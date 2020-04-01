Топ-10 комедий, которые точно поднимут настроение в День смеха

Виктория Панова . 01 апреля, 2020 13

1 апреля в мире отмечают День смеха или День дурака. В этот день принято разыгрывать знакомых, подшучивать над друзьями и веселиться. В нынешнем году все будет по-другому: придется придумывать виртуальные шутки – мир стал на паузу и живет в условиях карантина. Но это не значит, что вам нужно грустить: домашний досуг ведь тоже может быть веселым. Мы собрали Топ-10 комедий на любой вкус, которые скрасят ваш первоапрельский день и поднимут настроение. Помните, что смех продлевает жизнь и спасает от всех бед!

Начнем со старой доброй классики. Комедия, снятая в далеком 1959 году режиссером Билли Уайлдером, точно поднимет настроение: «В джазе только девушки» – лучшая «таблетка» от депрессии, причем «таблетка», проверенная временем. Действие фильма разворачивается в Америке конца 20-х годов. Сухой закон, гангстеры и прочие «прелести» той эпохи. Джерри и Джо – чикагские музыканты. Они стали свидетелями убийства. Чтобы спастись от преследования гангстеров, музыканты переодеваются в женщин и примыкают к женскому джазовому оркестру, который отправляется на гастроли. Теперь жизнь Джерри и Джо (а вернее Дафны и Джозефины) полна нелепых ситуаций и смешных историй.

Лента в свое время получила «Оскар». Она часто возглавляет всевозможные списки лучших комедий всех времен. Особое очарование этой картине придает то, что в ней снимается неподражаемая Мэрилин Монро. За игрой этой утонченной красавицы можно наблюдать вечно. А еще знакомые фразы и песня «I Wanna Be Loved by You» – хорошее настроение обеспечено!

В 90-х годах режиссер Крис Коламбус считался настоящим маэстро семейных комедий. Одна из лучших его работ – комедия «Миссис Даутфайр». Наверняка, вы ее видели, но самое время пересмотреть, ведь она подходит для совместного просмотра со всеми членами семьи.

В жизни главного героя Дэниэла Хилларда наступила «черная полоса». Мужчина теряет работу, от него уходит жена, да еще и детей по решению суда он может видеть после развода всего раз в неделю. Дэниэл решает не сдаваться: он осваивает искусство грима, перевоплощается в пожилую женщину и устраивается в дом к своей бывшей жене домработницей. Миссис Даутфайр теперь всегда рядом, вот, правда, ей далеко до звания суперняни, но выдумки «дамочке» точно не занимать!

Старый добрый «Евротур» – тоже беспроигрышный вариант, чтобы поднять себе настроение. А еще это отличный способ «попутешествовать» по Европе, пока в реальности такой возможности нет. Выпускник Скотт Томас завел себе онлайн друга из Германии: Мик помогает ему учить немецкий язык. На выпускном Скотта бросает девушка, и вскоре выясняется, что его онлайн друг Мик – это не парень, а обворожительная блондинка Мика. Она не против встретиться со Скоттом, но вот беда – парень был зол на свою девушку, напился и нагрубил виртуальному товарищу, теперь Мика заблокировала почту, и связи больше с ней нет. Скотти решает не сдаваться и все-таки найти девушку, с которой они столько времени находили общий язык в онлайне. Вместе с друзьями герой отправляется в Европу, правда, чтобы достичь конечной точки путешествия, придется посетить несколько стран. Конечно же, веселая компания попадает в курьезные ситуации буквально на каждом шагу!

Если вы пропустили «Мальчишник в Вегасе», то мы вам завидуем: теперь у вас в запасе есть фильм, который способен развеселить даже в самый неудачный день. Если же вы уже смотрели отвязную комедию, которая наделала много шума в свое время и собрала внушительную кассу, то пересмотреть ее – всегда хорошая идея. А еще у истории есть два продолжения.

Будущий жених собирает друзей и брата невесты в Лас-Вегасе, чтобы отпраздновать мальчишник. Веселая вечеринка начинается! Но утром компанию ждет множество сюрпризов: в отельном номере царит хаос, жених куда-то пропал, зато откуда-то появился младенец. Теперь компании предстоит вспомнить, что было прошлой ночью, и найти друга. Сюжет на первый взгляд кажется простым, но это только на первый взгляд. Динамичное развитие событий, драйвовое настроение, несмолкающие шутки (иногда на грани приличия) – все это не дает заскучать!

5. «Очень плохие девочки» (2017)

Не только парни умеют отрываться на мальчишниках, но и девчонки умеют кутить! Если вы так не думаете, то комедия «Очень плохие девочки» убедит вас в обратном. Пятеро подруг по колледжу во взрослой жизни видятся редко. Но выпадает отличный повод для встречи – скоро одна из них выходит замуж. Компания едет в Майами на девичник. Должна получиться угарная вечеринка, но веселье заканчивается, когда подруги случайно убивают стриптизера. Теперь девушки пытаются замести следы, но попадают в череду курьезных ситуаций. Комедия точно понравится почитателям черного юмора, а еще поклонникам Скарлетт Йоханссон и Зои Кравиц – этим известным актрисам достались главные роли в фильме.

