Топ-10 знаковых фильмов уходящего года

Виктория Панова . 27 декабря, 2019 1

Год подходит к концу, и пора подводить киноитоги. 2019 был богат на громкие премьеры. Завершилась история «Мстителей» и сага о семействе Скайуокеров, культовый фильм «Сияние» получил сиквел, «Джокер» ознаменовал «золотой век» комиксов DC, а Тарантино в очередной раз удивил. Предлагаем вспомнить 10 знаковых фильмов уходящего года, которые точно нас зацепили. Хотя список мог бы быть гораздо больше – уж столько громких премьер случилось в 2019!

Олдскульная криминальная драма «Ирландец» – не просто очередное творение Мартина Скорсезе, а самая масштабная работа в фильмографии режиссера: три с половиной часа зритель имеет возможность наблюдать за криминальным миром. Скорсезе сделал себе имя на кинолентах гангстерского жанра, поэтому «Ирландец» – это своеобразный итог деятельности режиссера. Так Скорсезе заканчивает свою гангстерскую эпопею, которую начал пару десятилетий назад.

Не отступая от своего стиля, режиссер показывает криминальный мир максимально обыденно и рутинно. Картина наполнена «фишками», присущими мафиозным фильмам старой школы. Фильм хоть и получился тягучим и медленным, что не присуще современному кино, но ни разу во время просмотра не хочется нажать на паузу – и в этом главное мастерство Скорсезе. А еще режиссер собрал на съемочной площадке настоящую dream team: Аль Пачино, Роберт де Ниро, Джо Пеши – иконы жанрового кино играют блестяще, но, глядя на них, понимаешь, насколько неумолимо быстро уходит время.

«Ирландец» претендует на «Оскар» как лучший фильм года, и его шансы на победу очень велики. А Скорсезе может получить статуэтку в номинации «Лучший режиссер». Какой будет расстановка сил на церемонии, неизвестно, но то, что «Ирландец» – важнейшая кинопремьера года, сомнению не подлежит.

Один из самых прибыльных, один из самых ожидаемых фильмов года, а для многих зрителей еще и один из самых запоминающихся – все это о «Джокере». Тодд Филлипс рассказал свою версию происхождения ключевого антагониста в комиксах DC. Почему Артур Флек стал на сторону зла? Всегда ли Джокер был сумасшедшим? Режиссеру удалось показать «трагедию маленького человека» так, что ее посмотрели даже те, кто ничего о вселенной DC не знает. «Джокер» получил безусловную любовь зрителей в уходящем году, хотя поклонники комикс-вселенной и не согласны с такой трактовкой антипода Бэтмена.

Главная «фишка» картины – впечатляющая игра Хоакина Феникса. Он просто «разрывает» экран. За эту роль актер номинирован на «Оскар», и многие удивятся, если он не получит статуэтку. Кстати, «Джокер» поборется за звание «Лучший фильм года», но в этой номинации все не так однозначно.

Уходящий год запомнился выходом на экраны нового шедевра от Тарантино. Культовый режиссер сумел в который раз удивить своих фанатов. Комедийная драма одновременно похожа на все предыдущие работы легенды и не похожа ни на одну из них. Тарантино показывает меняющуюся киноиндустрию конца 60-х, ностальгирует по эпохе и рассказывает о страшных событиях, которые произошли на Голливудских Холмах в конце 60-х годов: тогда сектанты-хиппи под руководством Чарльза Мэнсона зверски убили беременную актрису Шэрон Тейт (жену режиссера Романа Полански) и ее гостей. Естественно, повествование режиссер ведет в своеобразной манере, которая уже давно стала его «фишкой».

Тарантино пригласил на главные роли актеров первой величины – Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби. Фильм вызвал бурные обсуждения среди зрителей: одни хейтят новую работу режиссера, вторые поклоняются гению Тарантино. Но не согласиться с тем, что фильм стал знаковым событием уходящего года, невозможно. С этим согласны и киноакадемики: картина претендует на «Оскар» в многочисленных номинациях.

Вспоминая о знаковых фильмах 2019, невозможно обойти стороной финал целого цикла вселенной Marvel. В этом году закончилась эпоха команды Мстителей. Целых десять лет зрителей готовили к финалу, поэтому ожидания от завершения истории о супергероях были очень высокими. Перед релизом создатели картины только добавляли масла в огонь, обещая что-то грандиозное. Казалось, что фильм – не только самая ожидаемая премьера года, но и вообще самый значимый проект в истории кино. Это сыграло злую шутку с «Мстителями»: финал марвеловской саги многих разочаровал, показавшись не таким уж и эпичным.

Возможно, масштабностью заключительная часть и не удивила, но чтобы узнать, удалось ли команде Мстителей одолеть Таноса, в кинотеатры сбежалась целая армия фанатов супергеройского кино. Неудивительно, что творение братьев Руссо стало самым кассовым фильмом в истории кинематографа. До этого первую строчку вот уже девять лет занимал «Аватар» Джеймса Кэмерона. Так что уходящий год запомнился еще и новым рекордом по кассовым сборам!

9 эпизод «Звездных войн» стал едва ли не самым ожидаемым фильмом года. Но фанаты космической саги ждали премьеру с определенным скепсисом. Эта часть завершает трилогию сиквелов и ставит точку в истории семейства Скайуокеров. Финал фантастической эпопеи, у которой целая армия поклонников, просто обязан быть грандиозным. Однако у каждого свое представление о грандиозности. К тому же, в предыдущих частях трилогии сиквелов накопилось столько тайн, что Джей Джею Абрамсу пришлось нелегко: втиснуть ответы в хронометраж и при этом показать что-то новое и запоминающееся – еще та задача.

