ТОП-7 мультфильмов для детей и не только

Виктория Панова . 30 апреля, 2020 2

Впереди майские праздники, которые обычно мы проводим их в веселой компании друзей и близких где-нибудь на природе. Но не в этот раз: карантин продолжается, и «маевка» пройдет дома. Мы знаем, как вам надоел режим изоляции, но предлагаем не грустить, а устроить на майские праздники просмотр мультфильмов вместе со своими домочадцами – настроение улучшится у всех! Вашему вниманию ТОП-7 красочных, добрых и поучительных мультиков, которые будет интересно смотреть не только детям, но и взрослым.

1. «Тайна Коко»

Если вы не видели творение студии Pixar 2017 года – красочный анимационный музыкальный фильм «Тайна Коко», – то самое время просмотреть. Это по-настоящему семейный мультфильм с крутым посылом: самое важное в жизни каждого – родные. В карантинные времена мы особенно стали ценить это. И пусть дети не до конца поймут философские идеи мультфильма, но правильное «зерно» пиксаровская анимация посеет.

Мальчик Мигель живет в небольшой мексиканской деревушке. Все в его семье – сапожники, а он мечтает стать музыкантом. Но музыка в семье – табу. Во время традиционного праздника Дня Мертвых Мигелю предстоит совершить удивительное путешествие: посетить Страну Мертвецов, чтобы встретиться со своим кумиром – известным музыкантом Эрнесто де ля Крусом,– а заодно и разгадать тайну своего рода. Пока дети будут восхищаться харизматичными и яркими героями-скелетами, родители получат возможность подумать о важных темах, которые поднимает мультфильм, – идеально для семейного просмотра!

2. «Храбрая сердцем»

Поразительно красивый, смешной и одновременно трогательный полнометражный компьютерный мультфильм «Храбрая сердцем» – совместная работа Pixar и Disney. Мультик стал первой волшебной сказкой для пиксаровских аниматоров. В красочном мультфильме отчетливо чувствуется любовь создателей к сказкам братьев Гримм и Ганса Кристиана Андерсена. Дети, несомненно, оценят запоминающихся героев и их веселые приключения, а взрослые – глубокую мораль и акцент на семейные ценности.

Мерида – рыжеволосая дочь шотландского короля, которая разбивает все стереотипы о принцессах. Она не любит наряжаться, ненавидит вышивать и не мечтает выйти замуж за принца. Зато девочка обожает лазить по скалам, стрелять из лука и скакать верхом по бескрайним просторам. В день совершеннолетия принцессы по традиции в королевство съезжаются лорды со своими сыновьями: один из них должен стать женихом Мериды. Девушка надеется, что ее мать сможет уговорить отца отказаться от традиции, но королева считает – от судьбы не уйдешь. После ссоры с мамой Мерида убегает в лес, где встречает колдунью, с помощью которой девушка хочет все-таки изменить свою судьбу. Но все идет совершенно не так, как представляла себе юная принцесса…

3. «Хранители снов»

Мультфильм «Хранители снов» – это удивительно красивая, трогательная и захватывающая история по мотивам книг Уильяма Джойса. Приключенческое фэнтези подходит для семейного просмотра: и взрослые, и дети будут в восторге от необычных образов хорошо знакомых героев. Мультфильм рассказывает о команде Хранителей, которые защищают детские сны и мечты от злых сил. Отряд возглавляет Санта-Клаус. Но это не привычный нам дедушка, а настоящий хранитель, боевым навыкам которого могут позавидовать даже супергерои. Вместе с ним на страже снов стоят Зубная фея, Песочный человек и Пасхальный кролик (если вы сейчас представили милого зверька с пасхальных открыток, то очень зря).

Однажды Кромешник решает украсть светлые детские сны и мечты, заменив их на кошмары. Если ему удастся провернуть эту затею, то мир изменится, а Хранители, в которых дети безоговорочно верят, навсегда исчезнут. Чтобы противостоять такому сильному врагу, команде Хранителей нужно подкрепление. Помочь защитить детей должен Ледяной Джек – непоседливый дух зимы. Но сможет ли он справиться с такой сложной задачей, ведь Джек до конца не понимает, кто он, и озабочен поиском правды о своем прошлом? Маленьких зрителей, безусловно, повеселят приключения героев, а вот взрослые любители мультфильмов найдут в «Хранителях снов» много тем для раздумий.

4. «Головоломка»

Студия Pixar умеет создавать семейные мультфильмы – такие, чтобы и повеселиться, и поплакать, и обнять близких после просмотра. Мультик «Головоломка» – лучшее тому подтверждение. Яркий, увлекательный, с оригинальной идеей и житейским юмором – мультфильм точно не оставит никого равнодушным. Смотреть всей семьей обязательно: каждый сможет узнать в мультфильме себя.