Убойная комедия, которая заставит вас плакать до слез. Правда, если вас смущает пошловатый юмор, то фильм может и не понравиться. Но это не просто очередная бессмысленная комедия с пошлыми шуточками: интересный сюжет, драйвовое развитие событий и смысл – кино получилось, что надо.

Нед Флеминг с женой и сыном приезжает в Стэнфорд навестить свою студентку-дочь. Та знакомит семью со своим бойфрендом – эксцентричным миллионером из Кремниевой долины. Нед шокирован поведением парня, но пытается наладить с ним контакт, чтобы порадовать дочь. Флеминги селятся в доме молодого миллионера, но между отцом девушки и женихом скрытое противостояние нарастает с каждым днем. А это неминуемо приводит к массе курьезных ситуаций. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради игры неподражаемого Джеймса Франко, а еще ради камео Илона Маска и группы Kiss.

7. «Соседи. На тропе войны» (2014)

Когда ты молодой и беззаботный, вечеринки всю ночь напролет – обычное дело. Но когда ты становишься старше и серьезнее, выдержать такой ритм уже не под силу. Молодая пара – Мак и Келли – перешли на новый жизненный этап. Они переехали в новый дом, у них появился ребенок. Изменения жизненного уклада всегда даются нелегко, а особенно, если твоими соседями оказалось студенческое братство во главе с тусовщиком Тедди Сандерсом! Мак и Келли пытаются наладить отношения с шумными ребятами и убедить их хотя бы иногда вести себя не так громко. Но студенты – народ веселый, они не могут обойтись без вечеринок. Между соседями разгорается настоящая война, в которой каждая из сторон готова идти до конца.

Кстати, если комедия вам понравится, то можете смело смотреть ее продолжение («Соседи. На тропе войны 2»), вышедшее в 2016 году. Тот же искрометный юмор на грани фола, знакомые герои и даже конфликт почти тот же. Мак и Келли ждут пополнения в семье и надумали купить новый дом, а старый продать. Они уже даже почти нашли покупателей, но вот беда – у них вновь появляются шумные соседи. На этот раз сестринство. Сделка на грани срыва, и «старперам» приходится объединиться с прошлым своим врагом – Тедди Сандерсом. Соседи вновь выходят на тропу войны!

Комедия «Дедушка легкого поведения» – это наглядный пример того, что чувство юмора зрителей и критиков может не совпадать. Комедию в свое время разгромили критики, а вот зрители регулярно вспоминают этот фильм, когда речь заходит о самых смешных картинах недавних лет. Многих подкупает не только юмор, но и отличный актерский состав: в главных ролях снялись Роберт Де Ниро, Зои Дойч, Зак Эфрон – сложно представить, что фильм с такими актерами может быть не смешным.

Джейсон стоит на пороге важного шага: скоро его ждет свадьба, которая, к тому же, откроет перед ним новые карьерные возможности. Но тут откуда ни возьмись дедушка со своей просьбой: отставной генерал хочет после смерти жены отвлечься от грустных мыслей и просит, чтобы внук сопровождал его во Флориду. Каникулы со стариком, который обладает бурной фантазией и веселым нравом, навсегда изменят жизнь Джейсона.

Многие мечтают вернуться за школьную скамью, а вот для двух полицейских в исполнении Джона Хилла и Ченнинга Татума эта мечта стала реальностью. Напарники, которые, к слову, в школе были врагами, а подружились лишь в полицейской академии, получают задание: внедриться в школу, в которой процветает наркоторговля, и разоблачить дилера. Полицейским вновь придется пережить все прелести школьной жизни и разочарования тоже. Как бы за этой всей насыщенной школьной кутерьмой не забыть о спецзадании?

Если вам понравятся приключения «мачо и ботана», то можете посмотреть сиквел фильма. Во второй части Дженко и Шмидт отправляются в колледж, где под видом студентов будут вычислять наркоторговцев.

Фильм Тодда Филлипса («Мальчишник в Вегасе», «Джокер») – не стандартная комедия, а комедия и одновременно роуд-муви и бадди-муви. Юмор здесь добрый, а сюжет жизнеутверждающий. А еще Роберт Дауни-младший и Зак Галифианакис в главных ролях.

Питер со дня на день станет отцом. Главное – поскорее добраться домой. Но в аэропорту судьба сталкивает Питера с чудаковатым Итаном, который тоже направляется в Лос-Анджелес тем же рейсом. Итан мечтает стать актером, а еще ему нужно развеять прах своего отца над Большим каньоном. Встреча со странным попутчиком меняет все планы Питера: из-за Итана их снимают с рейса, и теперь у Питера нет возможности долететь до Лос-Анджелеса. Все что остается делать – это объединиться с этим странным парнем и попытаться как можно скорее добраться из точки «А» в точку «Б». И не сойти с ума от череды приключений, конечно!

А у вас есть любимая комедия?