Хотя 9 эпизод и подвергся критике зрителей, это не уменьшает его знаковости. Киноманы вновь погрузились в удивительный мир «далекой-далекой Галактики» и все-таки узнали, чем закончилось противостояние Темной и Светлой Силы, и что случилось со Скайуокерами. Это многого стоит, даже если вы не так себе представляли финал культовой саги.

После того, как в прошлом году прогремел байопик «Богемская рапсодия», рассказывающий о Фредди Меркьюри, было очевидно, что теперь нас ждет волна картин о выдающихся музыкантах. В 2019 году зрители увидели историю о восхождении звезды Элтона Джона. Картина не стала таким же скандальным хитом как «Рапсодия», но получилась выразительной и осмысленной.

Декстеру Флетчеру (он работал и над созданием «Богемной рапсодии») удалось создать уникальное повествование о превращении скромного паренька в звезду мирового масштаба, которую поджидают и впечатляющие взлеты, и роковые падения. У режиссера получился не просто биографический фильм, а настоящий мюзикл с увлекательным сюжетом. Картина одновременно грустная и веселая, предельно откровенная, заставляющая задуматься. Яркий байопик интересно смотреть и фанатам сэра Элтона Джона, и тем, кто не интересуется творчеством артиста. Однозначно – в «копилку» знаковых картин года!

Неожиданно для многих, фильм ужасов «Оно» (2017 года) Андреса Мускетти стал одной из лучшей экранизаций книг Стивена Кинга. Кроме того, хоррор установил рекорд по кассовым сборам в своем жанре. Естественно, все с нетерпением ожидали продолжения страшной истории, и в этом году члены «клуба неудачников» вернулись в Дерри, чтобы вновь вступить в схватку с древним злом.

Повторить успех первой части сиквелу не удалось: дети повзрослели, а наблюдать за тем, как взрослые борются с клоуном Пеннивайзом не так интересно. Да и, честно говоря, не так страшно. Несмотря ни на что, выход продолжения кинговской истории стало знаковым событием киносезона 2019: «красный шарик» привел в кинотеатры многих любителей «пощекотать» себе нервы.

Этот год стал знаковым для поклонников Стивена Кинга: на большом экране можно было увидеть экранизации нескольких книг Короля Ужасов. Самым ожидаемым фильмом по Кингу стал триллер «Доктор Сон». В итоге лента стала еще и самой обсуждаемой: мнение зрителей разделилось – одни хвалили фильм Майка Флэнагана, вторые, наоборот, упрекали режиссера.

«Доктор Сон» – это не просто экранизация книги Кинга, но и сиквел легендарного «Сияния». Творение Стэнли Кубрика считается эталонным примером жанрового кино. Спустя почти 40 лет мы наконец-то узнали, как сложилась судьба Дэнни Торренса – того самого мальчика из отеля «Оверлук». А еще познакомились с новыми героями, которые «сияют», посмотрели в глаза своим детским страхам. Флэнагану удалось соединить кошмары Кинга и Кубрика и создать свое уникальное кино. Фильм пугает не привычными хоррор-инструментами, а затрагивает экзистенциальные проблемы, которые часто страшнее любого призрака, притаившегося в ванной. Ленту можно ругать сколько угодно, но ее значения это не умаляет.

В 2019 году на экраны вернулся классический детектив. Возродил его Райан Джонсон, которому удалось снять ленту, напоминающую каноничные детективы Агаты Кристи. В дом к 85-летнему писателю съезжаются родственники, чтобы отпраздновать день рождения хозяина. Виновника торжества находят мертвым, и очевидно, что тут замешан кто-то из гостей. Появляется детектив, которому предстоит распутать это дело. Кажется, что все это мы уже видели или читали в детективных книгах, но режиссеру удается подать историю так, что она не успевает наскучить. Красивое и умное кино с отменным юмором и Дэниэлом Крейгом в главной роли точно запомнилось зрителям в уходящем году.

Еще одним фильмом-событием этого года стал новый хоррор Джордана Пила «Мы». Ценители жанра ждали вторую работу режиссера как манну небесную, ведь первая картина Пила «Прочь» поражала своей новизной, за что и получила в 2018 году «Оскар» в категории «Лучший сценарий».

Зрители ждали от «Мы» такой же неординарности, но многие разочаровались. На картину, в которой герои противостоят своим двойникам из подземного мира, обрушилась лавина критики. На самом деле хоррор получился качественным (закрученный нарратив, запоминающиеся герои), но далеким от классики жанра. Это многослойный фильм-аллегория, где символизм встречается буквально на каждом шагу: фамилии героев, футболки на них, каждое действие и каждый предмет здесь неспроста.

Сложное смысловое кино, тем более в жанре хоррор, не рассчитано на широкий круг зрителей. Добавьте сюда высокий рейтинг ожидания, и станет понятно, почему для многих картина Пила стала едва ли не провалом года. Сам режиссер отвечает на критику в духе своих фильмов – философски: «Если вам не понравился фильм «Мы», значит, вы ничего не поняли». Как бы там ни было, хоррор точно достоин занять место в списке самых запоминающихся картин сезона.

А какие фильмы в 2019 году запомнились вам?