Томми Ли Джонс родом из Техаса и если бы мы не знали этого наверняка из странички актёра в Википедии - мы бы с лёгкостью смогли угадать. А в каком штате американские мужчины бывают ещё брутальней? 

Актёр родился в семье, далёкой от шоу-бизнеса: отец всю жизнь проработал нефтяником, а мама, женщина очень неординарная, сменила уйму профессий от учительницы и владелицы салона красоты до офицера полиции. К слову, эмоциональные родители разводились и женились дважды. И это в те годы! Джонс никогда не комментирует свою семейную жизнь, но всегда выражал искреннее уважение своим родителям и своей бабушке - коренной американке из племени Чероки, которая могла буквально все сделать собственными руками. Джонс, в отличие от родителей, был куда более рассудительным молодым человеком. Сначала он получил стипендию в престижной частной старшей школе в Техасе, а в 60-х также по стипендии поступил в один из лучших университетов мира - в Гарвард, где соседом по комнате в общежитии стал будущий вице-президент США Альберт Гор. В колледже Томми Ли Джонс играл за команду Гарвард по футболу и защитил диплом по истории католицизма.

Свою карьеру будущая голливудская звезда начинал в театре, и вплоть до 80-х годов Джонс был больше известен как звезда Бродвея. Но сцена не могла принести уверенного дохода, поэтому театр Джонс сочетал с ролями в мыльных операх рейтинговых телеканалов. Тем не менее, статус "уважаемого актёра" все чаще приводил его в проекты, любимые публикой и номинированные на престижные награды. В 1981-м актёр впервые номинирован на "Золотой глобус" за "Дочь шахтёра", а в 1983-м получил премию "Эмми". К середине 80-х актёра все чаще стали приглашать в крупные голливудские постановки к 1991-му году Джонс получил свою первую номинацию на премию "Оскар" за триллер "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе". Эта роль привела его к ещё одному триллеру и хиту проката - "Беглец" 1993-го года, за которого актер выиграл заветную статуэтку. И с этого момента Томми Ли Джонс стал одним из самых востребованных актёров Голливуда. 

Томми Ли Джонсу - 74! Вспоминаем интересные факты и цитаты одного из лучших актёров Голливуда

"Бэтмен навсегда","Прирождённые убийцы", "Клиент", "Вулкан", "Служители закона", "Правила боя", "В долине Эла", "Старикам тут не место", "Линкольн", "К звездам", и конечно же, франшиза "Люди в черном" - вот лишь часть признанных работ из фильмографии Томми Ли Джонса. Очень многие артисты все отдали бы за такую фильмографию. Актёр ещё дважды был номинирован на премию "Оскар" - за проникновенную роль в антивоенной драме "В долине Эла" и за роль сенатора Тадеуса Стивенса, борца против рабства, в байопике "Линкольн" Стивена Спилберга. 

Томми Ли Джонса недолюбливает пресса и обожают коллеги. Точнее не так - часть коллег его побаивается, а другая - искренне любит и восхищается. Роберт Де Ниро, партнёр Джонса по "Малавите" (2013 год) и предстоящей "Афере по-голливудски" (2020 год) называет техасца не только своим другом, с которым можно поговорить раз в год - зато этот разговор будет иметь значение, но и одним из лучших актёров своего поколения. 

И правда, Томми Ли Джонс никогда не причислял себя к актёрам, поклоняющимся Методу, он по факту таковым и является, его немногословная и неэкспрессивная игра, построенная на нюансах - это и есть настоящая ода Методу. К слову, возможно актёр и почитает Станиславского - он может просто об этом не говорить, да и вообще он много не говорит. И вот это его качество так не любит пресса. В сети можно найти с десяток статей о том, что Томми Ли Джонс - худший из тех, с кем интервьюерам приходилось иметь дело. 

Почему их это удивляет - вот наш вопрос? "Крутой мужчина" , делающий свою работу - такого актёра сложно заподозрить в любви к голливудскому  блеску и ответам на одни и те же вопросы. 

И тем ни менее, не многочисленные цитаты актёра впечатляют. Прочитав их, легко убедиться, что Томми Ли Джонс - не только отличный актёр, но и прямолинейный человек, не растерявший свое "Я" в мире блеска и гламура. 

О постоянном объяснении с журналистами и гонорарах

Мои самые любимые фильмы — это те, за которые я получаю больше всего денег <...> Мне бы хотелось, чтобы фильмы говорили за себя сами. Ни зрителям, ни журналистам я бы не хотел объяснять, что в моем фильме значит то или это, и почему мы вообще его сняли. Фильмы снимают с другой целью. А если кто-то любит объяснять — ему надо набрать класс и стать лектором.

Об отношении индустрии к гендерным проблемам

Не уверен, что по Земле ходит хоть одна женщина, которая не подвергалась бы объективации хоть раз в жизни исключительно из-за своей гендерной принадлежности. В Голливуде все же масштабное, и дискриминация тоже. Конечно мужчины тоже страдают от предрассудков - "надо быть не таким, а каким-то другим". Можно сидеть всем вместе и страдать, а можно наконец-то менять себя и свое отношение, для начала сойдёт. 

О классическом актёрском образовании 

Я так и не получил актёрского образования, это правда. Не посещал даже никаких курсов. В молодости мне казалось, что я смогу доверять только тому учителю, который уж точно лучше меня в этом ремесле. А я тогда был уверен, что лучше нет никого. 

О пути к успеху

Никаких секретов не открыл для себя и не открою для вас. Я просто работал: театр, телевидение, много проб. Заполучил агента получше и через 15 лет безостановочной работы стал узнаваемым, ещё через 5-10 вы все захотели со мной говорить. Вот, говорю. 

О дружбе с Альбертом Гором

Мы познакомились с Алом в колледже, дружим всю жизнь. Что тут ещё расскажешь? Когда меня пригласили представить его на церемонии награждения Нобелевских лауреатов - волновался даже больше, чем когда сам получил "Оскар". Это можно считать интересным фактом? 

Томми Ли Джонс и его неиссякаемая харизма возвращаются на большой экран. Уже этой осенью в кинотетрах Украины выйдет криминальная комедия "Афера по-голливудски". По сюжету, неудачливый продюсер в исполнении Роберта Де Ниро решает исправить свое пошатнувшееся положение и ради страховых денег решает убить на сьемках свою главную звезду - уважаемого ветерана вестернов (Томми Ли Джонс). Вот только его племянник и со-продюсер (Зак Брафф) даже не догадывается о задумке и уж точно не подозревает, что съёмочный процесс стартовал на деньги местного мафиози - большого любителя кино (Морган Фриман). И мы надеемся, что этот тандем нас порадует ещё не одним совместным  фильмом.