11-летняя девочка Райли живет счастливой жизнью в тихом городке. Поведение школьницы, как и поведение каждого человека, определяют эмоции – Радость, Гнев, Брезгливость, Страх, Печаль. Эмоции живут в сознании Райли и ежедневно помогают девочке справляться с проблемами. Здесь же копятся воспоминания за день, которые потом отправляются в спецхранилище, а из самых ярких создаются островки, определяющие личность девочки. Конечно, в голове у не знающей забот школьницы главенствует Радость. Но однажды все меняется: семья переезжает в шумный мегаполис, и привычный мир девочки рушится – в прошлом остаются друзья и любимые хоккейные тренировки. Эмоции пытаются помочь Райли на новом жизненном этапе, но не знают как. Печаль, которая пока не осознает своей роли, окрашивает важные воспоминания в свой цвет, а Радость пытается не допустить этого. В голове у девочки начинается настоящая неразбериха, и уже даже родители не могут понять, что происходит с дочерью.

5. «Как приручить дракона»

Трилогия «Как приручить дракона» от DreamWorks – это захватывающая и забавная история о приключениях, удивительной дружбе и героизме. Первый анимационный фильм трилогии вышел в 2010 году и был встречен восторженными отзывами критиков. Если у вас вечно не хватало времени посмотреть эту увлекательную историю, то сейчас пора наверстать упущенное. Не забудьте собрать семью у экрана: создатели постарались, чтобы мультфильм понравился зрителям всех возрастных категорий.

По сюжету вот уже много поколений викингов ведет бесконечную войну с драконами. Сын вождя – подросток Иккинг – не похож на своих сверстников: он не такой быстрый, сильный и ловкий, как другие. Зато у парня хорошо работает смекалка. Иккинг мечтает доказать отцу, что он способен на многое. Изменить отношение к себе и избавиться от насмешек парень сможет, только если убьет дракона. Иккинг мастерит хитроумную катапульту-ловушку и сбивает представителя самого редкого из видов дракона. Осталось дело за малым: найти подбитого дракона в лесу и убить его. Встреча сына вождя и дракона навсегда изменит прежний уклад жизни викингов.

6. «Вверх»

Если вы пропустили мультфильм «Вверх» (англ. Up) от Pixar, то мы, по правде сказать, вам завидуем: это действительно анимационный шедевр, который обязательно стоит посмотреть всей семьей. Он учит дружить, быть добрее, следовать за мечтой и никогда не падать духом. У мультфильма множество наград, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус». В 2009 году впервые в истории Каннский фестиваль открылся показом анимационного фильма, и им стал трогательный мультфильм «Вверх».

В юности Карл Фредриксен мечтал стать исследователем и увидеть Райский водопад. Попасть в Южную Америку мечтала и соседская девочка Элли, на которой впоследствии Карл женился. Карл и Элли безумно любили друг друга, но в их доме так и не зазвучал детский смех (Элли была бесплодной). Да и осуществить мечту увидеть Райский водопад им не удалось. После смерти жены старый ворчун Карл коротает дни в одиночестве. Вскоре дедушка узнает, что дом, где он был некогда счастлив с любимой, планируют снести, а ему прямая дорога в дом престарелых. Этого допустить никак нельзя! Карл, несмотря на преклонный возраст, решается на самую большую авантюру в жизни – отправиться в путешествие, о котором они так мечтали с Элли. Старик поднимает свой дом в воздух с помощью тысяч воздушных шаров, но уже в полете обнаруживает, что прихватил ненароком в путешествие болтливого скаута Рассела. На пути к Райскому водопаду старому нелюдимому ворчуну и жизнерадостному мальчишке придется учиться взаимодействовать – по-другому в джунглях не выжить. Обещаем, мультфильм поднимет настроение и станет любимым для всей семьи!

7. «Маленький принц»

Французский кукольный мультфильм, основанный на сказке Экзюпери «Маленький принц» – это потрясающе светлая и философская история, которая отличается от первоисточника сюжетом, зато прекрасно передает дух любимого многими литературного произведения. Режиссеру Марку Осборну (он, кстати, является создателем «Кунг-фу панды») удалось снять мультфильм, который одновременно заинтересует детей и даст почву для размышлений старшим зрителям. Взрослым, наблюдая за отношениями героини и ее мамы, придется задать себе много вопросов. А хороший ли я родитель? Умею ли я слушать своего ребенка и не навязывать ему свое мнение? После мультфильма тем для размышлений будет предостаточно!

Старик-авиатор верит, что жить без приключений и фантазий скучно. Он уверен, что так думают все, пока у него не появляются новые соседи – прилежная девочка и ее педантичная мама. Мама хочет, чтобы девочка училась в престижном учебном заведении, поэтому вся жизнь юной леди подчинена строгому режиму (даже подарки по расписанию). Здесь нет места фантазиям и неожиданным приключениям, и время на друзей не предусмотрено. Но однажды девочка знакомится с соседом – чудаковатым стариком-авиатором. Тот рассказывает ей о далеких звездах и Маленьком принце. Так начинается дружба, которая наполняет скучную жизнь девочки настоящим волшебством.

А какой мультфильм любимый в вашей семье?